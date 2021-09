In questa guida vi spiegheremo come fare a giocare con gli amici su New World, il nuovo MMORPG pubblicato e sviluppato da Amazon

Nel corso degli anni gli Amazon Games Studios hanno lavorato a diversi titoli, ma di sicuro quello che ha riscosso il maggior successo è stato il loro ultimo prodotto: New World. Questo nuovo MMORPG è riuscito a catturare l’interesse degli amanti del genere sin dal suo primo trailer ed ora finalmente tutti avranno la possibilità di perdersi per ore all’interno del suo vasto mondo.

Di sicuro in questo momento molti di voi saranno impegnati ad esplorare ogni angolo di Aeternum, ma alcuni vorrebbero farlo insieme ad un compagno di squadra. Per aiutare questa tipologia di giocatori abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo come giocare con gli amici su New World.

Scelta del mondo

Come spesso accade in molti MMORPG, anche in New World avrete bisogno di alcuni prerequisiti per poter giocare con i vostri amici. In questo caso però non si tratta di raggiungere un determinato punto del gioco ma di selezionare lo stesso mondo. In New World infatti è possibile scegliere fra diversi World Set che a loro volta contengono numerosi mondi. Voi potrete creare un solo personaggio per World Set, ma successivamente potrete spostarvi liberamente da un mondo all’altro. Per giocare con un amico dovrete quindi essere certi di essere nello stesso mondo. Noi vi suggeriamo di assicurarvi il prima possibile di essere nello stesso World Set dei vostri amici, dato che in alternativa sareste costretti a creare un nuovo personaggio per poter interagire con loro.

Aggiungere gli amici – New World: come giocare con gli amici

Prima di poter giocare con qualcuno dovrete ovviamente aggiungerlo agli amici. New World però non tiene conto della vostra lista amici di Steam e ne avrà una esclusiva all’interno del gioco. Per trovarla vi basterà premere il tasto “Esc“, andare nella sezione “social” e infine cliccare sull’icona “Group“. Successivamente dovrete scrivere nell’apposito spazio il nome del giocatore che volete aggiungere alla lista (il nome di New World e non quello di Steam) e cliccare su aggiungi amico.

Formare un gruppo – New World: come giocare con gli amici

Ora che avete aggiunto dei giocatori alla vostra lista amici è finalmente giunto il momento di spiegarvi come fare a giocare effettivamente con loro. Per formare un gruppo dovrete prima raggiungere il livello 10 ma per fortuna non ci metterete più di qualche ora. Successivamente vi basterà andare sulla vostra lista amici, selezionare il giocatore che volete aggiungere e poi cliccare sul tasto “invita nel gruppo“. Una volta fatto ciò, il nome del giocatore diventerà blu e vedrete comparire un segnalino che indica sempre la sua posizione e la sua distanza.

Adesso potrete finalmente divertirvi in gruppo a completare le tante missioni del gioco, ma prima vogliamo segnalarvi un dettaglio importante. Tutti i nuovi personaggi di New World infatti non possono utilizzare la chat vocale del gioco per le prime 3 ore dalla loro creazione. Questo vuol dire che se avete iniziato presto a giocare con dei vostri amici dovrete utilizzare altri metodi per comunicare con loro, come ad esempio Discord o la chat testuale.

Questo è tutto

Qui si conclude la nostra guida su come giocare con gli amici su New World. Adesso non vi resta altro da fare che formare un gruppo e iniziare la vostra conquista di Aeternum insieme.

New World è disponibile ora esclusivamente per PC.