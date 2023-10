PS5: codice di errore CE-112069-9, come risolvere?

In questa guida capiamo i motivi e analizziamo le soluzioni più comode per risolvere il codice di errore CE-112069-9 su PS5

Sicuramente a qualcuno di voi sarà capitato di imbattersi nel codice di errore CE-112069-9 sulla vostra console PlayStation 5 (PS5). Questo errore, se visualizzato, può interrompere l’esperienza di gioco o l’utilizzo generale della vostra PS5. Tuttavia, questa guida è stata creata per offrire soluzioni dettagliate per eliminarlo e ripristinare la piena funzionalità della vostra console. Anche le console di gioco più avanzate come la PS5 possono incorrere in problemi occasionali, ma non preoccupatevi, siamo qui per aiutarvi a risolvere il codice di errore CE-112069-9. Iniziamo subito!

Come risolvere? | PS5 codice errore CE-112069-9

Ecco come risolvere l’errore CE-112069-9 su PlayStation 5 quando si verifica durante il trasferimento dei dati da PlayStation 4 a PlayStation 5:

Verifica la Connessione di Rete : Se PS4 e PS5 sono attualmente connesse alla rete in modalità wireless, il primo passo è quello di provare a stabilire una connessione cablata tra le due console o collegarle direttamente utilizzando un cavo Ethernet. Inoltre, spegni il router e attendi almeno 5 minuti prima di riavviarlo. Questo può aiutare a stabilire una connessione più stabile.

: Se PS4 e PS5 sono attualmente connesse alla rete in modalità wireless, il primo passo è quello di provare a stabilire una connessione cablata tra le due console o collegarle direttamente utilizzando un cavo Ethernet. Inoltre, spegni il router e attendi almeno 5 minuti prima di riavviarlo. Questo può aiutare a stabilire una connessione più stabile. Riprova il Trasferimento dei Dati : Accedi alle Impostazioni della tua PS5 e seleziona “Sistema”. Quindi, vai su “Software di sistema” e infine su “Trasferimento dati”. Qui dovresti essere in grado di riprovare il trasferimento dei dati da PS4 a PS5.

: Accedi alle Impostazioni della tua PS5 e seleziona “Sistema”. Quindi, vai su “Software di sistema” e infine su “Trasferimento dati”. Qui dovresti essere in grado di riprovare il trasferimento dei dati da PS4 a PS5. Alternativa per Dati Salvati: Se il problema persiste o se desideri trasferire solo i dati salvati, puoi considerare l’opzione di trasferire questi dati tramite un altro mezzo di archiviazione. Ad esempio, puoi utilizzare una memoria di archiviazione online o un dispositivo di archiviazione USB per effettuare il trasferimento.

Assicurati di prestare attenzione ai seguenti punti cruciali:

Evita Test di Rete durante il Trasferimento : Durante il processo di trasferimento dei dati in background, evita di eseguire un test di rete sulla tua PS5. Questo potrebbe interferire con il trasferimento.

: Durante il processo di trasferimento dei dati in background, evita di eseguire un test di rete sulla tua PS5. Questo potrebbe interferire con il trasferimento. Evita la Modalità di Riposo: Non attivare manualmente la Modalità di Riposo sulla tua PS5 mentre il processo di trasferimento dati è in corso. Questo potrebbe interrompere il processo e causare l’errore CE-112069-9.

