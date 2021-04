Oddworld: Soulstorm, ecco la lista completa dei trofei!

Oddworld: Soulstorm è arrivato sugli scaffali di tutto il mondo proprio oggi, e se volete puntare a completarlo al 100% vi consigliamo di dare prima un’occhiata alla lista trofei completa

Oddworld: Soulstorm è il nuovo capitolo delle avventure di Abe uscito proprio oggi, 6 aprile, su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4. Il gioco ha già una buona cassa di risonanza assicurata, considerando che è uno dei titoli gratis col PlayStation Plus di aprile che potete riscattare tranquillamente sulla vostra PS5. Inoltre, il titolo di Oddworld Inhabitants arriverà prossimamente anche su Nintendo Switch e, dalle premesse e dai trailer che abbiamo potuto ammirare fino ad oggi, promette davvero molto bene. Ricordatevi anche che se deciderete di acquistarlo sulla vostra PS4, una volta ottenuta una console current-gen potrete effettuare l’upgrade in modo completamente gratuito, come confermato anche recentemente dagli stessi sviluppatori. In questo articolo, però, ci rivolgiamo espressamente a tutti gli amanti del completismo! Vediamo insieme la lista trofei di Oddworld: Soulstorm.

Prima di iniziare

La lista trofei di Oddworld: Soulstorm consta di 33 trofei totali, di cui 18 di bronzo, 9 d’argento, 5 d’oro e il classico trofeo di platino. Prima di iniziare ad elencarli, vi ricordiamo che in questi articoli sono ovviamente presenti spoiler, per quanto minimi, sulla trama dei titoli che prendiamo in esame. Se volete quindi non sapere assolutamente nulla del nuovo capitolo delle avventure di Abe, vi sconsigliamo di proseguire con la lettura. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Lista trofei Oddworld: Soulstorm

Qui di seguito trovate la prima parte dei trofei di bronzo:

Ma da che parte stai? : Non sei riuscito a liberare i Mudokon;

: Non sei riuscito a liberare i Mudokon; Insegna a un Mudokon a pescare : Crea la tua prima ricetta;

: Crea la tua prima ricetta; Brindiamo al distillato! : Hai creato ogni tipo di oggetto presente nel gioco;

: Hai creato ogni tipo di oggetto presente nel gioco; Distillato mortale : Uccidi uno Slig ricoprendolo di distillato;

: Uccidi uno Slig ricoprendolo di distillato; La luce, brucia! : Hai spaventato almeno 500 Sleech;

: Hai spaventato almeno 500 Sleech; Sciacallo : Hai saccheggiato 250 oggetti da rubare;

: Hai saccheggiato 250 oggetti da rubare; Abe il guaritore : Scopri, crea e usa l’antidoto su 15 differenti Mudokon malati;

: Scopri, crea e usa l’antidoto su 15 differenti Mudokon malati; Attenti allo Slog : Sfuggi a uno Slog per almeno 15 secondi;

: Sfuggi a uno Slog per almeno 15 secondi; Il miglior riciclatore di Sekto Spring: Ricicla 100 bottiglie.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Lista trofei Oddworld: Soulstorm

Qui di seguito, invece, la seconda metà delle statuette di bronzo:

Grilletto facile : Uccidi 100 Slig da posseduti;

: Uccidi 100 Slig da posseduti; Maestro Ch’i : Hai posseduto ogni tipo di Slig presente nel gioco;

: Hai posseduto ogni tipo di Slig presente nel gioco; Hai pensato ai portali degli uccelli? : Salva 100 Mudokon attraverso i portali degli uccelli;

: Salva 100 Mudokon attraverso i portali degli uccelli; È un KO! : Stordisci 100 Slig da posseduti;

: Stordisci 100 Slig da posseduti; Spendaccione : Hai incassato 500 Moolah alle Moolah Gates;

: Hai incassato 500 Moolah alle Moolah Gates; Senza cuore : Raccogli Quarma negativo in un livello;

: Raccogli Quarma negativo in un livello; Incruento : Raccogli Quarma positivo in un livello;

: Raccogli Quarma positivo in un livello; Maestro di gioco, bronzo : Hai ottenuto un quarto di tutte le medaglie presenti nel gioco;

: Hai ottenuto un quarto di tutte le medaglie presenti nel gioco; Maestro di gioco, argento: Hai ottenuto metà di tutte le medaglie presenti nel gioco.

I trofei d’argento – Lista trofei Oddworld: Soulstorm

Continuiamo con i trofei d’argento di Oddworld: Soulstorm!

Treno acciuffato : Hai catturato un treno e sei fuggito da Trellis;

: Hai catturato un treno e sei fuggito da Trellis; Fuga dalle miniere : Sei fuggito dal Sanctum con l’occhio di Fragon;

: Sei fuggito dal Sanctum con l’occhio di Fragon; La posta in gioco è alta : Supera il Sanctum senza morire;

: Supera il Sanctum senza morire; Senz’anima : Raccogli Quarma negativo in cinque livelli;

: Raccogli Quarma negativo in cinque livelli; (Non) sei in fiamme! : Fuggi dalle Linee Monsaic senza subire danni;

: Fuggi dalle Linee Monsaic senza subire danni; Risparmia i tuoi Moolah : Sconfiggi l’Occhio della Tempesta senza usare distributori automatici in quel livello;

: Sconfiggi l’Occhio della Tempesta senza usare distributori automatici in quel livello; Amico dei Mudokon, Parte 1 : Hai salvato abbastanza Mudokon per il buon Quarma nel livello Riunione alla vecchia Trellis;

: Hai salvato abbastanza Mudokon per il buon Quarma nel livello Riunione alla vecchia Trellis; Amico dei Mudokon, Parte 2 : Hai salvato abbastanza Mudokon per il buon Quarma nel livello della Fuga

: Hai salvato abbastanza Mudokon per il buon Quarma nel livello della Fuga Maestro di gioco, oro: Hai ottenuto tre quarti di tutte le medaglie presenti nel gioco.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Lista trofei Oddworld: Soulstorm

Qua sotto trovate i cinque trofei d’oro del titolo di Oddworld Inhabitants:

Come era stato predetto : Hai liberato i Mudokon;

: Hai liberato i Mudokon; Anima piena : Raccogli Quarma positivo in cinque livelli;

: Raccogli Quarma positivo in cinque livelli; Finisci il gioco uccidendo massimo 100 Slig : Troppo puro per questo mondo;

: Troppo puro per questo mondo; Il più duro Mudokon del West : Completa ogni livello senza far morire Abe;

: Completa ogni livello senza far morire Abe; Master di gioco, platino: Hai ottenuto ogni medaglia presente nel gioco.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di Oddworld: Soulstorm!

Il Prescelto: Hai ottenuto tutti gli altri trofei.

Buon completismo!

Si conclude qui la lista trofei di Oddworld: Soulstorm. Vi ricordiamo che il titolo è disponibile da oggi su PC, PS5, PS4 e arriverà su Nintendo Switch. Che cosa ne pensate del nuovo capitolo targato Oddworld Inhabitants? Siete fan della serie? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!