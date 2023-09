Perché PS5 si blocca? Cause e soluzioni

Se siete appassionati videogiocatori, è probabile che abbiate incontrato il fastidioso problema del blocco o dell’arresto anomalo sulla vostra PS5. Non c’è niente di più frustrante che trovarsi nel bel mezzo di un gioco coinvolgente solo per assistere all’interruzione improvvisa della vostra esperienza di gioco a causa di un crash. Ma non preoccupatevi, siamo qui per voi, con una guida completa su come risolvere questo fastidioso problema e per rispondere alla domanda: Perché PS5 si blocca? Analizzeremo cause e possibili soluzioni da adottare.

Disabilitate la Modalità di Riposo | Perché PS5 si blocca?

Uno dei colpevoli comuni dietro il problema di blocco e arresto anomalo su PS5 è la modalità di riposo, che è abilitata per impostazione predefinita. Questa modalità può causare problemi a molti di voi. Ecco come disabilitarla:

Aprite le impostazioni di PS5 e dirigetevi su “Risparmio energetico” > “Modalità di riposo”.

Selezionate l’opzione “Non mettere in modalità di riposo” per disabilitarla.

Eseguite un riavvio | Perché PS5 si blocca?

Un semplice riavvio della console può spesso risolvere il problema del blocco casuale. Ecco come farlo:

Premete il pulsante di accensione sulla parte anteriore della vostra console PS5.

Continuate a tenerlo premuto finché non udirete il segnale acustico che spegnerà forzatamente la console.

Riaccendete la console normalmente premendo nuovamente il pulsante di accensione.

Ricostruzione del database | Perché PS5 si blocca?

La ricostruzione del database è un metodo efficace per risolvere il problema di blocco su PS5. Ecco come farlo:

Collegate il vostro controller PS5 DualSense con il cavo USB e premete il pulsante PS per accoppiarlo.

Continuate a premere il pulsante di accensione finché non udirete il secondo segnale acustico, e vedrete che si avvierà in modalità provvisoria.

Selezionate l’opzione “Ricostruisci database” per avviare il processo.

Controllo del cavo di alimentazione | Perché PS5 si blocca?

Un cavo di alimentazione danneggiato può causare problemi di alimentazione fluttuante, portando al blocco o all’arresto anomalo di PS5. Ecco come verificare e risolvere questo problema:

Spegnete completamente la vostra console PS5.

Controllate il cavo di alimentazione CA per eventuali danni o rotture e sostituitelo se necessario.

Attendete qualche minuto e ricollegate il cavo di alimentazione alla console PS5.

Accendete la console e verificate se il problema è stato risolto.

Software e Firmware | Perché PS5 si blocca?

Un software di sistema obsoleto può causare problemi durante l’esecuzione di giochi ad alta grafica. Assicuratevi di avere l’ultima versione del software di sistema PS5:

Dirigetevi su “Impostazioni” > “Sistema” > “Software di sistema” e seguite le istruzioni per aggiornare il software.

Se l’aggiornamento del software di sistema non funziona, potete provare a eseguire una reinstallazione pulita del firmware PS5 utilizzando la modalità provvisoria:

Assicuratevi di eseguire il backup dei dati della vostra console PS5.

Seguite le istruzioni per reinstallare il firmware PS5 dalla modalità provvisoria.

Che si tratti di un gioco specifico? Reinstallate! | Perché PS5 si blocca?

Se riscontrate il blocco o l’arresto anomalo solo con un gioco specifico, potrebbe essere necessario reinstallarlo:

Andate alla schermata principale del gioco e selezionate l’opzione “Problema che segnala il blocco o l’arresto anomalo”.

Premete il pulsante Opzioni del controller e selezionate “Elimina” per rimuovere il gioco.

Scaricate e installate nuovamente il gioco e verificate se il problema è stato risolto.

Se nulla dovesse funzionare, contattate l’assistenza…

Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, potete contattare l’assistenza PlayStation per ulteriori assistenza. Se il vostro prodotto è ancora in garanzia, potrebbero sostituirlo se necessario. In conclusione, i problemi di blocco e arresto anomalo su PS5 possono essere frustranti, ma con queste soluzioni, potete risolverli e tornare a godervi i vostri giochi senza interruzioni. Ricordate sempre di eseguire il backup dei vostri dati prima di procedere con soluzioni che potrebbero comportare la perdita di dati. Speriamo che questa guida vi sia stata utile e che possiate tornare a divertirvi con la vostra console senza problemi. Se volete delle risposte ad altre domande come questa: perché PS5 si blocca, date un’occhiata alle nostre guide fra le pagine di tuttotek.it. Ciao, e a presto!