Pokémon Go: come usare un fake GPS con TailorGo

Giocare a Pokémon Go in tempo di pandemia risulta più difficile, ma in questa guida vedremo come usare un fake GPS con TailorGo

Fin dal suo esordio, Pokémon Go è stato concepito per essere giocato “in movimento”. Lo scopo principale, dopo la cattura degli innumerevoli Pokémon e il completamento delle relative missioni, è quello di spingere la gente a uscire e collaborare, creando “luoghi di ritrovo” – Pokéstop e palestre – dove i giocatori possano incontrarsi e socializzare fra loro. Questo gioco è anche il promotore della cultura che, attraverso i vari punti di riferimento sulla mappa, si diffonde fra i giovani, facendo scoprire luoghi delle città che magari non si conoscevano precedentemente.

Tuttavia, la pandemia ha ridimensionato fortemente il gioco, vedendo i giocatori costretti a casa durante i vari lockdown che si sono succeduti in questo periodo. In questa guida andremo quindi a vedere come usare un fake GPS su Pokémon Go tramite l’utilizzo di TailorGo. Questo software infatti è in grado di fornire una posizione fittizia per permettere a chiunque di usufruire del gioco al massimo delle sue potenzialità senza doversi spostare da casa.

Tuttavia questa non è l’unica proprietà di questo programma che è in grado di disattivare la posizione su life360 senza che nessuno lo sappia, falsificare la posizione su Trova i miei amici e inviare la posizione su iMessage. Ma andiamo con ordine e vediamo come utilizzare il software con l’app di Niantic.

Ecco come usare un fake GPS su Pokémon Go grazie a TailorGo

I giochi in realtà aumentata sono sempre stati frutto di attenzione per i mobile-gamers. Tuttavia, proprio con l’arrivo dell’app sviluppata da Niantic, questa tipologia di giochi ha visto la sua espansione maggiore. Appassionati del genere e amanti della serie di videogiochi, che ha visto la luce nell’ormai lontano 1996 con Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu, si sono riuniti dando via a questo fenomeno che dal 2016 accompagna milioni di giocatori.

Inizialmente criticato dai “media” perché “creava un esercito di zombie“, il fenomeno ha continuato a perdurare appassionando sempre più giocatori alla causa. Uscire dalle quattro mura domestiche e iniziare una carriera da allenatore è stato sicuramente l’incipit che poi ha dato il via alle varie trasformazioni del gioco. Negli anni infatti ha subito un lento processo di metamorfosi che oggi vede una community piuttosto affiatata.

Tuttavia una cosa è rimasta federe fin dall’inizio. Il gioco non può essere giocato tramite posizioni fittizie, ma “dal vivo”. Nulla in contrario, se non fosse che con questo periodo di pandemia molti allenatori si sono visti costretti ad abbandonare il titolo a seguito di varie restrizioni che hanno colpito tutti i paesi del mondo. Ecco perché si sono sempre più sviluppati software che permettono di usare il fake GPS su Pokémon Go e TailorGo è una di queste.

Ovviamente il programma non è stato ideato solo per questa funzione. Sarà infatti possibile anche impostare questo software per fornire una posizione fittizia sui nostri device mobili da utilizzare successivamente sui vari canali social o su qualsiasi app a nostro piacimento. Ma vediamo come funziona.

Impostiamo TailorGo per usare un fake GPS su Pokémon Go e non solo

Prima di passare al download del software, occorre sbloccare le opzioni sviluppatore sul nostro device interessato. Dovremo quindi andare su Impostazioni e scrollare fino a trovare la dicitura “Info telefono” o “Info sistema“. Clicchiamo su quest’ultima e iniziamo a tappare su “Numero di build” finché non attiveremo la modalità sviluppatore. Una volta fatto ciò possiamo procedere dal nostro computer con i seguenti passaggi.

Collegatevi alla pagina ufficiale di TailorGo per avviare il download del software per Windows o macOS a seconda del vostro sistema operativo. Una volta terminato il download avviate l’eseguibile e installate il programma.

a seconda del vostro sistema operativo. Una volta terminato il download avviate l’eseguibile e installate il programma. Avviate dunque TailorGo e collegate un device al vostro computer tramite cavo USB . Nella prima pagina accettate le condizioni d’uso e quindi cliccate su Get Started .

. Nella prima pagina accettate le condizioni d’uso e quindi cliccate su . Nella successiva schermata dovrete selezionare il device da utilizzare e quindi cliccate su Ok. Durante questa fase il software inizierà a comunicare con il dispositivo e si collegherà a quest’ultimo.

Finito il procedimento vi apparirà la pagina nella quale potrete decidere se utilizzare il software per giocare a Pokémon Go, oppure se utilizzare una posizione fittizia per altre applicazioni . A seconda della vostra scelta dovrete seguire due passaggi distinti: Se vorrete giocare a Pokémon Go, proprio come descritto in questa guida per usare il fake GPS di TailorGo su quest’app, dovrete accettare il messaggio per attivare l’USB Debugging che comparirà sul display del dispositivo e successivamente si avvierà l’app in automatico. Tutto quello che dovrete fare sarà settare un luogo nel quale andare – io ad esempio ho optato per Santa Monica in California – e una volta caricato il gioco vi ritroverete in quel punto.

. A seconda della vostra scelta dovrete seguire due passaggi distinti:

Se invece opterete per utilizzare la posizione fittizia per una qualsiasi app, dovrete prima andare su Impostazioni > Opzioni sviluppatore > Seleziona app di posizione fittizia e selezionare TailorGo Assistant . Successivamente potrete utilizzare il software al meglio.



Un software dalle mille funzionalità

Le funzionalità di TailorGo tuttavia non finiscono certamente qui. Grazie a questo software, come abbiamo già ampiamente detto, sarà possibile utilizzare una posizione fittizia. Tuttavia sarà anche possibile “spostarsi” proprio come se stessimo camminando. Basterà infatti selezionare una fra le modalità presenti in alto a destra della finestra e ci potremo spostare lungo un percorso consigliato oppure potremo crearne uno noi appositamente.

Optando per il percorso consigliato, il nostro localizzatore si muoverà seguendo le strade con relativi sensi di marcia. Sarà un po’ come impostare un percorso su Google Maps e seguirlo per intenderci. Con il secondo invece potremo segnare varie tappe e decidere che direzione far prendere al nostro avatar posizionato in chissà quale parte del mondo. Sarà inoltre possibile selezionare la velocità con la quale avverrà lo spostamento e se fare andata e ritorno da quel punto, proprio come se facessimo una passeggiata.

Insomma, schiudere uova non sarà di certo un problema con questo metodo! Vi ricordiamo che il software non è propriamente gratuito. Sono infatti presenti alcuni piani a cadenza mensile, trimestrale o annuale, a seconda delle esigenze di ogni utente. Voi cosa ne pensate di questo software? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori guide riguardanti l’universo videoludico e non solo, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!