Mario Party Superstars: come guadagnare monete velocemente

Nonostante l’inflazione del Regno dei Funghi, se non sapete come guadagnare più monete in Mario Party Superstars siete nel posto giusto

Se avete letto la nostra recensione di Mario Party Superstars, saprete che ci sono tante monete da guadagnare, ma perché (e come)? Sul perché, ci ripeteremo su uno dei pregi principali del gioco: minigiochi, tabelloni e personaggi sono tutti disponibili di default al primo avvio. Non per questo, però, non c’è niente da sbloccare; al contrario, com’è giusto che sia tutto il materiale meglio godibile in giocatore singolo – quello “enciclopedico” – si trova dietro al bancone del negozio di Toad. Di norma basta una partita standard per darsi allo shopping, ma potrebbe farvi comodo una guida per arricchire il funghetto.

Cosa compro?

Le monete di Mario Party Superstars fanno molta gola al Toad del negozio, il che è sorprendente visto il loro gran numero (se si sa come andarle a guadagnare, s’intende). La prima cosa da fare è ricordare cosa ci si può comprare, però. Si tratta di cose perlopiù utili davanti a una cioccolata calda in solitaria, come ad esempio musica, descrizioni per l’enciclopedia mariesca e design per il proprio biglietto da visita online. Parlando di quest’ultimo (che abbiamo lodato in fase di recensione), però, anche gli adesivi vanno sbloccati in questo modo: è possibile farsi capire già da subito, ma qualche opzione in più non guasta mai.

Piano d’attacco – come guadagnare monete in Mario Party Superstars

Guadagnare monete in Mario Party Superstars è come sciare: quando si sa cosa fare si può scendere a rotta di collo, ma prima bisogna procurarsi della sciolina. Prima ancora di iniziare, dunque, entrate nel menù delle opzioni (la casa di Tipo Timido) e impostate al massimo la velocità del testo e del movimento della CPU. Più in fretta vanno testo e giocatori mossi dal computer, e più sessioni vi potrete concedere. Va da sé che il primo metodo è proprio giocare sui tabelloni, e anche in questo caso abbiamo dei consigli da dispensare. C’è modo e modo di affrontare delle sessioni tutto sommato lunghe.

Una festa per accattoni – come guadagnare monete in Mario Party Superstars

Possiamo darvi due spiegazioni per questo metodo. Quella breve è giocare in solitaria contro tre avversari gestiti dalla CPU nella modalità principale, chiamata semplicemente Mario Party. Per andare più nel dettaglio, vi invitiamo ad impostare la loro abilità su “facile”. Non è che cambi molto, in realtà, ma se volete solo guadagnare è inutile cercare sfide. Una sessione fruttuosa, anche impostando il numero dei turni a 10 (il minimo), può fruttare dalle 600 alle 1000 monete. Come sempre, ci vuole una buona dose di fortuna, quindi non fatevi scrupoli. Del resto, è un allenamento per le partite contro altri amici (che probabilmente smetteranno di esserlo).

E poi ci sono i minigiochi

Torniamo a parlare (bene) del Monte Minigiochi, dove potrete affinare le vostre abilità. Nello specifico, scegliete la sfida di coppia e impostate a tre il numero di Stelle necessarie per vincere. Così facendo, dovreste poter incassare 150 monete comode. E non diciamo “comode” per caso: spesso e volentieri, questa è una quantità sufficiente a comprare uno degli elementi in vendita presso la bottega di Toad. In base al tempo a vostra disposizione, dunque, scegliete con saggezza quale metodo utilizzare tra quelli che vi abbiamo suggerito nella nostra breve guida.

Ora sta a voi dirci la vostra: la guida vi è tornata utile? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.