In questo articolo vi parleremo dei migliori personaggi da utilizzare in Redfall, il nuovo FPS sviluppato da Arkane Austin

Dopo una lunga attesa Redfall, il nuovo FPS cooperativo di Arkane, è finalmente disponibile in tutto il mondo. Questo gioco vi permetterà di affrontare enormi ondate di vampiri da soli oppure con i vostri amici e per farlo potrete scegliere tra diversi personaggi.

Molte persone hanno già deciso chi utilizzare per affrontare questa avventura, ma altri invece non sono ancora riusciti a scegliere. Per aiutare i giocatori più indecisi abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare i migliori personaggi da utilizzare su Redfall.

L’opzione migliore – Redfall: i migliori personaggi da utilizzare

In Redfall è possibile scegliere tra quattro diversi personaggi giocabili e ovviamente tra di loro non ce ne sono alcuni nettamente migliori di altri. Tutti i protagonisti infatti sono molto validi e in mano al giocatore giusto sono in grado di dare tante soddisfazioni. Se però siete desiderosi di semplificarvi la vita al massimo, allora ci sono un paio di personaggi che saranno in grado di rendere la vostra esperienza molto meno impegnativa: Layla e Remi.

Combattente solitaria – Redfall: i migliori personaggi da utilizzare

Se avete intenzione di affrontare le creature che infestano Redfall in giocatore singolo, allora la scelta migliore per voi è certamente Layla. Le abilità di questo personaggio puntano principalmente ad aumentare le vostre chance di sopravvivenza e di conseguenza sono perfette per chi gioca in solitaria.

La sua tecnica di movimento è utile per scappare rapidamente in una posizione sopraelevata, mentre la barriera è perfetta per proteggervi dagli attacchi dei vampiri e, una volta potenziata, potrà anche riflettere i danni verso i nemici. Infine la sua ultimate vi permetterà di evocare un minion che vi aiuterà in battaglia, distraendo allo stesso tempo i nemici. Insomma, grazie a Layla essere in inferiorità numerica non sarà mai un grosso problema.

Supporto alla squadra – Redfall: i migliori personaggi da utilizzare

Se volete giocare a Redfall insieme a qualche amico, allora Remi è sicuramente il personaggio che fa per voi. Grazie alle sue abilità da ingegnere Remi è in grado di dare supporto a tutti i suoi alleati senza però rinunciare ad infliggere seri danni.

La sua abilità principale le permette di curare gli alleati vicini nel tempo, mentre la sua maestria con gli esplosivi le permette di utilizzare il C4 per fare delle vere e proprie stragi. Come se non bastasse poi Remi può anche contare su Siren, un utilissimo robot che vi permetterà di distrarre e raggruppare facilmente i vampiri.

Pronti alla caccia

Qui si conclude la nostra guida ai migliori personaggi da utilizzare in Redfall. Adesso non vi resta altro da fare che scegliere quello che preferite ed iniziare subito a dare la caccia ai vampiri che infestano l’isola. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata ai tanti altri articoli presenti qui sul nostro sito.

Redfall è disponibile ora per PC e Xbox Series X | S.