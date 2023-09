In questa nuova guida dedicata a Starfield vi spiegheremo come fare a costruire un avamposto in grado di produrre tantissime risorse utili

Tra le tante attività che potete svolgere in Starfield la creazione di un avamposto è certamente quella più remunerativa. Costruendo una di queste basi su un pianeta potrete infatti estrarre una grande quantità di risorse davvero utili. Costruire da zero un avamposto su Starfield però non è un compito facile e in questa guida vi spiegheremo nel dettaglio come fare.

Sbloccare la creazione di avamposti | Starfield: come costruire un avamposto

Prima di iniziare a creare avamposti su ogni pianeta che vi capita a tiro ovviamente è necessario sbloccare la meccanica. Fortunatamente però potrete accedere a questa feature già all’inizio della vostra avventura semplicemente consegnando l’artefatto a Constellation. Una volta sbloccata la meccanica vi basterà andare nel punto che preferite di un pianeta, tirare fuori il vostro scanner e premere il pulsante “X” (oppure “R” su PC) per piazzare un faro dell’avamposto.

Ricordate però che ci sono alcuni luoghi in cui non è possibile creare un avamposto. Ad esempio non è possibile iniziare a costruire una base se siete troppo vicini ai confini di una città. Inoltre, finché non avrete potenziato abbastanza la relativa abilità, non potrete stabilirvi su pianeti con condizioni atmosferiche avverse.

Trovare il posto adatto | Starfield: come costruire un avamposto

Ovviamente i pianeti più ricchi di risorse sono i migliori su cui costruire degli avamposti, ma prima di stabilirvi su un pianeta è importante tenere alcuni fattori in considerazione. Prima di tutto dovete mettere in conto la distanza dalla vostra casa. Costruendo un avamposto su di un pianeta troppo lontano infatti potreste essere costretti a creare collegamenti troppo costosi e complessi. Inoltre se possibile all’inizio è sempre meglio evitare i pianeti con condizioni atmosferiche troppo estreme, dato che possono avere degli effetti dannosi molto fastidiosi sul vostro PG.

In generale noi vi consigliamo quindi di pensare davvero molto bene al punto in cui costruire un avamposto. Nello specifico è importante cercare di stabilirsi su pianeti che presentano risorse multiple oppure in sistemi che vantano al loro interno un gran numero di risorse rare.

Posare la prima pietra | Starfield: come costruire un avamposto

Una volta trovato il posto adatto al vostro avamposto è giunto finalmente il momento di iniziare a creare delle strutture. Lo scopo principale di questi luoghi è l’estrazione di risorse e di conseguenza per prima cosa dovrete costruire un estrattore di risorse e una fonte di energia. Poi di sicuro vorrete creare anche una qualche struttura in grado di immagazzinare i materiali raccolti.

Volendo però potete anche creare un Container di Trasferimento che vi permetterà di raccogliere le risorse direttamente dalla vostra nave. Una volta costruito il container dovrete piazzare un collegamento di output dal vostro estrattore di risorse al container, così che i materiali vi vengano automaticamente depositati. Successivamente dalla schermata del cargo della vostra nave potrete direttamente accedere a tutti i container dell’avamposto.

Collegare gli avamposti | Starfield: come costruire un avamposto

Una volta che avrete costruito più avamposti potreste iniziare ad avere bisogno di un metodo rapido per spostare le risorse da una base all’altra. In questi casi è importante costruire dei collegamenti cargo, cioè delle strutture create appositamente per trasferire le risorse su lunghe distanze. Impostare nel modo corretto queste strutture non è particolarmente intuitivo, quindi qui di seguito potrete trovare tutti i passaggi da seguire per farlo nel modo più corretto possibile:

Per prima cosa costruite un collegamento cargo nell’avamposto da cui volete far partire le risorse e uno in quello dove volete farle arrivare

Interagite con il pannello di controllo del vostro estrattore di risorse o del container che le contiene e create un collegamento output che porta verso il collegamento cargo

Andate nell’avamposto che deve ricevere le risorse, interagite con il pannello di controllo del collegamento cargo e selezionate l’avamposto da cui ricevere le risorse

Ora create un link di output che va dal collegamento cargo ad un container oppure una qualsiasi altra struttura di stoccaggio risorse

Produrre a più non posso!

Qui si conclude il nostro articolo su come costruire un avamposto su Starfield. Ora finalmente potrete iniziare a produrre una grande quantità di risorse da sfruttare come volete. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più sull’ultimo RPG di Bethesda, qui di seguito potrete trovare tante altre guide dedicate a Starfield:

Starfield è disponibile ora per PC e Xbox Series X | S. Se questa guida vi è stata utile e siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro, continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.