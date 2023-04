Resident Evil 4 Remake: ecco le soluzioni per trovare richieste del mercante

Vediamo insieme in questa guida le soluzioni per trovare richieste del mercante nel nuovissimo Resident Evil 4 Remake

Soltanto poco tempo fa vi avevamo parlato, in uno speciale articolo dedicato, delle nostre prime impressioni merito alla rivisitazione della ben nota avventura di Leon in Europa. Ora che il titolo è finalmente disponibile su PC e console, milioni di giocatori in tutto il mondo stanno vivendo (o rivivendo) quest’opera. Fra novità e graditi ritorni, di carne al fuoco ce n’è molta per chi vuole spulciare ogni anfratto di Resident Evil 4 Remake, e in questa guida, nello specifico, vedremo insieme le soluzioni per trovare le inedite richieste del mercante.

Guarda chi si rivede!

Nella demo gratuita che ha anticipato il rifacimento del celebre quarto capitolo della saga horror di Capcom non avevamo avuto modo di incontrare uno dei personaggi più popolari per i fan. Stiamo ovviamente parlando del mercante, figura immancabile anche in Resident Evil 4 Remake, solo che qui, oltre a ricoprire il suo storico ruolo, potrà anche affidarvi delle richieste da completare, e qui vedremo le soluzioni per trovarle tutte. Molte di esse vi richiederanno di recarvi in luoghi particolare per eliminare determinati nemici o recuperare specifici oggetti, ma scovare questi incarichi potrebbe non essere sempre così facile e immediato come sembra.

Leon tuttofare – Resident Evil 4 Remake: ecco le soluzioni alle richieste del mercante

Vi saranno un totale di 19 richieste del mercante in Resident Evil 4 Remake, e, in questo e nei prossimi paragrafi, andremo a vedere le soluzioni per trovarle. Nel capitolo 2, dove incontrerete il venditore per la prima volta potrete ottenere la richiesta “Disinfestazione” raccogliendola sul muro alle spalle dell’uomo. Vi saranno ben due seguiti di questa missione: “Un’Altra Disinfestazione“, si troverà nei pressi di una statua durante il capitolo 9, mentre “L’Ennesima Disinfestazione” sarà ottenibile nel capitolo 14, vicino al venditore, nei pressi della zona di eliminazione rifiuti. Tutte e tre le missioni vi faranno guadagnare 3 Spinelli ciascuna, al completamento.

“Cacciatore Di Vipere” sarà ottenibile nel corso del capitolo 3, di fianco al venditore nei pressi della chiesa, e vi farà ottenere 4 Spinelli. Nello stesso capitolo e sempre nei pressi della chiesa dovreste trovare anche la richiesta “Profanatore Di Tombe” che vi ricompenserà con 2 Spinelli. “A Caccia Di Uova” sarà una missione ottenibile nei pressi delle mura della grotta nel capitolo 4, e vi farà guadagnare 3 Spinelli, mentre sempre nello stesso capitolo, nella zona del lago, potrete trovare “Pesca Grossa” che vi frutterà ben 4 Spinelli.

Leon tuttofare pt. 2 – Resident Evil 4 Remake: ecco le soluzioni alle richieste del mercante

Continuando con le soluzioni per trovare le richieste del mercante in Resident Evil 4 Remake, troviamo “Una Bestia Selvaggia“, ottenibile nel capitolo 5 nella zona dell’estratta del villaggio. Non perdetevela in quanto al completamento otterrete ben 8 Spinelli. Dovreste poi trovare “Un Cavaliere Spietato” durante il capitolo 10 nella stanza biblioteca, subito dopo la sezione con Ashley, e vi frutterà 5 Spinelli, mentre “Alveare“, che vi farà guadagnare 4 Spinelli, sarà ottenibile durante il capitolo 11 nei pressi (appunto) dell’alveare.

Continuando potrete ottenere sia “Ladro Di Gioielli” che “La Disgrazia Dei Salazar” nel corso del capitolo 12, nei pressi della Sala da Ballo, e vi frutteranno rispettivamente 3 Spinelli la prima e 4 la seconda. Una delle ultime missioni secondarie che potrete rinvenire sarà “L’Alba Del Morto Vivente“, ottenibile nel capitolo 14, vicino all’ascensore, subito dopo aver utilizzato la palla da demolizione. Completarla vi frutterà 8 Spinelli.

Medaglioni blu ovunque – Resident Evil 4 Remake: ecco le soluzioni alle richieste del mercante

Nell’ultimo paragrafo di questa guida alle soluzioni per trovare le richieste del mercante in Resident Evil 4 Remake abbiamo raggruppato una tipologia ricorrente di quest nelle quali vi imbatterete. Si chiameranno “Distruggi I Medaglioni Blu” ed il nome stesso vi indicherà chiaramente cosa occorrerà fare per portarle a termine. In tutto il gioco vi saranno ben sei missioni di questo tipo: la prima vi frutterà 3 Spinelli, la seconda 4, e tutte le altre 5.

La prima si otterrà nel capitolo 2, vicino al mulino e nei pressi della fattoria. La seconda nella zona della cava durante il capitolo 3. La terza sarà ottenibile nel capitolo 7, più o meno poco dopo essere penetrati nel castello. La quarta si troverà nella grande entrata, durante il capitolo 9. La quinta la otterrete nel capitolo 14 poco dopo aver salvato Ashley, mentre la sesta ed ultima si troverà nel capitolo 15, nei pressi della chiesa, poco dopo la scena dell’elicottero.

Le 19 fatiche di Leon

Siamo giunti alla conclusione di questa guida alle soluzioni per trovare le richieste del mercante in Resident Evil 4 Remake. Come abbiamo potuto vedere questo nuovo genere di questa secondarie vi permetterà di ottenere utili risorse per la campagna, pertanto il nostro consiglio è quello di non tralasciarle, se volete avere qualche possibilità in più di sopravvivere e portare a compimento con successo la vostra missione.

E voi vi siete già tuffati in questa nuova rivisitazione dell'avventura di Leon? Fatecelo sapere nei commenti