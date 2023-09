PS5: codice di errore CE-113212-0, come risolvere?

In questa guida capiamo i motivi e analizziamo le soluzioni più comode per risolvere il codice di errore CE-113212-0 su PS5

Sicuramente a qualcuno di voi sarà capitato di imbattersi nel codice di errore CE-113212-0 sulla vostra console PlayStation 5 (PS5). Questo errore, se visualizzato, può interrompere l’esperienza di gioco o l’utilizzo generale della vostra PS5. Tuttavia, questa guida è stata creata per offrire soluzioni dettagliate per eliminarlo e ripristinare la piena funzionalità della vostra console. Anche le console di gioco più avanzate come la PS5 possono incorrere in problemi occasionali, ma non preoccupatevi, siamo qui per aiutarvi a risolvere il codice di errore CE-113212-0. Iniziamo subito!

Come risolvere? | PS5 errore CE-113212-0

Quando si verifica questo errore, di certo è sintomo di impossibilità di connettersi ai server. Difatti, è classico l’errore seguito dalla seguente dicitura “Si è verificato un errore durante la connessione a PlayStation Network”. Ecco di seguito i modi più semplici per poter risolvere:

Controlla la pagina di stato di PSN per cercare informazioni su eventuali problemi o manutenzioni dei server.

per cercare informazioni su eventuali problemi o manutenzioni dei server. Riavvia la tua console PlayStation 5.

Prova a connetterti tramite un cavo Ethernet, se possibile.

se possibile. Riconfigura le impostazioni di rete sulla console.

di sulla console. Se usi una connessione wireless, verifica la posizione della console rispetto al router e rimuovi eventuali ostacoli che potrebbero interferire con la connessione.

Spegni il router e il modem, attendi almeno 5 minuti e riaccendili.

il e il modem, attendi almeno 5 minuti e riaccendili. Aggiorna il firmware del tuo router (contatta il fornitore del router per ulteriori dettagli sull’aggiornamento).

del tuo router (contatta il fornitore del router per ulteriori dettagli sull’aggiornamento). Se possibile, apri le seguenti porte: TCP 80, 443, 3478, 3479, 3480 e UDP 3478, 3479, 49152-65535 . Se hai bisogno di assistenza per l’apertura delle porte o le impostazioni del router, contatta il tuo ISP (fornitore di servizi Internet).

e . Se hai bisogno di assistenza per l’apertura delle porte o le impostazioni del router, contatta il tuo (fornitore di servizi Internet). Imposta manualmente un indirizzo IP statico nelle impostazioni di rete.

nelle impostazioni di rete. Considera la possibilità di temporaneamente modificare le impostazioni DNS, utilizzando un server DNS pubblico fornito da aziende o organizzazioni. Accedi alle impostazioni DNS in Impostazioni di rete e configura il numero del DNS pubblico.

Se le indicazioni precedenti non risolvono il problema, è possibile che la connessione sia momentaneamente fuori servizio. Il consiglio è quindi quello di tentare nuovamente in un momento successivo. Cosa ne pensate di questa risoluzione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.