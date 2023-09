In questo articolo vi aiuteremo a capire perché il vostro controller PS5 non si collega e vi proporremo anche diverse possibili soluzioni al problema

Il DualSense è certamente una delle novità più interessanti apportate da Sony con la PS5, ma purtroppo non è privo di problemi. Dal lancio della console ad oggi infatti tantissimi giocatori in tutto il mondo hanno riscontrato diversi con il dispositivo, in particolar modo per quanto riguarda la connessione wireless.

Molte persone infatti si sono lamentate di non riuscire a collegare il proprio DualSense alla console. Per quanto fastidioso, fortunatamente questo problema di norma non è molto difficile da risolvere e in base alle cause presenta diverse soluzioni. Per aiutare i giocatori in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove vi aiuteremo a capire perché il vostro controller PS5 non si collega e vi proporremo anche diverse possibili soluzioni al problema.

Associare il DualSense | PS5: perché il controller non si collega?

Se state cercando di collegare il vostro DualSense ad una nuova PS5, allora per prima cosa avrete bisogno di associarlo. Per farlo vi basterà collegare il controller alla console con un cavo USB adatto e tenere premuto il tasto PS. Una volta fatto ciò il DualSense sarà associato a questa specifica PS5 e potrete iniziare ad utilizzarlo anche in modalità wireless.

In alternativa, se avete già un controller collegato alla console e volete associarne uno nuovo, potete utilizzare un metodo di associazione wireless. Questo procedimento è un po’ più complesso, ma può esservi utile in caso non abbiate a portata di mano un cavo USB. Qui di seguito troverete tutti i passaggi da seguire per collegare un secondo controller alla PS5 senza utilizzare cavi:

Aprite il menu impostazioni della vostra PS5

Selezionate “ accessori “

“ Andate su “ generale ” e poi cliccate su “ Accessori Bluethooth “

” e poi cliccate su “ “ Prendete il controller che volete associare e tenete premuto per qualche secondo in contemporanea il pulsante PS e il pulsante Crea

Usa il controller principale per selezionare quello nuovo dalla schermata degli accessori bluethoot e associarlo alla console

Controllate porte e cavo USB | PS5: perché il controller non si collega?

Se non avete un secondo controller con cui eseguire il metodo di associazione wireless e non riuscite a collegare il vostro DualSense via cavo, allora potrebbe esserci un problema legato alle USB. In questo caso infatti il cavetto USB che state utilizzando potrebbe essere rotto oppure la porta USB della console potrebbe non funzionare per qualche motivo.

Per prima cosa noi vi consigliamo di provare ad utilizzare un cavo diverso, come ad esempio uno di quelli inclusi negli smartphone più recenti. Se il problema dovesse persistere anche con un nuovo cavo funzionante allora vi suggeriamo di provare ad usare una porta USB diversa. La PS5 infatti, oltre alla presa USB principale, presenta anche una presa USB C sul davanti e altre due prese USB classiche sul retro.

Riavviare la console | PS5: perché il controller non si collega?

A volte potrebbe capitare che il vostro DualSense si scolleghi improvvisamente mentre state giocando. In questi casi, se non doveste essere in grado di riconnetterlo via cavo, riavviando la console potreste essere in grado di risolvere facilmente il problema. Per spegnere la PS5 senza utilizzare il controller vi basterà tenere premuto il pulsante di accensione per qualche secondo fino a quando non sentirete due suoni in rapida successione. Una volta spenta la console in questo modo vi consigliamo di aspettare qualche minuto prima di provare a riaccenderla.

Aggiornare il controller | PS5: perché il controller non si collega?

Se il vostro DualSense funziona in modalità cablata ma non wireless, allora potrebbe essere necessario aggiornare il software integrato. Per farlo vi basterà andare alle impostazioni mentre il controller è connesso via cavo, selezionare “accessori” e poi cliccare su “controller (generale)“. A questo punto vi basterà selezionare “Software dispositivo controller wireless” e installare l’ultimo aggiornamento (se presente).

Controllare le interferenze | PS5: perché il controller non si collega?

Se il vostro DualSense continua a funzionare in modalità via cavo ma non wireless, allora potrebbero esserci delle interferenze causate da altri dispositivi. In questo caso vi consigliamo di spegnere tutti i dispositivi Bluethoot nelle vicinanze, come ad esempio cuffie, mouse, smartphone, router e così via. Fatto ciò potrete riprovare a collegare il DualSense cercando di tenerlo il più vicino possibile alla console per ridurre il rischio di interferenze.

Scollegare il DualSense | PS5: perché il controller non si collega?

Se il DualSense è collegato alla console ma non riuscite più ad utilizzarlo, allora potete provare a scollegarlo dalla vostra PS5. Per eseguire questo metodo avete bisogno di un secondo controller funzionante collegato e dovrete seguire un procedimento simile a quello dell’associazione wireless. Qui di seguito potrete trovare tutti i passaggi per scollegare il vostro DualSense dalla PS5:

Aprite il menu impostazioni della vostra PS5

Selezionate “ accessori “

“ Andate su “ generale ” e poi cliccate su “ Accessori Bluethooth “

” e poi cliccate su “ “ Selezionate il controller non funzionante e cliccate su disconnetti

Riavvia la console

Riconnetti il DualSense alla PS5 utilizzando il metodo wireless o con cavo USB

Ripristinare il DualSense | PS5: perché il controller non si collega?

Se il DualSense continua a darvi problemi allora potrebbe essere necessario resettarlo. Per prima cosa vi suggeriamo di tenere premuto il tasto PS del controller per 10 secondi fino allo spegnimento della barra luminosa. In questo modo eseguirete un soft reset del DualSense e successivamente potrete provare a ricollegarlo normalmente.

Se anche dopo il soft reset continuate ad avere problemi, allora potrebbe essere necessario ripristinare il controller alle impostazioni di fabbrica. Per farlo vi basterà inserire una graffetta o uno spillo nel piccolo foro che si trova sul retro del DualSense alla destra della scritta Sony. Una volta inserito qualcosa nel buco dovrete tenere premuto il piccolo pulsante al suo interno per circa 5 secondi. Fatto ciò dovreste aver resettato con successo il DualSense e dovrete riassociarlo alla console come se fosse la prima volta.

Contattare l’assistenza | PS5: perché il controller non si collega?

Se dopo aver seguito tutti questi passaggi non riuscite ancora a collegare il vostro controller allora potrebbe essere saggio provare a contattare l’assistenza PlayStation. A questo punto è probabile che ci sia un problema interno al vostro DualSense o addirittura alla console e in questo caso è meglio rivolgersi a dei professionisti autorizzati.

