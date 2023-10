PS5: codice di errore CE-108889-4, come risolvere?

In questa guida capiamo i motivi e analizziamo le soluzioni più comode per risolvere il codice di errore CE-108889-4 su PS5

Sicuramente a qualcuno di voi sarà capitato di imbattersi nel codice di errore CE-108889-4 sulla vostra console PlayStation 5 (PS5). Questo errore, se visualizzato, può interrompere l’esperienza di gioco o l’utilizzo generale della vostra PS5. Tuttavia, questa guida è stata creata per offrire soluzioni dettagliate per eliminarlo e ripristinare la piena funzionalità della vostra console. Anche le console di gioco più avanzate come la PS5 possono incorrere in problemi occasionali, ma non preoccupatevi, siamo qui per aiutarvi a risolvere il codice di errore CE-108889-4. Iniziamo subito!

Come risolvere? | PS5 codice errore CE-108889-4

Per risolvere l’errore CE-108889-4 su PlayStation 5, segui attentamente questi passaggi:

Aggiornamento del Software di Sistema : Assicurati di avere installata l’ultima versione del software di sistema sulla tua console PS5. Ecco come farlo: Connetti la console PlayStation 5 a Internet. Accedi al menu principale della console. Vai su “Impostazioni” e quindi seleziona “Sistema”. Nella sezione “Aggiornamento del software di sistema”, scegli “Aggiorna il software di sistema”. La console cercherà automaticamente gli aggiornamenti disponibili e, se ce ne sono, inizierà a scaricarli ed installarli.

: Assicurati di avere installata l’ultima versione del software di sistema sulla tua console PS5. Ecco come farlo: Riavvia Apparecchiatura di Rete e Console : Se si verifica un errore durante l’aggiornamento del software, prova a seguire questi passaggi: Riavvia l’apparecchiatura di rete, come il router o il modem. Riavvia la console PS5. Riprova ad eseguire l’aggiornamento del software di sistema.

: Se si verifica un errore durante l’aggiornamento del software, prova a seguire questi passaggi: Aggiornamento tramite Unità USB : Se il problema persiste o non riesci a connettere la tua PS5 a Internet, puoi scaricare il software di sistema dalla pagina ufficiale di PlayStation su un computer connesso a Internet. Successivamente, segui questi passaggi: Scarica il software di sistema dalla pagina ufficiale di PlayStation e copialo su una chiavetta USB formattata in formato FAT32. Collega la chiavetta USB alla porta USB della PS5. Accendi la console e seleziona “Impostazioni” dal menu principale. Vai su “Sistema” e quindi su “Aggiornamento del software di sistema”. Scegli “Aggiorna da supporto di archiviazione” e segui le istruzioni a schermo per eseguire l’aggiornamento dalla chiavetta USB.

: Se il problema persiste o non riesci a connettere la tua PS5 a Internet, puoi scaricare il software di sistema dalla pagina ufficiale di PlayStation su un computer connesso a Internet. Successivamente, segui questi passaggi: Aggiornamento tramite Disco di Gioco: Se hai un disco di gioco contenente una versione più recente del software di sistema, inseriscilo nella console. Verrà visualizzata una schermata che ti guiderà attraverso la procedura di aggiornamento. Segui attentamente le istruzioni a schermo per completare l’aggiornamento.

