Tra i tanti problemi che possono affliggere una PS5, quello dell’accensione involontaria è sicuramente uno dei più strani. Di solito è facile sentire persone che si lamentano del fatto che la loro console si spegne in automatico senza alcun motivo, ma è molto più difficile trovare persone a cui invece accade il contrario.

Per quanto sia sicuramente meno fastidioso, questo problema per alcuni potrebbe essere più difficile da risolvere a causa del suo essere così raro. Per fortuna con questa guida vi aiuteremo a capire perché la vostra PS5 si accende da sola e vi spiegheremo anche come risolvere il problema.

Problema HDMI | Perché la PS5 si accende da sola?

In generale l’accensione improvvisa dell’ultima console Sony è causata dalla funzionalità HDMI Device Link della vostra console. La PlayStation 5 infatti è compatibile con HDMI CEC, una funzione che permette alla piattaforma di accendere automaticamente alcune televisioni quando viene avviata. Normalmente questa funzione è molto comoda ma a quanto pare ci sono alcune specifiche Smart TV in cui non funziona correttamente.

In questi casi infatti invece di essere la vostra console ad avviare la TV, è la televisione che finisce per accendere la PS5 senza motivo. Fortunatamente questo problema è davvero molto facile da risolvere e nel prossimo paragrafo vi spiegheremo nel dettaglio come fare.

Disattivare HDMI Link | Perché la PS5 si accende da sola?

Se la vostra PS5 continua ad accendersi da sola, allora la cosa migliore da fare è disattivare completamente la funzionalità HDMI Link. Per farlo vi basterà seguire con precisione i seguenti passaggi:

Accendete la vostra PS5 e andate alle impostazioni

Selezionate “ Sistema “

“ Cliccate su HDMI

Disattivate tutte le opzioni sotto la voce “Abilita il collegamento dei dispositivi HDMI”

Una volta che avrete completamente disattivato le funzionalità HDMI Link la vostra console dovrebbe finalmente smettere di accendersi quando non richiesto. Certo, ora non potrete più usufruire della funzione che vi permette di accendere la TV avviando la PS5, ma è un piccolo prezzo da pagare per risolvere un problema ben più grave.

Questo è quanto!

Qui si conclude la nostra guida. Speriamo che questo articolo vi abbia fatto capire perché la vostra PS5 si accende da sola e soprattutto speriamo di essere riusciti ad aiutarvi a risolvere il problema.

