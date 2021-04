L‘atteso remake dell’action rpg firmato Yoko Taro è finalmente uscito. Andiamo a vedere in questa guida come sbloccare tutti i finali in Nier Replicant

Il titolo chiamato Nier Replicant ver.1.22474487139… è la remastered (ma anche un po’ remake) del titolo uscito nel 2010 per PS3 e Xbox 360. Le differenze con il titolo originale stanno nel comparto grafico rinnovato, una struttura di gioco rivista e l’aggiunta di un nuovo personaggio. Il gioco è il prequel del recente Nier Automata. Il gameplay di Replicant rimane comunque fedele al gioco originale e in generale lo stile si distingue per le sue atmosfere post apocalittiche mescolate all’immaginario fantasy giapponese. Così come gli altri titoli della serie, anche questo capitolo presenta finali multipli. Andiamo quindi a scoprire come sbloccare tutti i finali in Nier Replicant.

Procediamo con ordine

Come detto, al pari di altri titoli della saga di Nier e Drakengard, Anche questa versione di Replicant possiede più di un finale. Questi sono importanti perché a volte non capirete il “perché” dietro i comportamenti dei protagonisti, se non dopo la vostra prima run. Inoltre, premettiamo che per vedere tutti i finali non occorrerà rigiocare per intero il gioco, ma solo alcune sue parti, seppur lunghe. Non abbiate paura dunque. Nonostante questo, ci sono comunque dei prerequisiti che dovrete conoscere per arrivare a scoprire come sbloccare tutti i finali di Nier Replicant. Se ci state ancora giocando e non siete particolarmente fan degli spoiler, non preoccupatevi, cercheremo di evitarli il più possibile. Non faremo infatti, particolari riferimenti alla storia, se non quelli necessari.

Finale A – Nier Replicant: come sbloccare tutti i finali

Per ottenere il primo finale (che chiamiamo finale A), vi basterà completare il gioco per la prima volta. Niente di più semplice. Nella vostra run, inoltre, potrete cogliere alcune possibilità per rendere facile l’ottenimento degli altri finali. Alcune azioni che potete compiere per facilitarvi, sono ad esempio acquistare più armi possibile e completare missioni che vi ricompenseranno con le armi che verranno richieste.

Finale B – Nier Replicant: come sbloccare tutti i finali

Per il finale B invece, dovrete andare indietro e rigiocare il tutto partendo da poco prima dell’inizio del secondo atto, che corrisponde all’incirca a metà gioco. A questo punto giocate normalmente ma fate attenzione alle nuove cutscenes e soprattuto ai sottotitoli dei dialoghi visti questa volta da una certa prospettiva. Una volta arrivati alla fine, sconfiggete di nuovo l’ultimo boss e avrete il nuovo finale. Ora avete accesso infine ai 15 Nightmares nella Route B (i quali erano disponibili come DLC nel gioco originale).

Potrete accedervi controllando lo scaffale più a sinistra al primo piano della casa del protagonista. In breve essi consistono nel completamente di tre set composti da cinque combattimenti in arene. Al termine otterrete tre nuove armi, una per ogni set. Queste ultime sono necessarie in vista dei finali successivi. Non dovete necessariamente finire l’ultimo fight, dato che verrete ricompensati con la terza arma prima di affrontarlo.

Finali C e D – Nier Replicant: come sbloccare tutti i finali

Per vedere i finali C e D dovrete necessariamente ottenere tutte le armi del gioco, in totale sono 33. Portete ottenerle tutte nella vostra seconda run. Non dovete preoccuparvi dello spazio nel vostro inventario, dato che, dopo la prima run, avrete in automatico più spazio. Una volta racconte tutte le armi, finite il gioco e affrontate un’altra volta l’ultimo boss. Qui ricordatevi di salvare appena prima di entrare nel dungeon, e non sovrascrivete il salvataggio dato che vi servirà per ricaricare la partita per gli altri finali. Sconfitto il boss avrete un ulteriore outcome rappresentato da una scelta multipla all’interno di un dialogo (qui dobbiamo necessariamente fare alcuni leggeri spoiler).

Dovrete scegliere infatti tra due opzioni di dialogo, salvare oppure uccidere il boss. Uccidendolo otterrete il finale C (vi consigliamo di vedere questo finale per primo). Una volta fatto questo, ricaricate il salvataggio fatto prima di entrare nel dungeon e combattete di nuovo contro i vari nemici e il boss finale. Questa volta invece di ucciderlo, risparmiatelo. Arrivati a questo punto, dopo vari dialoghi, il gioco vi chiederà di cancellare tutti i vostri salvataggi. Non spaventatevi e proseguite. Dopo averli cancellati infatti, vi siete finalmente guadagnati il finale D.

Finale E – Nier Replicant: come sbloccare tutti i finali

Con tutti i salvataggi cancellati, per vedere l’ultimo finale non vi resta altro da fare che ricominciare una nuova partita partendo dal menu principale. Da qui dovete rigiocare una breve sezione del primo atto (noterete in questo vostro nuovo cammino alcune stranezze) prima di arrivare al nuovo contenuto. la nuova parte arriva subito dopo aver sconfitto il gigante Shade e aver parlato con Kaine nell’Aerie durante il vostro secondo incontro in questo luogo nella main quest. All’incirca dovrebbe essere dopo due o tre ore dall’inizio. Questo nuova area di gioco dura circa un’ora emmezza o due ore ed è molto avvincente. Certamente vale la pena arrivarci perché le battaglie che seguono offrono un bella sfida. Questo epilogo è grandioso; non solo verrete ricompensati con l’ultimo finale E, ma riceverete anche un gradito bonus al termine.

In conclusione

Abbiamo visto in questo articolo come arrivare a sbloccare tutti i finali rigiocando Nier Replicant. Il gioco offre come detto, una grande rigiocabilità, cosa non comune in titoli di questo genere. Oltre a essere presente anche un new game plus, i numerosi finali offrono un punto di vista nuovo sugli eventi. Ricordiamo che Nier Replicant ver.1.22474487139… è disponibile per PS4, Xbox One e PC. Se siete in difficoltà con il titolo, date un’occhio alle nostre guide.

