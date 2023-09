In questa guida vi spiegheremo perché la vostra PS5 si spegne da sola e proveremo a cercare insieme delle soluzioni al problema

Tra le tante problematiche che una console può avere non c’è nulla di peggio degli spegnimenti improvvisi. Oltre ad essere estremamente fastidiosi, col tempo rischiano anche di danneggiare in maniera davvero molto seria la vostra piattaforma. Spesso è difficile riuscire a capire perché la vostra PS5 si spegne da sola, ma in questo articolo cercheremo di trovarne insieme le cause e proveremo anche a risolvere il problema.

Interferenze HDMI | Perché la PS5 si spegne da sola?

Per quanto possa sembrare strano, molti degli spegnimenti improvvisi delle PlayStation 5 sono causati dall’HDMI. La PS5 è compatibile con HDMI CEC, una funzione che vi permette di accendere alcune televisioni semplicemente avviando la vostra console.

Questa feature è sicuramente molto comoda ma alcune Smart TV potrebbero avere problemi di incompatibilità che vanno a causare questi fastidiosi spegnimenti. Fortunatamente a questo problema esiste una soluzione molto semplice, dato che vi basterà andare nelle impostazioni della vostra console, selezionare il menu di sistema, cliccare su HDMI e infine disattivare tutte le opzioni sotto la voce “Abilita il collegamento dei dispositivi HDMI”.

Problemi di firmware | Perché la PS5 si spegne da sola?

Utilizzare un firmware vecchio potrebbe portare molti problemi alla vostra console, tra cui anche questi fastidiosi spegnimenti improvvisi. Solitamente è difficile che una PS5 si spenga da sola solamente a causa di un software di sistema obsoleto, ma nel dubbio è sempre meglio provare ad aggiornarlo. Qui di seguito potrete trovare tutti i passaggi da seguire per aggiornare il firmware della PlayStation 5:

Aprite le impostazioni, selezionate il menu di sistema e cliccate su “ Software di sistema “

“ Selezionate “ Aggiorna il software di sistem a”

a” Selezionate “ Aggiornamento tramite interne t”

t” Lasciate che la vostra console scarichi il nuovo firmware e seguite le istruzioni a schermo per terminare l’installazione

In caso non abbiate alcun modo per connettere la PS5 ad internet, allora potete sempre optare per un aggiornamento manuale. In questo caso vi basterà andare sul sito ufficiale Sony da un altro dispositivo, scaricare l’ultimo firmware e installarlo tramite pennetta USB.

Modalità riposo | Perché la PS5 si spegne da sola?

A volte anche la modalità risparmio energetico della vostra PS5 potrebbe essere la causa di improvvisi spegnimenti. Per fortuna in questo caso potete completamente disattivare la modalità di sospensione seguendo questi semplici passaggi:

Aprite le impostazioni, selezionate il menu di sistema e cliccate su “ Risparmio energetico “

“ Selezionate la voce “ Imposta tempo fino all’ingresso della PS5 in modalità riposo “

“ Disattivate la modalità riposo sia durante la riproduzione di contenuti multimediali che durante il gioco

Problema di alimentazione | Perché la PS5 si spegne da sola?

Passiamo ora a dei problemi un po’ più seri. Se la vostra console continua a spegnersi da sola anche dopo aver seguito i passaggi precedenti, allora potrebbe esserci qualche problema con l’alimentazione. In questi casi la prima cosa da fare è provare a sostituire il cavo di alimentazione. La PS5 utilizza un comunissimo cavo IEC C7 presente anche su PS3 e PS4, quindi non dovreste avere problemi a trovarne uno nuovo.

Una volta sostituito il filo potete anche provare ad attaccare la console ad una presa diversa, così da essere sicuri che il problema sia effettivamente della PlayStation. Se la console continua a spegnersi anche dopo aver sostituito il cavo allora potrebbe esserci un problema con l’alimentatore vero e proprio, e in questi casi purtroppo non c’è altro da fare che mandare la PS5 in assistenza o farla riparare da un professionista.

Surriscaldamento | Perché la PS5 si spegne da sola?

Se la temperatura interna della vostra console dovesse aumentare troppo il dispositivo potrebbe spegnersi per evitare di danneggiarsi. Lo spegnimento automatico in caso di surriscaldamento è un processo comune in tantissimi dispositivi ma se succede troppo frequentemente potrebbe esserci un problema. In questo caso come prima cosa vi consigliamo di provare a spostare la console in un luogo più fresco, aspettare che si raffreddi e poi provare ad utilizzarla per vedere se il problema si ripresenta.

Se cambiare posizione non ha risolto il problema, allora il surriscaldamento potrebbe essere causato da un eccessivo accumulo di polvere. Col tempo le ventole della PS5 possono accumulare talmente tanta sporcizia da rallentare, andando così a peggiorare la ventilazione del sistema. Fortunatamente il processo di pulizia della console è abbastanza semplice e qui di seguito potrete trovare tutti i passaggi da seguire:

Scollegate la console dall’alimentazione e rimuovere la base

Sollevare l’angolo con il logo PlayStation presente sul lato sinistro della scocca

Mentre tenete l’angolo sollevato fate scorrere il pannello verso il basso

Usate un aspirapolvere per rimuovere la polvere dai due condotti appositi presenti sotto la scocca

Ripetete i passaggi al contrari per rimontare il pannello

Una volta rimossa la polvere la console dovrebbe essere in grado di raffreddarsi più facilmente. Se però la vostra PS5 continua a spegnersi anche dopo averla pulita, allora forse potrebbe essere saggio mandarla in assistenza.

Questo è tutto

Qui si conclude il nostro articolo. Speriamo che questa guida vi abbia aiutato a capire perché la vostra PS5 si spegne da sola e speriamo anche che siate riusciti a trovare una soluzione comoda ed economica al problema.

Se questa guida vi è stata utile e siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro, continuate a seguirci qui su tuttotek.it.