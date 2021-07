Scopriamo insieme, in questa nostra breve guida, la lista trofei completa di Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville, il titolo di EA e PopCap Games recentemente entrato nella Instant Game Collection di Sony per gli abbonati al Plus

Arrivato nel lontano 2019 su console della scorsa generazione e PC, Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville fa parte degli spin-off Garden Warfare della serie ed è un vero e proprio sparatutto in terza persona, con forte enfasi sul multiplayer. Nonostante non abbia ricevuto grossi elogi dal pubblico e dalla critica specializzata, questo capitolo di Plants vs Zombies fa esattamente quello che si era prefissato di fare: divertire. Recenti voci lo volevano veder arrivare anche su Nintendo Switch, mentre Sony ha deciso di inserirlo nei titoli gratuiti del PlayStation Plus per il mese di Agosto 2021. Proprio per questo, ne approfittiamo per ridare una spolverata alla sua lista trofei, vediamola insieme!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville consta di 51 statuette totali, di cui 38 di bronzo, 11 d’argento, 1 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Sebbene sia particolarmente strano dirlo, vista la tipologia di gioco, vi ricordiamo che anche se le descrizioni dei trofei sono quelle ufficiali date dagli sviluppatori, potrebbero comunque contenere spoiler del gioco. Sconsigliamo quindi di continuare con la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville, la lista trofei!

Iniziamo con la prima parte dei trofei di bronzo:

Chi semina semi… : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di una sparasemi;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di una sparasemi; Pollice Verde : Dai 1000 ultrasalute nei panni di un girasole;

: Dai 1000 ultrasalute nei panni di un girasole; Che cactus! : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un cactus;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un cactus; È ora della merenda : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di una masticazombi;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di una masticazombi; Popcorn per tutti! : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un chicco di mais;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un chicco di mais; Scorza dura : Blocca 1000 danni usando lo Scudo di buccia nei panni di un cedro;

: Blocca 1000 danni usando lo Scudo di buccia nei panni di un cedro; Se son rose… : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di una rosa;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di una rosa; Tanto di cappello : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un berretto da notte;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un berretto da notte; Vi va un barbecue? : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di una bocca di drago;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di una bocca di drago; Fuori di ghianda : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di una ghianda;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di una ghianda; Addestramento fantomatico : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un fante;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un fante; Miracolo della medicina : Dai 1000 ultrasalute nei panni di uno scienziato;

: Dai 1000 ultrasalute nei panni di uno scienziato; Un lavoro fatto bene : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un ingegnere;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un ingegnere; DI-FESA! CLAP CLAP! DI-FESA! : Blocca 1000 danni con uno scudo fantoccio nei panni di un fuoriclasse;

: Blocca 1000 danni con uno scudo fantoccio nei panni di un fuoriclasse; Zombolino Zuperstar : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di uno zombolino;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di uno zombolino; SuperZ : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un Super Zomb;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un Super Zomb; Tutta a babordo : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di Capitan Barbamorta;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di Capitan Barbamorta; Un tuffo nel passato : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un eroe degli anni ’80;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un eroe degli anni ’80; Fine delle danze: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un’elettropattinatrice.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville, la lista trofei!

Continuiamo con la seconda parte dei trofei di bronzo di Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville.

Un GRANDE passo per gli zombi : Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un cadetto spaziale;

: Ottieni 200 eliminazioni nei panni di un cadetto spaziale; In campeggio! : Completa la missione “Zombiamo sul mondo” a Bosco Bislacco;

: Completa la missione “Zombiamo sul mondo” a Bosco Bislacco; Ampie vedute : Completa la missione “Che Fantoccio sia con te” a Bosco Bislacco;

: Completa la missione “Che Fantoccio sia con te” a Bosco Bislacco; C’è un nuovo sceriffo in città : Completa la missione “Vuoi far parte della mia banda?” a Monte Scosceso;

: Completa la missione “Vuoi far parte della mia banda?” a Monte Scosceso; Abbonato ai podcast : Completa la missione “Caccia al tesoro” a Monte Scosceso;

