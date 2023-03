Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Rogue Spirit, il roguelite di Kids With Sticks uscito recentemente dall’Early Access e arrivato su PC e console

Gli amanti di The Binding of Isaac e Hades avranno di che divertirsi in questo già fin troppo caldo marzo. Pubblicato da 505 Games e sviluppato da Kids With Sticks, Rogue Spirit è un action con elementi stealth e roguelite uscito dall’Early Access recentemente e arrivato su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Nel titolo potrete impersonare diversi personaggi, diciotto in totale, con armi e stili di combattimento completamente unici. Contestualmente ne è stata svelata anche la lista trofei completa, che vi riportiamo in questo articolo.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Rogue Spirit consta 61 statuette totali, di cui 54 di bronzo, 5 d’argento, 1 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante la descrizione dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Rogue Spirit. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Rogue Spirit: disponibile la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Cercatore di segreti : Apri 300 forzieri spettro.

: Apri 300 forzieri spettro. Maestria nella possessione : Completa la sfida ne I Sobborghi.

: Completa la sfida ne I Sobborghi. Maestria nella parata : Completa la sfida nel Passo del girasole.

: Completa la sfida nel Passo del girasole. Maestria nella lotta di gruppo : Completa la sfida nei Giardini reali.

: Completa la sfida nei Giardini reali. Maestria nello scatto : Completa la sfida nella Foresta delle anime.

: Completa la sfida nella Foresta delle anime. Maestria elementale : Completa la sfida nelle Grotte di rame.

: Completa la sfida nelle Grotte di rame. Cacciatore di famigli : Sblocca tutti i famigli.

: Sblocca tutti i famigli. Scopritore di abilità : Sblocca tutte le abilità.

: Sblocca tutte le abilità. Maestro delle abilit à: Potenzia tutte le abilità al livello massimo.

à: Potenzia tutte le abilità al livello massimo. Esperto di abilità : Potenzia un’abilità al livello massimo.

: Potenzia un’abilità al livello massimo. Scambiatore di corpi : Sblocca tutti i personaggi.

: Sblocca tutti i personaggi. Addestratore di famigli : Potenzia un famiglio al livello massimo.

: Potenzia un famiglio al livello massimo. Maestro di famigli : Potenzia tutti i famigli al livello successivo.

: Potenzia tutti i famigli al livello successivo. Assassino silenzioso : Uccidi 10 nemici di fila senza subire danni.

: Uccidi 10 nemici di fila senza subire danni. Maestro assassino : Completa un livello senza essere colpito.

: Completa un livello senza essere colpito. Perspicace : Trova e apri tutti i forzieri spettro di un livello.

: Trova e apri tutti i forzieri spettro di un livello. Liberatore : Uccidi tutti i nemici in un livello.

: Uccidi tutti i nemici in un livello. Maestro delle esplosioni corporali : Usa l’abilità Esplosione corporale 100 volte.

: Usa l’abilità Esplosione corporale 100 volte. Maestro del sisma : Usa l’abilità Sisma 100 volte.

: Usa l’abilità Sisma 100 volte. Maestro delle mine terrestri : Usa l’abilità Mina terrestre 100 volte.

: Usa l’abilità Mina terrestre 100 volte. Maestro dell’immobilizzazione : Usa l’abilità Immobilizzazione 100 volte.

: Usa l’abilità Immobilizzazione 100 volte. Maestro della rianimazione : Usa l’abilità Rianimazione 100 volte.

: Usa l’abilità Rianimazione 100 volte. Maestro della sparizione : Usa l’abilità Sparizione 100 volte.

: Usa l’abilità Sparizione 100 volte. Maestro della dominazione : Usa l’abilità Dominazione 100 volte.

: Usa l’abilità Dominazione 100 volte. Maestro delle granate magnetiche : Usa l’abilità Granata magnetica 100 volte.

: Usa l’abilità Granata magnetica 100 volte. Maestro delle cupole protettive : Usa l’abilità Cupola protettiva 100 volte.

: Usa l’abilità Cupola protettiva 100 volte. Maestro delle esplosioni fiammeggianti: Usa l’abilità Esplosione fiammeggiante 100 volte.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Rogue Spirit: disponibile la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Maestro della tempesta : Usa l’abilità Tempesta 100 volte.

: Usa l’abilità Tempesta 100 volte. Maestro della pelle gelida : Usa l’abilità Pelle gelida 100 volte.

