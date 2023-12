Offerte PS Store: migliori giochi a meno di 20 euro

La rosa dei venti soffia su PS Store: le offerte di Sony propongono giochi a meno di 20 euro, vi proponiamo i migliori da portarvi a casa

Il Black Friday se ne sarà pure andato, ma non per questo PS Store si dimentica di colpo che le offerte possono avvicinare molti fan ai migliori giochi sulla piazza (da un po’), ed è per questo che oggi dedicheremo qualche highlight ai titoli a meno di 20 euro. Non è più la soglia fissa dei best seller, visto che Sony ha purtroppo abbandonato il modello di business dello sconto permanente, ma il caro vita (extra) è qualcosa con cui i videogiocatori dovranno fare i conti su più fronti. Finché possiamo, però, approfittiamone per risparmiare con criterio… e, perché no, magari ampliare la nostra libreria di titoli, che ne dite?

La fine dell’anno è vicina… approfittate delle offerte su PlayStation Store: https://t.co/Gl2cmBib1C pic.twitter.com/70QEdSEdST — PlayStation Italia (@PlayStationIT) November 27, 2023

Grand Theft Auto V & Online (PS4, PS5) | PS Store: le migliori offerte per giochi a meno di 20 euro

E figurarsi se non potevamo aprire un articolo sulle offerte di PS Store senza uno dei giochi a meno di 20 euro migliori… che tra i “migliori” hanno piantato le radici dal 2013. Certo, il titolo di Rockstar Games domina la scena da dieci anni, ma Grand Theft Auto V rimane un open world con gli AAA-ttributi. Gioco di parole scontato? Forse, ma lo è anche il videogioco stesso (e poi Trevor approverebbe, suvvia). 56% (19,79€) per l’edizione Premium su PS4, 67% (sempre 19,79€) per il bundle su PS4 e PS5 e, perché no, 50% (19,99€) per Grand Theft Auto Online su PS5.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy (PS4) | PS Store: le migliori offerte per giochi a meno di 20 euro

Cosa dire di Crash Bandicoot N-Sane Trilogy che non sia già stato detto, ormai? Beh, se quando abbiamo recensito su altre rive Super Mario Bros. Wonder vi siete ritrovati (purtroppo) concordi sul dibattito in merito al prezzo dei platformer lineari, forse è proprio questa l’occasione che stavate aspettando. La trilogia che ha fatto la fortuna di PS1 è tornata in grandissimo spolvero, e se ne volete una recensione ultra-stringata l’articolo dello scorso dicembre (nel formato per la casa dei platformer) fa al caso vostro. Ad ogni modo, con uno sconto del 60% (15,99€) è un controsenso lasciare il gioco lì dov’è!

Resident Evil Village (PS4, PS5) | PS Store: le migliori offerte per giochi a meno di 20 euro

L’orrore non ha mai fine, ma a volte lo spavento val bene un taglietto dalla vampira matriarca più amata dal web. Ebbene sì, parliamo proprio di Resident Evil Village, ovvero “quello dove c’è Lady Alcina Dimitrescu”. Se volete fare un salto nel suo maniero e (tentare di) uscirne incolumi ma non volevate una scarica di adrenalina a prezzo pieno, probabilmente lo sconto del 60% (19,99€) farà al caso vostro. O forse no. Del resto, non è che le figlie della misandra antagonista sono dietro di voi, vero? No, assolutamente no. Nessuna pressione. Forse.

Batman: Arkham Collection (PS4) | PS Store: le migliori offerte per giochi a meno di 20 euro

Capita mai di vedere i propri genitori impallinati in un vicolo e pensare “Hmmm, potrebbe venirne fuori la trilogia videoludica che ha sdoganato per sempre il concetto di adattamenti supereroistici, visto che Rocksteady Studios sa quello che sta facendo”? Probabilmente no, ma giusto per il gusto dello sberleffo verso Nintendo Switch dove il port è appena uscito, ecco che Sony sconta Batman: Arkham Collection dell’85% (9,99€), dandovi la possibilità di portarvi a casa la trilogia in cui “sarete Batman” al prezzo di dieci caffè. Solo… non mandate in riparazione la console quando c’è lo Spaventapasseri, okay? Fidatevi, ci siamo passati prima di voi.

Mortal Kombat X (PS4) | PS Store: le migliori offerte per giochi a meno di 20 euro

Sì, è vero che è uscito il seguito del seguito del gioco. Ma Mortal Kombat X è comunque un grandioso esponente della storica serie di picchiaduro, che vi segnaliamo per due motivi. Il primo è che è stato l’ultimo capitolo a non spedire gli sviluppatori in psicanalisi. Il secondo… beh, è lo skonto applicato alla pignatta rosso sangue di NetherRealm Studios. Del resto, con un (cruento) taglio del 65% (6,99€) può decisamente valerne la pena. Le meccaniche sono toste, è vero, ma il roster di solito è talmente karismatico che si può chiudere un occhio (nero) sulle combo micidiali a cui ci sottopone la CPU.

