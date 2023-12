Offerte PS Store di fine anno: i migliori giochi

I migliori “di fine anno” sono giochi un pizzico più dispendiosi, ma questo non significa che PS Store non abbia dedicato loro delle offerte

Se anche al cospetto delle migliori offerte di PS Store per i giochi sotto i 20 euro avete storto il naso vuol dire una sola cosa: avete intenzione di trattarvi particolarmente bene per la fine dell’anno. Sarete felici di sapere, dunque, che il marketplace di Sony ha pensato pure a voi. Insomma: potete spendere di più, ma senza esagerare. Vi capiamo benissimo, ed è per questo che abbiamo scelto altri titoli al di sopra della soglia delle venti cucuzze. Il nostro consiglio è di usare l’altra lista per fare man bassa di grandi giochi, mentre con questa dovrete scegliere un titolo soltanto su cui investire tempo e denaro… per quanto il titano cobalto non abbia affatto reso facile la decisione!

Sonic Superstars (PS5, PS4) | I migliori giochi di “fine anno” secondo le offerte di PS Store

Partiamo subito “col botto” con uno dei giochi che abbiamo recensito di recente: entra di diritto tra le migliori offerte di fine anno quella che PS Store dedica a Sonic Superstars. Sono tanti i motivi per cui sceglierlo: un’avventura di Sonic in 2,5D con modelli poligonali, il multiplayer in co-op locale, l’utilizzo pratico dei singoli Chaos Emerald, la già citata recensione di Marta… ed essendo così vicini al day one, la percentuale non fa ancora gridare al miracolo, ma è un’occasione ghiotta in ogni caso. Lo sconto è del 30% (41,99€). C’è solo una cosa da dire: gotta go fast, ma sul serio!

Far Cry 6: Deluxe Edition (PS5, PS4) | I migliori giochi di “fine anno” secondo le offerte di PS Store

“El pueblo unido jamas serà vencido”, così esordiva il nostro nostromo Francesco Messina nella sua recensione di Far Cry 6. E in un atto di puro potere (d’acquisto) al popolo, ecco che Sony dà una bella sforbiciata alla Deluxe Edition del gioco, dando a noi jugadores la possibilità di portarcelo a casa senza un salasso. Difficile dedicare a un’offerta simile lo sguardo torvo di Giancarlo Esposito, quando potremo riportare la justicia nella nazione simil-cubana di Yara con un taglio di prezzo quanto mai progressista. Hablamos di uno sconto del 75% (22,49€). Che state aspettando, di vederci parlare spagnolo ancora?

Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS5, PS4) | I migliori giochi di “fine anno” secondo le offerte di PS Store

Immaginate per un istante di dar vita ad una delle migliori IP di Sony, l’ormai quasi dimenticato Sly Cooper. Ora pensate, ad anni di distanza, di omaggiare la storia nipponica con un ambizioso action-adventure ambientato durante lo shogunato Kamakura. A questo punto provate ad immaginare di riscuotere un plebiscito quasi impensabile in Giappone, con tanto del benestare degli eredi di Akira Kurosawa per il filtro cinematografico omonimo nel gioco. Ghost of Tsushima: Director’s Cut è disponibile con uno sconto del 58% (29,39€) per la versione PS4 e del 20% (39,99€) per la versione duplice (PS4, PS5).

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition (PS5, PS4) | I migliori giochi di “fine anno” secondo le offerte di PS Store

“Accio soldi!” No? Ne avete pochi? Niente “acci tua” allora, perché la retta scolastica per Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition si è appena ridimensionata. L’open world targato Portkey Games si avvantaggia della zona franca (cronologicamente parlando) del Wizarding World pre-Harry Potter, in modo tale da dare ai giocatori un’esperienza realistica e credibile. Il costo per unirvi alla famosa “balbettante bambocciona banda di babbuini” non è più quello di un occhio della testa (di Moody, poraccio). Lo sconto per la vostra lettera è del 40% (50,99€). Edvige non inclusa. RIP Edvige, a proposito. Uhh, spoiler.

