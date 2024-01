Persona 3 Reload: svelata la lista trofei completa!

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Persona 3 Reload, il remake del grande classico di Atlus in arrivo su PC e console

Che questo mese di febbraio in arrivo fosse impegnativo, dal punto di vista videoludico, già lo sapevamo tutti quanti. Da Granblue Fantasy Relink a Suicide Squad: Kill the Justice League fino ad arrivare a fine mese, con Final Fantasy 7 Rebirth. Ad intervallare questi grandi titoli arriva anche uno dei videogiochi più attesi dal pubblico di appassionati di JRPG: Persona 3 Reload. Il remake del grande classico di Atlus arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC il prossimo 2 febbraio. E in attesa del lancio, perché non ci godiamo insieme la lista trofei completa di Persona 3 Reload?

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Persona 3 Reload consta di 49 statuette totali, di cui 38 di bronzo, 7 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Persona 3 Reload. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Persona 3 Reload lista trofei

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Potere risvegliato : Hai ottenuto Orfeo.

: Hai ottenuto Orfeo. Squadra aSEEStante : Fai parte della Squadra Esecutiva Extracurricolare Specializzata.

: Fai parte della Squadra Esecutiva Extracurricolare Specializzata. Sul giusto binario : Hai sconfitto la Papessa.

: Hai sconfitto la Papessa. Custode potente : Hai sconfitto l’Imperatrice e l’Imperatore.

: Hai sconfitto l’Imperatrice e l’Imperatore. Il cuore non è un giocattolo : Hai sconfitto lo Ierofante e gli Amanti.

: Hai sconfitto lo Ierofante e gli Amanti. Armatura disarmata : Hai sconfitto il Carro e la Giustizia.

: Hai sconfitto il Carro e la Giustizia. Schivare i fulmini : Hai sconfitto l’Eremita.

: Hai sconfitto l’Eremita. Scherzo del destino : Hai sconfitto la Fortuna e la Forza.

: Hai sconfitto la Fortuna e la Forza. Senso di conclusione : Hai sconfitto l’Appeso.

: Hai sconfitto l’Appeso. Il grande sigillo : Hai sigillato Nyx.

: Hai sigillato Nyx. Viaggio del Matto : Hai ottenuto 10 Arcani maggiori durante la Mano arcana.

: Hai ottenuto 10 Arcani maggiori durante la Mano arcana. Socievole : Hai sbloccato tutte le Affinità Sociali.

: Hai sbloccato tutte le Affinità Sociali. Nuova forza : Hai risvegliato le Personae definitive di tutti i compagni.

: Hai risvegliato le Personae definitive di tutti i compagni. Potere della decisione : Hai ottenuto 10 Personae durante la Mano arcana.

: Hai ottenuto 10 Personae durante la Mano arcana. La squadra va usata tutta : Hai effettuato un Cambio.

: Hai effettuato un Cambio. Eccellenza extracurricolare : Hai salvato una persona scomparsa.

: Hai salvato una persona scomparsa. Beccati ‘ste cifre! : Hai inflitto più di 999 danni con un attacco (Assalti esclusi).

: Hai inflitto più di 999 danni con un attacco (Assalti esclusi). Assassinio celato : Hai effettuato 50 Attacchi di sorpresa.

: Hai effettuato 50 Attacchi di sorpresa. Il brivido della caccia: Hai sconfitto un nemico raro dorato.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Persona 3 Reload lista trofei

Chiudiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Spazzare via le Ombre : Hai effettuato 50 Assalti.

: Hai effettuato 50 Assalti. Scrutare nel profondo : Hai scoperto e conquistato 10 Porte della Monade.

: Hai scoperto e conquistato 10 Porte della Monade. Svaligiare le valigette : Hai aperto 50 forzieri.

: Hai aperto 50 forzieri. Piume a brandelli : Hai usato 50 Frammenti del crepuscolo.

: Hai usato 50 Frammenti del crepuscolo. Orrori nell’oscurità : Hai trovato una Zona oscura nel Tartaro.

: Hai trovato una Zona oscura nel Tartaro. Prima di molte : Hai effettuato una Fusione Diade.

: Hai effettuato una Fusione Diade. Artigianato della fusione : Hai effettuato una fusione con tre o più Personae.

: Hai effettuato una fusione con tre o più Personae. Regalo di compleanno : Hai ottenuto un oggetto da un’Ideazione delle Personae.

: Hai ottenuto un oggetto da un’Ideazione delle Personae. Fato intrigante : Hai causato un cambio di abilità durante la fusione.

: Hai causato un cambio di abilità durante la fusione. Mangia le verdure, cavolo! : Hai raccolto delle colture che hai coltivato coi tuoi compagni.

: Hai raccolto delle colture che hai coltivato coi tuoi compagni. Un nichelino alla volta : Hai ottenuto 50.000 yen dai lavori part time.

: Hai ottenuto 50.000 yen dai lavori part time. Specialista : Hai massimizzato una Statistica sociale.

: Hai massimizzato una Statistica sociale. Vita in dormitorio : Hai passato una serata al dormitorio con un compagno di squadra.

: Hai passato una serata al dormitorio con un compagno di squadra. Suddito gourmet : Hai ordinato dal menù segreto all’area commerciale di Iwatodai.

: Hai ordinato dal menù segreto all’area commerciale di Iwatodai. Miaossistenza completa : Hai curato un gatto fino a piena salute.

: Hai curato un gatto fino a piena salute. A grande richiesta : Hai accettato un invito a uscire per cinque volte.

: Hai accettato un invito a uscire per cinque volte. Oltre l’oscurità : Hai sbloccato l’accesso agli Arcani maggiori rimasti.

: Hai sbloccato l’accesso agli Arcani maggiori rimasti. Nella buona e nella cattiva sorte : Hai sbloccato le caratteristiche di combattimento di un compagno.

: Hai sbloccato le caratteristiche di combattimento di un compagno. Occhio d’aquila: Hai ottenuto ogni Frammento del crepuscolo in città.

I trofei d’argento | Persona 3 Reload lista trofei

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Dalle Ombre alla luce : Hai visto il finale buono.

: Hai visto il finale buono. Visitatrice illustre : Hai invitato Elizabeth nella tua stanza.

: Hai invitato Elizabeth nella tua stanza. Migliore della classe : Hai ottenuto il massimo dei voti in un esame.

: Hai ottenuto il massimo dei voti in un esame. Una persona speciale : Hai coltivato una relazione romantica.

: Hai coltivato una relazione romantica. Legame indissolubile : Hai massimizzato un’Affinità Sociale.

: Hai massimizzato un’Affinità Sociale. La forza dei nostri cuori : Hai sfruttato la Teurgia di tutti i compagni di squadra.

: Hai sfruttato la Teurgia di tutti i compagni di squadra. Prestazioni perfette: Hai massimizzato tutte le Statistiche sociali.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Persona 3 Reload lista trofei

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Retaggio dell’amicizia : Hai massimizzato tutte le Affinità Sociali.

: Hai massimizzato tutte le Affinità Sociali. Mietere il Mietitore : Hai sconfitto il Mietitore.

: Hai sconfitto il Mietitore. Via della salvezza: Hai fuso Messia.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Persona 3 Reload:

Ragguardevole ospite: Hai ottenuto tutti i trofei.