Ratchet & Clank (PS4) | PS Store: le migliori offerte per giochi a meno di 20 euro

Mentre con Crash ci siamo crogiolati nel ricordo dei bei vecchi tempi in cui Naughty Dog non era ancora pretenziosa come lo è oggi, per fortuna Insomniac Games non ha mai dimenticato di non prendersi troppo sul serio. L’ibrido tra platformer e sparatutto in terza persona, Ratchet & Clank, è il semi-remake del capostipite della serie, nato su PS2 dopo che il draghetto Spyro “non poteva nemmeno tenere una pistola in mano”. Ratchet però ne è in grado, riuscendo al contempo a confezionare un ottimo (ri-)adattamento cinematografico. E con uno sconto del 50% (9,99€), non è cosa da poco!

DOOM Eternal: Deluxe Edition (PS4, PS5) | PS Store: le migliori offerte per giochi a meno di 20 euro

“Strappate e sbudellate, finché non è finita.” Non era così? Forse abbiamo parafrasato, ma DOOM Eternal: Deluxe Edition è sicuramente uno dei migliori affari che potete portare a termine spendendo una (relativa) inezia. Impreziosendo la formula di gameplay con il platforming ed estendendo il conflitto… eterno tra lo Slayer e le orde di nemici anche al di fuori dei confini infernali, Bethesda ha veramente superato sé stessa, ma Sony ha deciso di “strappare e sbudellare” del 75% (17,49€) pure il prezzo. Che state aspettando? Il cacciatore di demoni non ha la vostra stessa pazienza!

Team Sonic Racing (PS4) | PS Store: le migliori offerte per giochi a meno di 20 euro

Cercavate il miglior kart racer in circolazione? Guardate altrove. Ma se mirate all’eccellenza sulle piattaforme Sony, a nostro avviso SEGA ha fatto un gran bel lavoro con Team Sonic Racing, che vale sia come titolo del porcospino che come gioco di corse al cardiopalma. Naturalmente un incontro tra un personaggio legato ad un genere e un filone completamente diverso può comportare un investimento (a oltre cento chilometri orari) per i più cauti tra voi, motivo per il quale ricordiamo che lo sconto in questo caso è un generoso 70% (11,99€). Mica male, no?

Supereroi e mattoncini | PS Store: le migliori offerte per giochi a meno di 20 euro

In alternativa, tra le offerte migliori per PS Store ci sarebbero tre giochi LEGO, complessivamente acquistabili a meno di 20 euro. Sì, avete letto bene. LEGO DC Super-Villains (PS4) è disponibile per uno sconto dell’85% (8,99€), ma il marketplace di Sony segnala allo stesso prezzo anche il pacchetto “LEGO DC Heroes & Villains” che include il sopracitato gioco insieme a LEGO Batman 3: Gotham e oltre. Se però siete più tipi da universo Marvel e anche voi state avendo grattacapi con la gestione cinematografica del multiverso, c’è LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4), disponibile con il 90% di sconto (5,99€). Sì, i conti tornano: potete portarvi a casa il (gran bel) malloppone con venti cucuzze. Shoppate responsabilmente!

La lista della spesa

Come, come? Volete un elenco puntato per tenere tutto quanto sott’occhio? Nessun problema, siamo qui per questo! Ecco dunque il recap delle nostre offerte di oggi. Godetevelo!

Grand Theft Auto V – Premium Edition (PS4), 56% (19,79€)

Grand Theft Auto (PS4, PS5), 67% (19,79€)

Grand Theft Auto Online (PS5), 50% (19,99%)

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy (PS4), 60% (15,99€)

Redident Evil Village (PS4, PS5), 60% (19,99€)

Batman: Arkham Collection (PS4), 85% (9,99€)

Mortal Kombat X (PS4), 65% (6,99€)

Ratchet & Clank (PS4), 50% (9,99€)

DOOM Eternal: Deluxe Edition (PS4, PS5), 75% (17,49€)

Team Sonic Racing (PS4), 70% (11,99€)

LEGO DC Super-Villains (PS4), 85% (8,99€)

LEGO DC Heroes & Villains (PS4, bundle di LEGO DC Super-Villains e LEGO Batman 3: Gotham e oltre), 85% (8,99€)

LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4), 90% (5,99€)

Ora sta a voi dirci la vostra: di quale offerta approfitterete? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.