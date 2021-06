Scarlet Nexus: trucchi e consigli per giocare al meglio

Se volete diventare dei perfetti Guardiani Scarlatti in Scarlet Nexus non dovete fare altro che dare un’occhiata alla nostra guida con tanti trucchi e consigli per giocare al meglio

Da pochi giorni è finalmente disponibile Scarlet Nexus, il nuovo action/RPG firmato Bandai Namco, ed in attesa di farvi sapere cosa ne pensiamo grazie alla nostra recensione, vi proponiamo una guida che, grazie ad alcuni utilissimi trucchi e consigli, vi permetterà di diventare dei perfetti Guardiani Scarlatti. Pertanto, se volete avere vita facile in questa avventura di stampo brainpunk, non vi resta altro da fare che continuare con la lettura: in bocca al lupo!

Ottimizzate le vostre abilità di combattimento con il SAS

Il SAS è un sistema di comunicazione in grado di connettere le varie menti dei personaggi, il tutto tramite un cablaggio virtuale che permette di entrare in connessione con i compagni di squadra, così da poter sfruttare temporaneamente i poteri psionici dei nostri alleati. Utilizzate il SAS per combinare le vostre capacità e distruggere i nemici più potenti, che potrebbero rappresentare un ostacolo in battaglia.

L’utilizzo sarà gestito da un timer, che si si ricaricherà dopo l’utilizzo. In aggiunta, quando saranno disponibili più compagni e, di conseguenza maggiori poteri nel SAS, sarà possibile raggiungere differenti luoghi. Chissà, forse sarete in grado di scoprire qualcosa di nuovo qualora sceglieste di visitare nuovamente una location.

Ricordatevi di leggere le biografie – Scarlet Nexus: trucchi e consigli

Se incontrerete delle difficoltà durante gli scontri con alcuni nemici, potrete scoprire qualche indizio utile consultando le biografie presenti nel menu di gioco, utilissime per apprendere strategie e debolezze. Alcuni potrebbero essere vulnerabili a determinati attacchi, che potrete scatenare combinando le vostre abilità con quelle di determinati compagni di squadra, come la pirocinesi e l’elettrocinesi. Certi membri della FSE, inoltre, potrebbero fornirvi dei boost difensivi, grazie alla chiaroveggenza o all’armatura.

Non sottovalutare il potere dell’amicizia (e delle chiacchiere!) – Scarlet Nexus: trucchi e consigli

Instaurare dei legami di amicizia sempre più forti con gli alleati può rivelarsi utilissimo in combattimento. Per incrementare il livello di relazione è sufficiente interagire con i vari compagni chiacchierando, facendo dei regali speciali, completando gli eventi legame ed altro ancora. I legami di livello maggiore andranno ad incrementare la frequenza del Guardian Vision, Assault Vision e Revivals, oltre alla possibilità di ottenere oggetti speciali. Giocando, inoltre, riceverete dei Brain Message dai vostri alleati, che vi permetteranno di approfondire la conoscenza reciproca, pertanto non scordatevi di rispondere il prima possibile, dato che ci sarà un tempo limitato per farlo.

Fermatevi presso il rifugio di tanto in tanto – Scarlet Nexus: trucchi e consigli

Potrete fare ritorno al vostro rifugio in qualsiasi momento per ripristinare la salute dei personaggi. In questa location, inoltre, sarà possibile parlare con i compagni e fare loro dei regali, così da rafforzare il legame di amicizia. I doni si possono ottenere tramite gli scambi, che potremo effettuare presso il negozio, ed andranno ad adornare la zona di pertinenza di ciascuna character all’interno del rifugio. Avremo anche la possibilità di trascorrere del tempo assieme ai personaggi con cui avremo stretto amicizia, così da aumentare, di tanto in tanto, le statistiche di base. C’è comunque un limite a tale tipo di incrementi.

Preoccupati dalle alterazioni di stato? Tranquilli, c’è sempre un plug-in adatto – Scarlet Nexus: trucchi e consigli

I plug-in sono equipaggiamenti che possono garantire una resistenza contro determinate alterazioni di stato. Cambiare il proprio setup per adattarlo al nemico che dobbiamo affrontare, può aiutare a minimizzare ed affrontare gli status come Bruciatura, Shock, Unto, Bagnato e Confuso.

Utilizzate si le armi che gli attacchi psicocinetici durante gli scontri – Scarlet Nexus: trucchi e consigli

L’indicatore di psicocinesi diminuisce man mano che si utilizzano le abilità psioniche per attaccare con gli oggetti dello scenario. Utilizzare gli attacchi con l’arma in dotazione è indispensabile per incrementare la velocità di recupero di tale indicatore.

Fate attenzione se quella cosa non è più dove l’avevate lasciata – Scarlet Nexus: trucchi e consigli

Quando vi troverete a rivisitare una determinata location, potrete notare che la posizione di alcuni oggetti potrebbe essere cambiata. Se si dovesse verificare tale evenienza, è segno che si tratta dell’opera di un Estraneo, dato che queste entità sono solite raccogliere e spostare gli oggetti. Un indizio più evidente della presenza di Estranei è il Pinecone Flower, uno strano fiore che compare con frequenza nel loro habitat e che, secondo alcuni report, cresce in abbondanza nelle zone teatro degli assalti più massicci.

Completate entrambe le storie – Scarlet Nexus: trucchi e consigli

All’inizio del gioco vi verrà proposta la possibilità di scegliere tra Yuito e Kasane, e sarà necessario creare due distinti file di gioco per poterli utilizzare separatamente. Entrambi i personaggi sono caratterizzati dal proprio stile di gioco, peculiari alleati ed una storia dedicata. Kasane utilizza i pugnali, che le permettono di colpire più Estranei alla volta, causando però dei danni minori rispetto a quelli inflitti dalla spada di Yuito. D’altro canto la sua psicocinesi è più potente di quella del ragazzo.

La mente al potere

Con questo si conclude la nostra guida dedicata agli 8 trucchi che vi aiuteranno ad affrontare al meglio Scarlet Nexus, pertanto non vi resta altro da fare che metterli in pratica il prima possibile se volete completare senza sforzo l’avventura firmata Bandai Namco.

Prima di salutarvi, ed invitarvi a rimanere in compagnia di tuttoteK, vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile per PC, PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, e se magari volete farlo vostro a prezzo scontato, il nostro consiglio è quello di dare un’occhiata su Instant Gaming.