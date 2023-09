In questa guida analizziamo il problema sempre più frequente del perché la PS5 si surriscalda, scoprendo anche possibili pratiche soluzioni

Nell’era delle console di gioco sempre più avanzate, la PlayStation 5 è stata acclamata per la sua potenza e grafica straordinaria. Tuttavia, alcuni utenti possono aver notato che la loro console tende a surriscaldarsi durante l’uso. In questa guida esploreremo le cause potenziali e le soluzioni per affrontare il problema del surriscaldamento della PS5. Comprenderemo le ragioni dietro questo fenomeno e forniremo consigli pratici su come mantenere la tua console fresca e in salute per una migliore esperienza di gioco.

Un occhio all’intero della console | Perché la PS5 si surriscalda

Prima di addentrarci nella guida è giusto capire come la Sony ha voluto equipaggiare il suo prodotto per scongiurare possibili surriscaldamenti. La PS5 è stata progettata con grande attenzione alla gestione del calore per garantire prestazioni ottimali. La console è dotata di un avanzato sistema di raffreddamento che comprende una ventola di raffreddamento interna e una serie di dissipatori di calore. La ventola interna regola automaticamente la sua velocità in base alle esigenze, aumentando la circolazione dell’aria quando la console è sotto stress per mantenere la temperatura a livelli accettabili. Inoltre, la PS5 è dotata di un dissipatore di calore personalizzato che aiuta a distribuire uniformemente il calore generato dai componenti interni, come la CPU e la GPU. Questa combinazione di componenti di raffreddamento garantisce che la console rimanga efficiente e funzionante, riducendo al minimo il rischio di surriscaldamento durante le sessioni di gioco prolungate.

Come evitare il problema | Perché la PS5 si surriscalda

Ecco le misure preventive da adottare per evitare il surriscaldamento della PS5:

Posizionare la console in un luogo adatto, mantenendo almeno 10 centimetri di spazio da qualsiasi superficie.

mantenendo almeno 10 centimetri di spazio da qualsiasi superficie. Evitare ambienti stretti o angusti, come armadietti chiusi o mobili senza adeguato ricircolo d’aria.

o angusti, come armadietti chiusi o mobili senza adeguato ricircolo d’aria. Evitare di collocare la console su tappeti o materiali che trattenere il calore e attraggono polvere nel tempo.

di la su o materiali che trattenere il calore e attraggono polvere nel tempo. Mantenere costantemente pulita la console per prevenire accumuli di polvere che potrebbero ostacolare il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento.

Questi accorgimenti possono aiutare a mantenere la PS5 in condizioni ottimali di temperatura e funzionamento a lungo termine.

Come accorgersi del surriscaldamento | Perché la PS5 si surriscalda

Ma vediamo anzitutto di cosa ci si può accorgere durante l’utilizzo normale della PS5 per capire che la nostra console sta in quel momento soffrendo di surriscaldamento:

Ventole rumorose : Se le ventole della PS5 diventano improvvisamente molto rumorose e iniziano a girare ad alta velocità, potrebbe essere un segno di surriscaldamento. L’incremento della velocità delle ventole è un meccanismo di difesa per raffreddare la console quando la temperatura interna aumenta.

: Se le ventole della PS5 diventano improvvisamente molto rumorose e iniziano a girare ad alta velocità, potrebbe essere un segno di surriscaldamento. L’incremento della velocità delle ventole è un meccanismo di difesa per raffreddare la console quando la temperatura interna aumenta. Cali di frame : Se durante il gioco noti frequenti cali di frame o rallentamenti improvvisi, potrebbe essere un sintomo del surriscaldamento. Le prestazioni della PS5 potrebbero essere compromesse quando la temperatura interna raggiunge livelli critici.

: Se durante il gioco noti frequenti cali di frame o rallentamenti improvvisi, potrebbe essere un sintomo del surriscaldamento. Le prestazioni della PS5 potrebbero essere compromesse quando la temperatura interna raggiunge livelli critici. Avvisi di temperatura : La PS5 è progettata per monitorare la temperatura interna, e se raggiunge livelli pericolosi, potrebbe mostrare avvisi o messaggi di avvertimento sullo schermo. Presta attenzione a tali messaggi, poiché indicano che la console sta surriscaldando.

: La PS5 è progettata per monitorare la temperatura interna, e se raggiunge livelli pericolosi, potrebbe mostrare avvisi o messaggi di avvertimento sullo schermo. Presta attenzione a tali messaggi, poiché indicano che la console sta surriscaldando. Surriscaldamento durante il gameplay prolungato : Se giochi a sessioni lunghe senza pause e avverti un calore eccessivo provenire dalla console, è possibile che si stia surriscaldando. Sentire una sensazione di calore notevole è un segnale da non sottovalutare.

