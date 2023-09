PS5: codice di errore CE-108255-1, come risolvere?

In questa guida capiamo i motivi e analizziamo le soluzioni più comode per risolvere il codice di errore CE-108255-1 su PS5

Sicuramente a qualcuno di voi sarà capitato di imbattersi nel codice di errore CE-108255-1 sulla vostra console PlayStation 5 (PS5). Questo errore, se visualizzato, può interrompere l’esperienza di gioco o l’utilizzo generale della vostra PS5. Tuttavia, questa guida è stata creata per offrire soluzioni dettagliate per eliminarlo e ripristinare la piena funzionalità della vostra console. Anche le console di gioco più avanzate come la PS5 possono incorrere in problemi occasionali, ma non preoccupatevi, siamo qui per aiutarvi a risolvere il codice di errore CE-108255-1. Iniziamo subito!

Come risolvere? | PS5 errore CE-108255-1

Se il codice di errore CE-108255-1 compare sullo schermo della vostra PlayStation 5 (PS5), è importante seguire attentamente le seguenti indicazioni per risolvere il problema:

Aggiornamento software : Verificate innanzitutto che sia il software di sistema della vostra PS5 che l’applicazione interessata siano aggiornati all’ultima versione disponibile. Gli aggiornamenti possono spesso correggere bug e problemi noti.

: Verificate innanzitutto che sia il software di sistema della vostra PS5 che l’applicazione interessata siano aggiornati all’ultima versione disponibile. Gli aggiornamenti possono spesso correggere bug e problemi noti. Reinstallazione del gioco : Se l’errore si verifica durante l’avvio di un gioco specifico, provate a eliminarlo dalla vostra PS5 tramite Impostazioni > Memoria di archiviazione e reinstallatelo. Questo processo può risolvere problemi legati a file di gioco danneggiati o incompleti.

: Se l’errore si verifica durante l’avvio di un gioco specifico, provate a eliminarlo dalla vostra PS5 tramite Impostazioni > Memoria di archiviazione e reinstallatelo. Questo processo può risolvere problemi legati a file di gioco danneggiati o incompleti. Modalità provvisoria e Ricostruzione del database : Avviate la console PS5 in Modalità provvisoria. Successivamente, selezionate l’opzione “Ricostruisci database”. Questo processo può risolvere problemi legati a dati di sistema corrotti.

: Avviate la console PS5 in Modalità provvisoria. Successivamente, selezionate l’opzione “Ricostruisci database”. Questo processo può risolvere problemi legati a dati di sistema corrotti. Reimpostazione della console: Se l’errore persiste nonostante i passaggi precedenti, è possibile considerare la reimpostazione della console PS5. Questo può essere fatto tramite Impostazioni > Sistema > Software di sistema > Opzioni di reimpostazione > Reimposta la console. Tuttavia, tenete presente che questo passaggio comporterà la perdita dei dati, quindi, se possibile, eseguite un backup dei vostri dati importanti prima di procedere.

Seguendo attentamente questi passaggi, dovreste essere in grado di risolvere il codice di errore CE-108255-1 e ripristinare la piena funzionalità della vostra console PS5.

