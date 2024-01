Il PSVR2 è un’altra novità che ha apportato Sony in combinazione con la PS5, per continuare a giocare con la realtà virtuale e avventurarci in prima persona in mondi fantastici in cui affrontare creature fantastiche e visitare luoghi che non esistono nella nostra realtà, qui trovi i migliori videogiochi per PSVR2!

Dopo il successo del PlayStation VR, la Sony ha continuato a puntare sulla realtà virtuale e ha rilasciato così il nuovo PSVR2, che abbiamo analizzato in questo articolo. Il nuovo visore per la realtà virtuale è uscito il 22 febbraio 2023 e da allora sono usciti alcuni videogiochi molto interessanti, ma quali sono i migliori? In questa lista troverai quelli che, secondo noi, sono un must-have per chi possiede il visore e che devi assolutamente provare.

Horizon Call of the Mountain | Migliori videogiochi per PSVR2

Questo è praticamente il titolo di punta del PSVR2 e chiunque ce l’abbia è obbligato ad acquistarlo, sarebbe un crimine non giocarci. Horizon Call of the Mountain permette al giocatore di entrare nel mondo di Horizon e la grafica è mozzafiato. Il gioco si basa su scalate, esplorazioni e combattimenti con l’arco. Anche se il gioco non è open world, ma un gioco lineare, l’esperienza è davvero indimenticabile e offre comunque strade alternative per collezionare reagenti extra. Nel gioco troverai le creature che hai già incontrato in Zero Dawn e Forbidden West. Il combattimento non è libero, ma ha delle regole per non stressare il giocatore, dovrai scoccare frecce in punti precisi e mirare in prima persona, che comunque rappresenta una bella sfida mentre le creature ti saltano addosso.

(in offerta su amazon.it) Bundle Horizon Call of the Mountain™ per PlayStation®VR2 i preordini di Playstation VR2 verranno consegnati entro il 22 Febbraio 2023

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | Migliori videogiochi per PSVR2

Questo titolo VR è imperdibile per tutti gli amanti della saga di Star Wars. Il videogioco ci mette nei panni di un tecnico di droidi che si ritrova costretto a dover combattere contro mercenari e altri pericoli con i blaster. Il titolo è molto interattivo e simula perfino il corpo del personaggio protagonista, con una cintura porta armi e delle tasche piene di strumenti multiuso. Questo titolo è ideale per chi ha già giocato titoli VR meno intensi e cerca qualcosa di più coinvolgente e impegnativo. La grafica non raggiunge i livelli di Horizon Call of the Mountain, ma il restauro del titolo originale Meta migliora molto l’estetica generale. La versione per PSVR2 include anche il DLC e anche una traduzione dei testi in italiano.

Resident Evil Village | Migliori videogiochi per PSVR2

Questo titolo ha la stessa campagna del videogioco originale Resident Evil Village, ma puoi riviverla tutta in realtà virtuale. Village è diventato uno dei capitoli più amati della saga, riprende molti elementi dei capitoli più amati di Resident Evil. Proprio come Resident Evil 7, anche Village riceve una modalità VR, ma stavolta Capcom ha aggiunto un dettaglio che fa la grande differenza: la modalità è compatibile con il Dualsense, questo significa ancora più realismo ed immersione nel mondo di gioco. Infatti, oltre a premere un tasto, sentirai la pressione del grilletto quando spari e molto altro. L’unico difetto è che alcuni oggetti sono rimasti non interagibili, ma per il resto è un titolo che va giocato in VR e che offre un’esperienza di gioco davvero coinvolgente con una grafica realistica. La modalità VR qui però va affrontata solo se hai già giocato ad altri titoli, o potresti soffrire di chinetosi.

(in offerta su amazon.it) Resident Evil Village - PlayStation 5 Vivi il genere survival horror come mai prima d'ora con Resident Evil village

The Walking Dead: Saints & Sinners Ch2 | Migliori videogiochi per PSVR2

Se vuoi un videogioco davvero interattivo, allora devi assolutamente giocare The Walking Dead: Saints & Sinners Ch2. In questo videogioco troverai la migliore fisicità mai vista in un titolo VR, crea perfettamente l’illusione di poter toccare ogni cosa nel mondo di gioco. Un fendente, un affondo, un coltello piantato nel cranio, è tutto così realistico che sembra di farlo per davvero. Se sei una persona creativa ti divertirai un mondo, perché puoi uccidere gli zombie in ogni modo possibile. Puoi afferrarli, mutilarli, staccargli la testa e usarla come palla da baseball e perfino i feedback visivi fanno rimanere a bocca aperta. I due capitoli, usciti all’inizio solo per Meta, sono stati restaurati per PSVR2 ed è completamente diverso con una resa grafica molto migliore. Il senso di profondità che regala questo titolo raggiunge i livelli di Horizon Call of the Mountain, ci sono anche i sottotitoli in italiano.

Moss: Book II | Migliori videogiochi per PSVR2

Per la prima volta abbiamo un videogioco platform per la realtà virtuale. Ciò che caratterizza Moss è la sua ambientazione fiabesca, che ha reso grande questa avventura che si distingue per la sua dualità nelle meccaniche. Puoi interagire con l’ambiente muovendo il controller grazie ai sensori, per risolvere gli enigmi in cui ti imbatterai. Con la levetta analogica, invece, si guida Quill, la piccola e adorabile topolina che può saltare e sferrare attacchi. Poche meccaniche che però rendono Moss uno dei migliori videogiochi per la realtà virtuale. Moss è la prova che anche i giochi in terza persona possono trovare il loro posto nella realtà virtuale. Il secondo capitolo migliora ogni aspetto del primo, infatti Quill ha nuovi equipaggiamenti e abilità che rinnovano il level design e la varietà di possibilità con le quali risolvere un enigma. Consigliatissimi sia il primo che il secondo. Puoi acquistare Moss cliccando qui.

BONUS: The Dark Pictures Switchback

Questo è il seguito di Until Dawn: Rush of Blood, uno dei migliori giochi per PSVR. Ambientato nell’universo di Until Dawn, il nuovo capitolo della saga, che rientra nell’antologia di The Dark Pictures, ti farà divertire e spaventare allo stesso tempo come se fossi su una montagna russa a tema horror. Questo titolo è perfetto per chi si approccia per la prima volta alla realtà virtuale. Nel gioco ti troverai a bordo di un carretto e dovrai sparare a tutte le creature spaventose che si avvicinino, divertendoti in questa vera e propria attrazione da luna park dell’orrore. The Dark Pictures Switchback rappresenta un genere unico nel videogioco, un mix tra uno sparatutto e un’esperienza di spettacolo visivo, come se stessi guardando uno spettacolo teatrale con tanto di robot animatronici e oggetti di scena. Se vuoi divertirti e provare la vera paura, non puoi perderti questo titolo. Lo puoi acquistare cliccando qui.

Infine, ecco la lista dei migliori titoli per PSVR2

Horizon Call of the Mountain

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Resident Evil Village

The Walking Dead: Saints & Sinners Ch2

Moss 1 e 2

The Dark Pictures Switchback

Sullo store puoi trovare tantissimi altri titoli per il PSVR2, ma questi erano quelli che più ti consigliamo di provare. Ne avresti aggiunti altri? Faccelo sapere con un commento! Resta con noi su tuttotek.it per altre top, news e altro dal mondo dei videogiochi!