: Usa l’abilità Pelle gelida 100 volte. Maestro del tornado di fuoco : Usa l’abilità Tornado di fuoco 100 volte.

: Usa l’abilità Tornado di fuoco 100 volte. Maestro del battito di palpebre : Usa l’abilità Battito di palpebre 100 volte.

: Usa l’abilità Battito di palpebre 100 volte. Maestro delle sfere di ghiaccio : Usa l’abilità Sfera di ghiaccio 100 volte.

: Usa l’abilità Sfera di ghiaccio 100 volte. Maestro delle trappole elettriche : Usa l’abilità Trappola elettrica 100 volte.

: Usa l’abilità Trappola elettrica 100 volte. Maestro del lanciafiamme : Usa l’abilità Lanciafiamme 100 volte.

: Usa l’abilità Lanciafiamme 100 volte. Maestro delle pareti di ghiaccio : Usa l’abilità Parete di ghiaccio 100 volte.

: Usa l’abilità Parete di ghiaccio 100 volte. Maestro delle bombe appiccicose : Usa l’abilità Bomba appiccicosa 100 volte.

: Usa l’abilità Bomba appiccicosa 100 volte. Maestro della generazione di corpi : Usa l’abilità Generazione di corpi 100 volte.

: Usa l’abilità Generazione di corpi 100 volte. Macellaio elementale : Uccidi 1.000 nemici elementali.

: Uccidi 1.000 nemici elementali. Maestro macellaio : Uccidi 5.000 nemici.

: Uccidi 5.000 nemici. Campione della modalità difficile : Completa il gioco con il modificatore Modalità difficile attivo.

: Completa il gioco con il modificatore Modalità difficile attivo. Campione acchiappafantasmi : Completa il gioco con il modificatore Acchiappafantasmi attivo.

: Completa il gioco con il modificatore Acchiappafantasmi attivo. Campione con il fucile : Completa il gioco con il modificatore Fucile attivo.

: Completa il gioco con il modificatore Fucile attivo. Campione elementalista : Completa il gioco con il modificatore Elementalista attivo.

: Completa il gioco con il modificatore Elementalista attivo. Campione ladro di corpi : Completa il gioco con il modificatore Ladro di corpi attivo.

: Completa il gioco con il modificatore Ladro di corpi attivo. Campione della roulette elementale : Completa il gioco con il modificatore Roulette elementale attivo.

: Completa il gioco con il modificatore Roulette elementale attivo. Campione velocista : Completa il gioco con il modificatore Velocista attivo.

: Completa il gioco con il modificatore Velocista attivo. Campione furtivo : Completa il gioco con il modificatore Furtivo attivo.

: Completa il gioco con il modificatore Furtivo attivo. Campione lupo solitario : Completa il gioco con il modificatore Lupo solitario attivo.

: Completa il gioco con il modificatore Lupo solitario attivo. Campione abile : Completa il gioco con il modificatore Abile attivo.

: Completa il gioco con il modificatore Abile attivo. Maniaco degli acquisti : Acquista 100 oggetti nel negozio.

: Acquista 100 oggetti nel negozio. Collezionista di gettoni : Raccogli 1.000 gettoni.

: Raccogli 1.000 gettoni. Collezionista d’oro : Raccogli 5.000 monete.

: Raccogli 5.000 monete. Macellaio d’élite : Uccidi 100 nemici élite.

: Uccidi 100 nemici élite. Macellaio di demoni: Uccidi 100 demoni minori.

I trofei d’argento | Rogue Spirit: disponibile la lista trofei completa!

Continuiamo la guida con i trofei d’argento:

Guerra sconfitta : Uccidi il demone maggiore Guerra.

: Uccidi il demone maggiore Guerra. Declino sconfitto : Uccidi il demone maggiore Declino.

: Uccidi il demone maggiore Declino. Morte sconfitta : Uccidi il demone maggiore Morte.

: Uccidi il demone maggiore Morte. Carestia sconfitta : Uccidi il demone maggiore Carestia.

: Uccidi il demone maggiore Carestia. Rogue Spirit: Impossessati di 1.000 personaggi.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Rogue Spirit: disponibile la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con la singola statuetta d’oro:

Re dei demoni sconfitto: Uccidi il demone maggiore Re dei demoni.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino:

Maestro di Rogue Spirit: Sblocca tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Rogue Spirit. Fateci sapere se acquisterete il titolo di Kids With Sticks qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!