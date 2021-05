Ratchet & Clank: Rift Apart, svelata la lista trofei completa!

Nelle scorse ore è stata rilasciata in rete, dalla stessa Insomniac Games, la lista trofei completa di Ratchet & Clank: Rift Apart, una delle esclusive per PS5 più attese del periodo

Uscito Nier Replicant ver 1.22, uscito Resident Evil Village, il prossimo grande titolo attesissimo da stampa e pubblico è sicuramente il nuovo capitolo della più famosa serie di Insomniac Games. Ratchet & Clank: Rift Apart uscirà il prossimo 11 giugno in esclusiva PlayStation 5 e noi non vediamo veramente l’ora di poterci mettere mano sopra per dirvi la nostra. Sarà che il reboot su PlayStation 4 di qualche anno fa ha riacceso quella scintilla sopita nel cuore di chiunque abbia apprezzato i titoli originali su PlayStation 2, ma l’annuncio di una nuova ed inedita avventura con protagonisti Ratchet e Clank ci ha fatti sobbalzare sulla sedia, durante quel lontano evento PlayStation 5 di quasi un anno fa.

In questa sede, però, vogliamo analizzare con voi la lista trofei completa di Ratchet & Clank: Rift Apart. Premettiamo che ad oggi, 24 maggio, in rete è presente la sola lista inglese, senza una traduzione ufficiale in lingua italiana. Per questo motivo, abbiamo deciso di riportare la lista in lingua anglofona, che verrà aggiornata prontamente nonappena sarà disponibile quella in italiano. La lista consta di 47 trofei, di cui 36 di bronzo, 7 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come al solito, vi ricordiamo che nella lista trofei potrebbero essere presenti spoiler indesiderati di Ratchet & Clank: Rift Apart. Per questo motivo sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono saperne assolutamente nulla. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Ratchet & Clank: Rift Apart Lista Trofei

Qui di seguito trovate la lista della prima parte dei trofei di bronzo:

Rift Apart : Get Separated in Nefarious City;

: Get Separated in Nefarious City; Hide ‘N Seekerpede : Defeat the Seekerpede;

: Defeat the Seekerpede; Victory! : Complete a Battleplex Challenge;

: Complete a Battleplex Challenge; Hey Lombax DJ : Play Three Songs on Zurkie’s Jukebox;

: Play Three Songs on Zurkie’s Jukebox; This Crystal Is My Things : Acquire Phase Quartz;

: Acquire Phase Quartz; Don’t You Walk Away From Me : Reach the Archives;

: Reach the Archives; It’s Loose! : Set Juice Free

: Set Juice Free Emotional Support Robot : Meet the Fixer;

: Meet the Fixer; Rated Aaarrr! : Feed Bubbles;

: Feed Bubbles; Return to Sender : Sink the Mothership on Sargasso;

: Sink the Mothership on Sargasso; No Bones About It : Retrieve the Dimensional Map;

: Retrieve the Dimensional Map; I’m the Warden Now : Break In and Out of Prison;

: Break In and Out of Prison; More Than Lint : Enter a Hidden Pocket Dimension;

: Enter a Hidden Pocket Dimension; Sartorial Steel : Acquire a Piece of Armor;

: Acquire a Piece of Armor; Shiny! : Collect a Gold Bolt;

: Collect a Gold Bolt; Quantum Mechanic : Repair a Dimensional Anomaly;

: Repair a Dimensional Anomaly; Glitch, Uh, Finds a Way : Complete All Glitch Challenges;

: Complete All Glitch Challenges; Shifty Character: Hit Every Blizon Crystal on Blizar and Cordelion.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Ratchet & Clank: Rift Apart Lista Trofei

Continuiamo con la seconda parte della lista trofei di Ratchet & Clank: Rift Apart

BOING! : Bounce on Big Al, Clank, and Qwark’s Parade Balloons;

: Bounce on Big Al, Clank, and Qwark’s Parade Balloons; Max Relax : Find the Nefarious Citizens by the Hot Springs;

: Find the Nefarious Citizens by the Hot Springs; Lombax and Chill : Turn on the TV in Rivet’s Hideout;

: Turn on the TV in Rivet’s Hideout; Alert the Sponsors : Perform Five Trick Jumps on a Grind Rail;

: Perform Five Trick Jumps on a Grind Rail; Icebreaker : Melee Five Frozen Enemies;

: Melee Five Frozen Enemies; No Need for Multiball : Kill Two Enemies With a Single Ricochet Round;

: Kill Two Enemies With a Single Ricochet Round; Return Policy : Kill 10 Enemies by Returning Shots with the Void Reactor;

: Kill 10 Enemies by Returning Shots with the Void Reactor; Hole Puncher : Get 20 Headshots with the Headhunter;

: Get 20 Headshots with the Headhunter; Life of the Party : Deploy 50 Mr. Fungis;

: Deploy 50 Mr. Fungis; Extreme Gardening : Defeat 30 Enemies While They are Topiary’d;

: Defeat 30 Enemies While They are Topiary’d; It’s So Fluffy! : Find a CraiggerBear;

: Find a CraiggerBear; Extinction Event : Kill Five Grunthors;

: Kill Five Grunthors; Just Stay Down : Defeat 30 Ejected Nefarious Trooper Heads;

: Defeat 30 Ejected Nefarious Trooper Heads; Must Go Faster : Do a Trick Jump While Going at Max Speed with the Hoverboots;

: Do a Trick Jump While Going at Max Speed with the Hoverboots; Planning Some Destruction : Collect a Spybot;

: Collect a Spybot; Feeding Friendsy : Collect 10 Zurpstones for Trudi;

: Collect 10 Zurpstones for Trudi; Sweet, Sweet Victory : Collect Honey for Chef Tulio;

: Collect Honey for Chef Tulio; Might’ve Broken Something: Collect Three Lorbs.

I trofei d’argento – Ratchet & Clank: Rift Apart Lista Trofei

Continuiamo con i 7 trofei d’argento di Ratchet & Clank: Rift Apart

Can’t Stop Me : Complete a Gold Cup Battleplex Challenge;

: Complete a Gold Cup Battleplex Challenge; Does This Make My Tail Look Big? : Acquire and Equip Head, Torso, and Leg Armor;

: Acquire and Equip Head, Torso, and Leg Armor; Nooks and Crannies : Collect Five Gold Bolts;

: Collect Five Gold Bolts; They Blow Up So Fast : Get a Weapon to Level Five;

: Get a Weapon to Level Five; There’s Even a Cupholder : Fully Upgrade a Weapon;

: Fully Upgrade a Weapon; Full Rack : Fill a Weapon Wheel;

: Fill a Weapon Wheel; Aim to Misbehave: Acquire the RYNO.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Ratchet & Clank: Rift Apart Lista Trofei

Qui di seguito trovate i tre trofei d’oro:

2 Fuzz 2 Nefarious : Defeat Doctor and Emperor Nefarious;

: Defeat Doctor and Emperor Nefarious; Fully Stacked : Purchase All Weapons;

: Purchase All Weapons; UnBEARably Awesome: Find all CraiggerBears.

E infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino:

Masters of the Multiverse: Collect All Trophies.

Termina qui questa nostra breve guida dedicata alla lista trofei completa di Ratchet & Clank: Rift Apart. Che cosa ne pensate del prossimo capitolo della famosissima serie di Insomniac Games? Lo acquisterete il prossimo 11 giugno? Scrivetecelo qua sotto nei commenti