Un nuovo Nintendo Direct potrebbe arrivare la prossima settimana

Secondo alcuni recenti rumor sembra che Nintendo abbia intenzione di trasmettere un nuovo Direct nel corso della prossima settimana

È passato un po’ di tempo dall’ultimo Nintendo Direct e i giocatori ormai sono impazienti di scoprire cos’ha in serbo la grande N per quest’anno. Per il momento la compagnia non ha annunciato nulla di ufficiale in merito ad alcun tipo di evento, ma forse presto potrebbero esserci delle novità. Secondo dei rumor infatti sembra che Nintendo abbia intenzione di trasmettere un nuovo Direct nel corso della prossima settimana.

Il nuovo Nintendo Direct dovrebbe arrivare tra il 12 e il 15 febbraio

Il sito Nintendo Universe ha comunicato che secondo alcuni fonti anonime un nuovo Nintendo Direct dovrebbe essere trasmesso tra lunedì e giovedì della prossima settimana. A quanto pare il Direct dovrebbe concentrarsi principalmente sui titoli che usciranno nella prima metà del 2024. Di sicuro ci saranno grandi titoli già annunciati come Paper Mario: The Thousand-Year Door, Princess Peach: Showtime! e Luigi’s Mansion 2 HD, ma non è detto che non ci sia anche qualche nuovo annuncio.

Come sempre per il momento questo è solo un rumor e di conseguenza vi consigliamo di non prenderlo troppo in considerazione. Nonostante l’incertezza però sembra che la prossima settimana sia un periodo molto realistico per un Direct. Questo perché generalmente la compagnia trasmette il primo Direct dell’anno sempre a febbraio e anche perché tra State of Play di Sony e il tanto chiacchierato evento Xbox della prossima settimana, questo sembra proprio il momento giusto per far parlare un po’ anche di Nintendo.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.