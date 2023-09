PS5: codice di errore CE-107520-5, come risolvere?

In questa guida capiamo i motivi e analizziamo le soluzioni più comode per risolvere il codice di errore CE-107520-5 su PS5

Sicuramente a qualcuno di voi sarà capitato di imbattersi nel codice di errore CE-107520-5 sulla vostra console PlayStation 5 (PS5). Questo errore, se visualizzato, può interrompere l’esperienza di gioco o l’utilizzo generale della vostra PS5. Tuttavia, questa guida è stata creata per offrire soluzioni dettagliate per eliminarlo e ripristinare la piena funzionalità della vostra console. Anche le console di gioco più avanzate come la PS5 possono incorrere in problemi occasionali, ma non preoccupatevi, siamo qui per aiutarvi a risolvere il codice di errore CE-107520-5. Iniziamo subito!

Come risolvere? | PS5 errore CE-107520-5

Per correggere e risolvere questo errore è sufficiente aggiornare la console all’ultima versione del software di sistema. Ecco come fare:

Connetti la console PS5 a Internet : Assicurati che la console sia collegata a Internet tramite una connessione stabile.

: Assicurati che la console sia collegata a Internet tramite una connessione stabile. Esegui l’aggiornamento tramite Internet : Vai alle impostazioni della console e seleziona “Aggiornamento software di sistema”. Se si verifica un errore durante l’aggiornamento, non preoccuparti. Prosegui con i passaggi successivi.

: Vai alle impostazioni della console e seleziona “Aggiornamento software di sistema”. Se si verifica un errore durante l’aggiornamento, non preoccuparti. Prosegui con i passaggi successivi. Riavvia l’apparecchiatura di rete e la console PS5 : In caso di errore durante l’aggiornamento, riavvia il router o il modem e la console. Poi riprova ad eseguire l’aggiornamento.

: In caso di errore durante l’aggiornamento, riavvia il router o il modem e la console. Poi riprova ad eseguire l’aggiornamento. Utilizza un’unità USB : Se continui a riscontrare problemi con l’aggiornamento tramite Internet, puoi scaricare la versione più recente del software di sistema dalla pagina ufficiale di PlayStation su un computer connesso a Internet. Copia il file di aggiornamento su un’unità USB formattata in formato FAT32. Inserisci l’unità USB nella console PS5 e segui le istruzioni a schermo per eseguire l’aggiornamento dal dispositivo USB.

: Se continui a riscontrare problemi con l’aggiornamento tramite Internet, puoi scaricare la versione più recente del software di sistema dalla pagina ufficiale di PlayStation su un computer connesso a Internet. Copia il file di aggiornamento su un’unità USB formattata in formato FAT32. Inserisci l’unità USB nella console PS5 e segui le istruzioni a schermo per eseguire l’aggiornamento dal dispositivo USB. Aggiornamento tramite disco di gioco: Se non hai accesso a Internet, un altro metodo è utilizzare un disco di gioco che contiene la versione più recente del software di sistema. Inserisci il disco e segui le istruzioni a schermo per eseguire l’aggiornamento.

Seguendo questi passaggi, dovresti essere in grado di risolvere il problema CE-107520-5 e mantenere il tuo sistema PlayStation 5 aggiornato con la versione più recente del software di sistema.

Cosa ne pensate di questa risoluzione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.