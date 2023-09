In questa nuova guida vi spiegheremo come risolvere l’errore contrassegnato dal codice CE-100028-1 che rischia di comparire su PS5

Non c’è niente di peggio che acquistare un nuovo gioco che magari stavate aspettando da tempo per poi non riuscire ad installarlo. A volte infatti quando provate ad installare un nuovo gioco sulla vostra console Sony potrebbe comparire un fastidioso errore che non vi permette di procedere con l’operazione. Per fortuna se il codice errore corrisponde a CE-100028-1 allora vuol dire semplicemente che l’SSD della vostra PS5 è troppo pieno e come spesso accade in questi casi vi basterà fare un po’ di spazio per risolvere il problema.

Tempo di pulizie | PS5: codice errore CE-100028-1, come risolvere?

Se vi trovate davanti al codice errore CE-100028-1, allora vuol dire che il software che state cercando di installare è troppo grande e non c’è spazio libero sufficiente nell’SSD. In questo caso per prima cosa vi invitiamo ad andare sulle impostazioni, selezionare “Memoria di archiviazione” e infine cliccare su “Memoria di archiviazione del sistema“. Da qui potrete verificare effettivamente quanta memoria avete ancora a disposizione sull’SSD per poi passare all’eliminazione dei software di cui non avete bisogno.

Per fare spazio potete provare ad eliminare un po’ di screen e video salvati nella galleria, ma se avete bisogno di liberare parecchi giga allora dovrete per forza di cose cancellare qualche gioco. Per fortuna in questo caso la procedura è molto semplice, dato che vi basterà andare sull’icona del titolo da eliminare sulla home, premere il tasto opzioni del DualSense e infine cliccare su elimina. In alternativa potete cancellare i software direttamente dalla schermata della memoria di archiviazione del sistema, così da avere un’idea più chiara su quanto spazio andrete effettivamente a liberare.

Pronti a giocare

Qui si conclude la nostra guida su come risolvere l’errore CE-100028-1 su PS5. Ora che avete fatto un po’ di spazio sicuramente finalmente non ci sarà più nulla a frapporsi tra voi e il vostro nuovo gioco.