: Se giochi a sessioni lunghe senza pause e avverti un calore eccessivo provenire dalla console, è possibile che si stia surriscaldando. Sentire una sensazione di calore notevole è un segnale da non sottovalutare. Blocco o riavvio improvviso: In casi estremi di surriscaldamento, la PS5 potrebbe bloccarsi o riavviarsi automaticamente per evitare danni interni. Se noti che la console si spegne o si riavvia in modo inaspettato durante il gameplay, il surriscaldamento potrebbe essere la causa.

È importante prestare attenzione a questi segni per prevenire danni alla tua PS5 e per garantire che funzioni in modo ottimale. Nel paragrafo successivo, esamineremo come affrontare il surriscaldamento e prevenirlo.

Cosa fare in caso di surriscaldamento? | Perché la PS5 si surriscalda

Ipotizziamo adesso di trovarci proprio in uno dei casi sopracitati. Abbiamo davanti a noi la nostra console evidentemente surriscaldata, cosa dobbiamo fare immediatamente? Ecco dei semplici consigli:

Salvataggio immediato della sessione di gioco : In caso di segni di surriscaldamento quali ventole rumorose, cali di frame o avvisi di temperatura, è fondamentale procedere con il salvataggio immediato della sessione di gioco. Questo consente di evitare la perdita di progressi nel gioco in caso di necessità di spegnere la console per permetterle di raffreddarsi.

: In caso di segni di surriscaldamento quali ventole rumorose, cali di frame o avvisi di temperatura, è fondamentale procedere con il salvataggio immediato della sessione di gioco. Questo consente di evitare la perdita di progressi nel gioco in caso di necessità di spegnere la console per permetterle di raffreddarsi. Spegnimento della console : Dopo aver completato il salvataggio, la console dovrebbe essere spenta, lasciandola riposare. Ciò consentirà alla PS5 di raffreddarsi e di ridurre la temperatura interna. L’utente deve assicurarsi che la console sia posizionata in un ambiente ben ventilato per facilitare il processo di dissipazione del calore.

: Dopo aver completato il salvataggio, la console dovrebbe essere spenta, lasciandola riposare. Ciò consentirà alla PS5 di raffreddarsi e di ridurre la temperatura interna. L’utente deve assicurarsi che la console sia posizionata in un ambiente ben ventilato per facilitare il processo di dissipazione del calore. Verifica della ventilazione : È essenziale verificare che non vi siano ostacoli che possano impedire la circolazione dell’aria intorno alla console. È altresì importante garantire che le prese d’aria e le ventole non siano ostruite da particelle di polvere o altri detriti. Il mantenimento della pulizia e del corretto posizionamento della console è cruciale per il raffreddamento efficace.

: È essenziale verificare che non vi siano ostacoli che possano impedire la circolazione dell’aria intorno alla console. È altresì importante garantire che le prese d’aria e le ventole non siano ostruite da particelle di polvere o altri detriti. Il mantenimento della pulizia e del corretto posizionamento della console è cruciale per il raffreddamento efficace. Limitazione delle sessioni di gioco prolungate : Al fine di prevenire il surriscaldamento, è consigliabile evitare sessioni di gioco prolungate senza interruzioni. Durante le sessioni di gioco estese o intense, spegnere periodicamente la PS5 per consentire il recupero termico.

: Al fine di prevenire il surriscaldamento, è consigliabile evitare sessioni di gioco prolungate senza interruzioni. Durante le sessioni di gioco estese o intense, spegnere periodicamente la PS5 per consentire il recupero termico. Utilizzo di supporti di raffreddamento : Nel caso di problemi persistenti di surriscaldamento, è possibile considerare l’utilizzo di supporti di raffreddamento specificamente progettati per le console. Tali dispositivi possono contribuire a mantenere la temperatura della PS5 a livelli accettabili durante le sessioni di gioco più impegnative.

: Nel caso di problemi persistenti di surriscaldamento, è possibile considerare l’utilizzo di supporti di raffreddamento specificamente progettati per le console. Tali dispositivi possono contribuire a mantenere la temperatura della PS5 a livelli accettabili durante le sessioni di gioco più impegnative. Pulizia regolare : La pulizia periodica della PS5 è consigliata per eliminare l’accumulo di polvere. Tale manutenzione può notevolmente migliorare il processo di raffreddamento della console.

: La pulizia periodica della PS5 è consigliata per eliminare l’accumulo di polvere. Tale manutenzione può notevolmente migliorare il processo di raffreddamento della console. Assistenza tecnica: Se il surriscaldamento persiste nonostante le precauzioni sopra menzionate, è opportuno rivolgersi all’assistenza tecnica di Sony o a un tecnico specializzato per valutare eventuali problemi hardware o altre cause sottostanti che richiedono un intervento professionale.

Siamo sicuri che seguendo tutte queste accortezze sarete in grado al meglio di prevenire questo problema ed eventualmente arginarlo. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.