Perché la PS5 non legge i dischi? Ecco come risolvere

Perché la PS5 non legge i dischi? In questa veloce guida andremo ad elencarvi tutta una serie di soluzioni alle cause più probabili per un problema del genere: dalla pulizia ai problemi software, vediamole insieme

Pur essendo un hardware relativamente nuovo, la PS5 di Sony potrebbe incappare in una serie di errori, glitch e problemi che potrebbero dar fastidio alla gran parte dei videogiocatori, come il suo accendersi e spegnersi da sola o qualche freeze di sistema inspiegabile. In questa sede vogliamo parlarvi del lettore ottico dei dischi (che vi ricordiamo è assente nella versione Digital della console) e del perché, a volte, sembra non funzionare. Le problematiche possono essere molte, dalle più semplici da risolvere ad altre che richiedono lo smontare la console. Vediamo insieme tutte le varie soluzioni!

Partiamo dalle basi | Perché la PS5 non legge i dischi?

La prima cosa da controllare è, ovviamente, se state inserendo il disco dalla parte giusta. Partiamo dalla console: per essere posizionata correttamente, se la vostra PS5 è in posizione orizzontale dovreste avere il logo sul lato superiore e il lettore dischi su quello inferiore sx. In questo caso, dovrete inserire il disco con il lato stampato rivolto verso l’alto. Se, invece, la vostra console è posizionata verticalmente, dovrete inserire il disco con il lato stampato rivolto verso sinistra. Controllate altresì che non siano presenti altri dischi all’interno del lettore, premendo il pulsante di espulsione posto sul lato anteriore della console.

Eliminato l’ovvio, passiamo ad alcune problematiche un po’ più complesse. Una delle principali potrebbe essere un glitch del software del sistema PS5. Per ovviare a ciò, dovrete aprire la modalità sicura della console, tenendo premuto il pulsante di accensione finché non sentirete due bip consecutivi. Collegate poi il controller DualSense tramite cavetto (obbligatorio in questo caso) e, dal menù della modalità sicura, selezionate la prima opzione: riavvia la console. Se il problema dovesse comunque persistere, eseguite un hard reset della console. Spegnete la PS5, scollegate tutte le cavetterie ad essa collegate (alimentazione, HDMI e dispositivi), aspettate circa 30 minuti e poi riavviate la console.

Sporcizia | Perché la PS5 non legge i dischi?

Prima di passare successivamente al reset di sistema della console, vi consigliamo di verificare che né il disco da inserire né il lettore della PS5 siano sporchi. Il laser del lettore non riesce a leggere dischi sporchi o danneggiati, per questo motivo il disco che inserirete dovrà essere completamente pulito: rimuovete sporco e impronte con un panno morbido, poi riprovate. Se il disco ancora non funziona, provate ad inserirne un altro: vi ricordiamo che il sistema legge solo dischi PS4 e PS5, Blu-Ray e DVD. Se anche altri dischi non funzionano, allora il problema è col lettore. Utilizzate una bomboletta ad aria compressa per pulire la sporcizia nel lettore.

Se anche questo non dovesse funzionare, allora dovrete necessariamente resettare la vostra PS5. Per far ciò, tenete premuto il pulsante di accensione finché non sentite i due bip di sopra per avviare la modalità sicura. Connettete via cavo il DualSense e, dal menù, selezionate la settima opzione “Resetta PS5 (Reinstalla software di sistema)”, dopodiché seguite le istruzioni a schermo. Attenzione: resettare il sistema vuol dire cancellare ogni singolo dato presente in memoria della console. Effettuate backup sul Cloud o su un SSD esterno se non volete perdere tutto!

E questo è quanto!

E questo è quanto: se la vostra PS5 non legge i dischi, dovreste tranquillamente trovare il perché in questo articolo.