Migliori podcast che trattano i videogiochi | Febbraio 2024

I videogiochi sono nel cuore dei fan da tantissimi anni, da circa metà degli anni 70 e nel corso del tempo il media si è diffuso sempre di più, tra cui nei podcast, ecco qui i migliori podcast che trattano i videogiochi!

I videogiochi sono diventati un vero e proprio fenomeno della cultura pop, da quando negli anni 70 la Atari ha pubblicato PONG, uno dei primi videogiochi della storia, che ha sfondato il mercato e ha completamente rivoluzionato il mondo. Da quel fatidico giorno, miliardi di persone si sono appassionate al videogioco, che nel corso dei decenni si è evoluto fino ad oggi. Il cambiamento è stato straordinario e nessuno pensava che sarebbe arrivato fino a questo punto. Da PONG a uno dei videogiochi più recenti come Marvel’s Spider-Man 2 il passo è gargantuesco. Chi è fan del videogioco, inoltre, è anche appassionato dello storytelling legato a trucchi e consigli per migliorare il proprio modo di giocare, motivo per cui abbiamo deciso di creare questa lista dei migliori podcast dedicati ai videogiochi!

Joypad | I migliori podcast che trattano i videogiochi

Questo podcast è perfetto per chi vuole restare aggiornati sulle news e nuove release. A cura di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti, Joypad va ad analizzare nel dettaglio i titoli più popolari e soprattutto offre una panoramica su tutti i nuovi titoli in uscita. Ogni puntata è basata su una tematica in particolare e soddisfa tutte le curiosità dei fan sul mondo dei videogiochi, un podcast che consigliamo altamente di seguire!

Enciclopedia dei videogiochi | I migliori podcast che trattano i videogiochi

La community dei videogiochi è sempre più vasta, motivo per cui le richieste e le necessità variano. Da chi cerca soluzioni in una missione, chi desidera invece aumentare di livello, chi vuole rimanere aggiornato sulle console di ultima generazione. Ma ci sono anche giocatori ancora affezionati al retrogaming, il miglior podcast che tratta i videogiochi, parlando di retrogaming, nextgen, titoli di nicchia, tripla A, sono l’Enciclopedia dei videogiochi, un podcast che letteralmente crea un’Enciclopedia del mondo del gaming. I due ragazzi autori, Ace e Hiyuga, offrono curiosità, aneddoti, suggerimenti sui titoli e argomenti di attualità nel mondo dei videogiochi.

Triangolo Nerdangolo Podcast | I migliori podcast che trattano di videogiochi

Questo podcast non parla solo di videogames. Triangolo Nerdangolo Podcast parla della tecnologia a 360° e cultura pop, I tre autori, Alessandro, Lorenzo e Luca, ci regalano uno sguardo a ogni contenuto che possiamo trovare in questo meraviglioso settore. Questo podcast è perfetto per i gamers che cercano una full immersion nel mondo dei videogiochi, analizzandone ogni aspetto e contenuto.

Hideo Kojima – Brain Structure | I migliori podcast che trattano i videogiochi

Adatto a chi mastica bene l’inglese, il podcast dedicato al maestro Hideo Kojima è perfetto per chi desidera osservare il making of di un videogame sotto il punto di vista di un creator. Il creatore della saga Metal Gear Solid e Death Stranding ci accompagna nel suo universo creativo offrendoci l’opportunità di comprendere come prendono vita le sue produzioni. Hideo Kojima – Brain Structure spesso prevede anche ospiti speciali, come Geoff Kighley, giornalista esperto di videogames e conduttore televesivo, insieme al cantante Woodkid che comporrà la colonna sonora di Death Stranding 2.

Kinda Funny Gamecast | I migliori podcast che trattano di videogiochi

Gli appassionati dei podcast di gaming internazionali in lingua inglese apprezzeranno moltissimi anche Kinda Funny Gamecast. Questo podcast offerto da Tim Gettys, Greg “GameOverGreggy” Miller, Blessing Adeoye e Andy Cortez, offre agli ascoltatori un numero infinito di contenuti, tra recensioni, news, anteprime e approfondimenti sui temi caldi del mondo dei videogiochi. Questo podcast è straconsigliato, dato che fornisce tutte le informazioni di cui un gamer accanito ha bisogno, dalla scelta della console più adatta a lui alle news quotidiane sul media.

Buon ascolto!

Quindi, per riassumere, i migliori podcast sul mondo dei videogiochi secondo noi sono i seguenti:

Il videogioco fa parte delle nostre vite, è anche uno dei settori commerciali con più retribuzione. La community aiuta a mantenerlo in vita e a farlo prosperare, creando una parte globale del mondo che alimenta il settore con recensioni, consigli, anticipazioni e aggiornamenti riguardo a questo ambito. Siamo sicuri che continuerà a vivere ancora per molto, grazie soprattutto ai giocatori. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui, continuate a restare aggiornati sul mondo dei videogiochi sul nostro sito tuttotek.it