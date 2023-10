Marvel’s Spider-Man 2: qual è la durata del gioco?

Scopriamo insieme, in questa breve guida dedicata, qual è la durata di Marvel’s Spider-Man 2, ossia quante ore di vita vi assorbirà il gioco di Insomniac Games fra trama principale e missioni secondarie

Marvel’s Spider-Man 2 è disponibile ormai da un paio di giorni e sembra proprio che farà parlare di sé per diverso tempo. In un mese pieno come ottobre, che ha visto arrivare altri grandi titoli (Assassins’ Creed Mirage, Super Mario Wonder e il venturo Alan Wake 2), l’uscita del nuovo grande gioco single-player first party di casa Sony, targato Insomniac Games, ha rappresentato un evento piuttosto importante e una delle aggiunte alle candidature ai GOTY 2023. Staremo a vedere che cosa ci aspetta nei due mesi restanti di quest’anno, nel frattempo la nostra avventura in quel di New York nei panni dei due Spider-Man si è conclusa con un platino… ma quanto ci abbiamo messo?

Qual è la durata di Marvel’s Spider-Man 2?

Parliamo dunque di durata: quanto ci si mette a completare Marvel’s Spider-Man 2? Il titolo di Insomniac si pone esattamente nella media delle produzioni tripla-A di questo genere. Se vorrete completare esclusivamente le 31 missioni di trama principale (qui l’elenco completo!), concentrandovi dunque esclusivamente sulla storia, Marvel’s Spider-Man 2 vi occuperà all’incirca 15-20 ore, in base al livello di difficoltà e alle vostre capacità pad alla mano. Se a queste aggiungerete qualche contenuto secondario, senza puntare al 100%, arriverete tranquillamente alle 20-25 ore.

Per quel che riguarda noi, abbiamo deciso di platinare il gioco di Insomniac (un platino piuttosto facile, se siete dei collezionisti ve lo consigliamo al volo) e abbiamo dunque impiegato qualche ora in più. Attualmente, il counter interno della PlayStation 5 segna esattamente 30 ore di gioco, ma ci rendiamo conto che se non guardate preventivamente la lista trofei (magari la nostra, cliccate qui!), potreste ritrovarvi incastrati per qualche ora in più.

Questo è tutto ciò che avevamo da dirvi sulla durata di Marvel’s Spider-Man 2! Fateci sapere se ci state giocando qua sotto nei commenti, noi di tuttotek.it continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!