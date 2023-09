In questa nuova guida vi spiegheremo come risolvere l’errore contrassegnato dal codice CE-108862-5 che sta dando problemi a tante PS5.

Dopo una giornata faticosa tanti videogiocatori non vedono l’ora di mettersi davanti alla propria PlayStation per giocare online con gli amici, ma purtroppo questo non è sempre possibile. A volte infatti potrebbero esserci dei problemi improvvisi che rendono impossibile l’accesso al server. Il codice di errore più comune su PS5 in questi casi è CE-108862-5 e in questa guida vi spiegheremo come risolvere seguendo alcuni semplici passaggi.

Problemi di rete | PS5: codice errore CE-108862-5, come risolvere?

Se sulla vostra PS5 appare il codice errore CE-108862-5 allora vuol dire che la console sta avendo dei problemi a connettersi ai server del PlayStation Network. Le cause che possono scatenare questo errore sono diverse e qui di seguito potrete trovare alcuni passaggi da seguire per cercare di risolvere il problema:

Controllare lo stato del PSN Spesso questo specifico errore non è legato ad un problema della vostra console ma bensì dei server. Per sicurezza quindi vi invitiamo sempre per prima cosa ad andare a controllare la pagina di stato del PlayStation Network sul sito ufficiale di Sony per capire se ci sono dei problemi generali col servizio.

Passare alla connessione cablata Se la vostra PS5 sta avendo difficoltà ad accedere ai server potrebbero esserci dei problemi con il vostro wi-fi. In questo caso vi invitiamo a spegnere la vostra console, collegarla al router direttamente con un cavo e provare nuovamente a connettersi.

Verificare la connessione Se la vostra console continua a presentare questo errore allora vi invitiamo ad andare nelle impostazioni, cliccare su “rete” e infine selezionare “verifica connessione internet” per assicurarvi che non ci siano problemi con il collegamento.

Riavviare il router Un’altra possibile soluzione per questo problema è quella di riavviare il router. Per farlo vi basterà scollegare dall’alimentazione il vostro dispositivo per almeno 5 minuti pieni e poi ricollegarlo.

Aspettare Infine l’ultimo consiglio che possiamo darvi è quello di provare ad aspettare un po’. A volte questo errore può essere causato da problemi esterni come una congestione della rete e in questi casi non potrete fare altro che attendere che si risolva da solo.



Se una volta provati tutti questi metodi il problema persiste allora purtroppo la situazione potrebbe essere più grave del previsto. In questo caso vi invitiamo a contattare l’assistenza Sony e cercare di trovare una soluzione insieme a loro. Ricordate inoltre che spesso i problemi di rete possono essere causati anche dal vostro provider e in questi casi purtroppo dovrete rivolgervi direttamente a loro.

Tornati in rete

Qui termina la nostra guida su come risolvere il codice errore CE-108862-5 che appare su PS5. Speriamo che i nostri consigli vi siano stati utili e che siate finalmente riusciti a tornare a giocare online con la vostra PlayStation 5.