Monster Hunter Rise + Sunbreak (PS5, PS4) | I migliori giochi di “fine anno” secondo le offerte di PS Store

Ma se anziché conviverci tra le mura di Hogwarts, ai mostri doveste piuttosto fare la pelle? O le squame, se è per questo? Allora l’andazzo cambia, e pure il publisher. Vista la piega che intende prendere Capcom da qui in avanti, conviene risparmiare adesso e per fortuna Monster Hunter Rise presenta vari sconti. Potremmo elencarveli tutti, ma preferiamo invece soffermarci sulla migliore: il bundle che include l’espansione Sunbreak. La percentuale del 50% (29,99€) potrebbe mettervi l’acquolina in bocca. E pure Rathalos nel vostro menù, se è per questo. Sarà buono? Ripensandoci… non rispondete, era una domanda retorica.

Red Dead Redemption I + II (PS5, PS4) | I migliori giochi di “fine anno” secondo le offerte di PS Store

Certo, l’America contemporanea di Rockstar Games sarà pure sotto la ventina di cucuzze, ma per i viaggi indietro nel tempo si paga. Se volete fare una scorpacciata di vecchio west scorretto (e se non avete intenzione di risparmiare davvero), buttatevi pure su Red Dead Redemption. Sul primo, okay, ma pure Red Dead Redemption II. Facciamo una cosa: accaparratevi entrambe le taglie e non se ne parla più. Lo sconto per questo gran bel bundle (preparatevi al fischio di approvazione) è del 40% (59,99€). E niente, la notizia era questa. Cosa volete ora, un bacetto? Aria, gringos!

EA Sports FC 24: Ultimate Edition (PS5, PS4) | I migliori giochi di “fine anno” secondo le offerte di PS Store

Se ci promettete di non chiudere l’articolo dopo quest’offerta, in cambio parliamo della serie (post-anagrafe, si intende) associata a PlayStation per antonomasia nell’immaginario comune italiano. Sì, forse è in vista degli europei, chi lo sa, ma Sony ha pensato bene di tagliare il prezzo di EA Sports FC 24 con una sforbiciata netta in zona Cesarini. Se volete dare un calcio alle spese, il marketplace di PlayStation ha fatto abbastanza pressing sul prezzo da pressarlo del 50% (54,99€). No, non ci serve andare allo stadio: non per preferenza verso il calcio digitale, ma perché sentiamo i vostri cori da qui.

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) | I migliori giochi di “fine anno” secondo le offerte di PS Store

Diteci quello che volete, ma col Lombax e il suo robottino di fiducia non abbiamo resistito alla “scarpetta”. E poi l’altro loro gioco in offerta è quello per PS4, quindi per par condicio dedichiamo un paragrafetto pure all’episodio per PS5. Parliamo, nel caso non fosse già abbastanza ovvio, di Ratchet & Clank: Rift Apart, che marca la salita dell’eponimo duo sul carrozzone mediatico del multiverso. (Ricordate quando eravamo solo noi nerd fumettari a conoscere il termine? No?) Il gioco è disponibile con uno sconto del 50% (39,99€) per l’edizione standard e del 45% (49,49€) per l’edizione Digital Deluxe.

La lista della spesa (l’ultima davvero, per oggi)

Ebbene sì, abbiamo finito anche con questa guida alle “Offerte di fine anno” di PS Store, ma questi erano solo i giochi che noi abbiamo definito “migliori”. La cosa è soggettiva, quindi vi invitiamo a dare un’occhiata personalmente al marketplace. Se vi bastano invece i nostri highlight, in primis vi ringraziamo per la fiducia, e in secondo luogo vi lasciamo all’elenco puntato conclusivo.

Sonic Superstars (PS5, PS4), 30% (41,99€)

Far Cry 6: Deluxe Edition (PS5, PS4), 75% (22,49€)

Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS4), 58% (29,39€)

Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS5, PS4), 20% (39,99€)

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition (PS5, PS4), 40% (50,99€)

Monster Hunter Rise + Sunbreak (PS5, PS4), 50% (29,99€)

Red Dead Redemption I + II (PS5, PS4), 40% (59,99€)

EA Sports FC 24: Ultimate Edition (PS5, PS4), 50% (54,99€)

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5), 50% (39,99€)

Ratchet & Clank: Rift Apart – Digital Deluxe Edition (PS5), 45% (49,49€)

