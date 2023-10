In questa nuova guida vi spiegheremo come risolvere l’errore contrassegnato dal codice CE-108360-8 che rischia di comparire su PS5

Se sulla vostra PS5 appare il codice di errore CE-108360-8, allora vuol dire che potreste avere problemi con la vostra telecamera HD PlayStation oppure con la PlayStation Camera. Di solito le cause dei problemi relativi agli accessori per l’ultima console Sony sono sempre un po’ ostiche da individuare, quindi vi offriremo delle soluzioni adatte ai problemi più comuni. Se quindi volete scoprire come risolvere il fastidioso codice errore CE-108360-8 di PS5, allora non dovrete fare altro che dare un’occhiata a questa guida.

Controllate l’adattatore | PS5: codice errore CE-108360-8, come risolvere?

Se state utilizzando una PS Camera, allora per connetterla alla PS5 è necessario usare un adattatore dedicato. In questo caso il metodo da seguire per connettere la telecamera alla console potrebbe variare in base al dispositivo in uso.

Per questo motivo vi consigliamo di controllare che la PS Camera sia collegata adeguatamente alla PS5 e in caso di dubbi vi invitiamo ad informarvi su come utilizzare correttamente l’adattatore di cui siete in possesso.

Angolazione e luminosità | PS5: codice errore CE-108360-8, come risolvere?

Il codice errore CE-108360-8 potrebbe comparire anche in caso la vostra telecamera abbia delle difficoltà a rilevare un’immagine. In questo caso vi consigliamo innanzitutto di cercare di migliorare la qualità dell’illuminazione nella stanza, accendendo il maggior numero di luci possibili. Successivamente potete anche provare a regolare la distanza e l’angolazione della telecamera in modo che riesca ad inquadrarvi meglio.

Controllare le impostazioni | PS5: codice errore CE-108360-8, come risolvere?

Un altro metodo per risolvere questo fastidioso errore è quello di andare nelle impostazioni e configurare correttamente il vostro dispositivo. Per farlo innanzitutto dovrete accendere la vostra PS5 e andare ne menu delle impostazioni.

Fatto ciò vi basterà selezionare accessori e infine cliccare su telecamera. Da qui in poi dovrete seguire le indicazioni mostrate a schermo per regolare correttamente le impostazioni della telecamera.

Questo è tutto!

Qui si conclude la nostra guida su come risolvere il codice errore CE-108360-8. Speriamo che queste soluzioni vi abbiano aiutato a risolvere il problema e in caso contrario vi invitiamo a rivolgervi all’assistenza PlayStation per ricevere un supporto professionale.