: Completa la missione “Caccia al tesoro” a Monte Scosceso; Tanto di cappello! : Completa la missione “Vampirave” sulle Colline al sole;

: Completa la missione “Vampirave” sulle Colline al sole; Zuffa urbana : Completa la missione “Combatti la zentrificazione” sulle Colline al sole;

: Completa la missione “Combatti la zentrificazione” sulle Colline al sole; Un, due, tre, zombi : Totalizza almeno 25 punti nella Sala da ballo dell’Obbedienza;

: Totalizza almeno 25 punti nella Sala da ballo dell’Obbedienza; Una medaglia è una medaglia : Raccogli 75 medaglie;

: Raccogli 75 medaglie; Torna là fuori! : Rianima 10 alleati;

: Rianima 10 alleati; Rompere il ghiaccio : Usa 25 interazioni;

: Usa 25 interazioni; Occhio di fagiolo : Distruggi 20 bersagli al poligono di tiro;

: Distruggi 20 bersagli al poligono di tiro; Cresci un po’ : Genera 25 vasi;

: Genera 25 vasi; La fabbrica di bot : Genera 25 bot;

: Genera 25 bot; Yeeeee! : Elimina 25 nemici da una giostra di Divertilandia;

: Elimina 25 nemici da una giostra di Divertilandia; Paradiso disboscato : Elimina 100 piante in PvP;

: Elimina 100 piante in PvP; Cervello e impossibile : Elimina 100 zombi in PvP;

: Elimina 100 zombi in PvP; Rodeo : Ottieni 20 eliminazioni usando il Giro in razzo nei panni di un eroe degli anni ‘80;

: Ottieni 20 eliminazioni usando il Giro in razzo nei panni di un eroe degli anni ‘80; Corsetta notturna: Usa l’ombra furtiva nei panni di un berretto da notte per 304,8 metri.

I trofei d’argento – Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville, la lista trofei!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

attessac al iglovvair ,otserP : Completa la missione “Presto, riavvolgi la cassetta” a Bosco Bislacco;

: Completa la missione “Presto, riavvolgi la cassetta” a Bosco Bislacco; Tronchi KO : Sconfiggi Foscobosco;

: Sconfiggi Foscobosco; Ci vuole fegato : Completa la missione “L’articolo originale” a Monte Scosceso;

: Completa la missione “L’articolo originale” a Monte Scosceso; Il maggiore dei problemi : Sconfiggi Maggiore Seccatura;

: Sconfiggi Maggiore Seccatura; Amici brillanti : Completa la missione “Farò tesoro di te” sulle Colline al sole;

: Completa la missione “Farò tesoro di te” sulle Colline al sole; Buonanotte, night club : Sconfiggi Tip Otosto;

: Sconfiggi Tip Otosto; Pianista semi-professionista : Suona la colonna sonora di PvZ al pianoforte (sol diesis, la, sol diesis, la, fa, re);

: Suona la colonna sonora di PvZ al pianoforte (sol diesis, la, sol diesis, la, fa, re); Creatore di miti : Elimina 35 gnomi;

: Elimina 35 gnomi; Rotolando verso te : Ottieni 20 eliminazioni multiple usando il Danno rotolante nei panni di una quercia;

: Ottieni 20 eliminazioni multiple usando il Danno rotolante nei panni di una quercia; Fantattrito : Ottieni 20 eliminazioni usando il Crea-crateri nei panni di una stazione spaziale;

: Ottieni 20 eliminazioni usando il Crea-crateri nei panni di una stazione spaziale; Tornado Fandango: Ottieni 20 eliminazioni usando il tornado disco nei panni di un’elettropattinatrice.

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino – Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville, la lista trofei!

Qui di seguito il titolo dell’unico trofeo d’oro:

Vai a prendere un po’ d’aria!: Promuovi 20 personaggi al grado di Maestro.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville.

Platino: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville. Che cosa ne pensate del gioco? Approfitterete del PlayStation Plus di Agosto 2021 per provarlo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!