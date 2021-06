Mario Golf Super Rush: trucchi e consigli per diventare i migiori

In questa guida andremo a vedere alcuni trucchi e consigli per diventare degli ottimi golfisti su Mario Golf Super Rush. Vediamoli insieme

Dopo esser stato presentato tramite un trailer con la partecipazione della golfista Lucrezia Colombotto Rosso, Mario Golf Super Rush è approdato sulle nostre Nintendo Switch pronto a regalarci ore e ore di gioco. Tuttavia, essere dei bravi golfisti non è così semplice come si potrebbe pensare e alcuni trucchi e consigli per vivere al meglio l’esperienza su Mario Golf Super Rush potrebbero fare al caso vostro. Iniziamo dunque questa guida e vediamo come muoverci nel gioco e come diventare i migliori.

Che l’avventura abbia inizio

Appena avviato il gioco sicuramente il primo passo che dovrete fare sarà quello di iniziare l’Avventura Golf. Sì lo sappiamo, la voglia di provare una delle modalità e fare una semplice partita sarà tanta, ma fidatevi di noi. Iniziare l’Avventura Golf, soprattutto per chi non ha mai avuto modo di giocare a titoli simili è la scelta migliore che si possa fare. Qui infatti vivrete la “campagna” in single player del gioco che vi porterà a sbloccare i vari percorsi e non solo.

Tutto quello che dovrete fare sarà utilizzare uno dei Mii registrati sulla vostra Switch e iniziare questa mini-avventura composta da partite di golf e momenti di esplorazione e allenamento. In questa modalità infatti potrete allenarvi per migliorare la vostra tecnica, ma soprattutto imparerete le basi grazie al tutorial che vi spiegherà ogni dettaglio di questo sport. Completare gare e allenamenti inoltre vi farà guadagnare punti esperienza per salire di livello. Grazie a questi potrete poi livellare il vostro Mii per renderlo più competitivo e diventare sempre più forti.

I tratti dei personaggi – Mario Golf Super Rush, trucchi e consigli

Attualmente sono disponibili ben 16 personaggi che potrete utilizzare durante le vostre sessioni di gioco. Come c’è da aspettarsi, questi non differiscono fra di loro solamente per l’aspetto fisico, ma sono legati ognuno a dei parametri molto importanti che li rendono unici e più o meno adatti allo stile di ogni giocatore. Queste differenze non sono solo composte dai parametri che si possono livellare con il Mii, ma anche da abilità speciali che ogni personaggio possiede. Andiamo con ordine e capiamo bene di cosa stiamo parlando.

I parametri riportati di seguito sono quelli che differenziano ogni personaggio e che lo caratterizzano per il tipo di gioco che riesce a offrire. Questi sono:

Potenza: è la capacità di far arrivare più lontano possibile la pallina dopo un tiro

è la capacità di far arrivare più lontano possibile la pallina dopo un tiro Resistenza: sono i punti stamina che permettono al personaggio di scattare più a lungo o di utilizzare una determinata quantità di scatti speciali in successione

sono i punti stamina che permettono al personaggio di scattare più a lungo o di utilizzare una determinata quantità di scatti speciali in successione Velocità: è la capacità che ha il personaggio di correre quanto più velocemente possibile

è la capacità che ha il personaggio di correre quanto più velocemente possibile Controllo: questo particolare parametro permette al personaggio di colpire la palla in maniera adeguata, riducendone la possibilità che la pallina devii dalla traiettoria prescelta

questo particolare parametro permette al personaggio di colpire la palla in maniera adeguata, riducendone la possibilità che la pallina devii dalla traiettoria prescelta Spin: è la capacità di imprimere effetti durante un colpo. Più è elevato, maggiori saranno gli effetti che si potranno assegnare alla pallina durante la fase di volo

Come detto però, i personaggi sono dotati anche di abilità speciali. La prima riguarda appunto uno scatto speciale, attivabile consumando una determinata quantità di resistenza. Questo ci permetterà di coprire una distanza maggiore a parità di tempo, ma sarà in grado anche di abbattere i nostri avversari facendo perdere loro del tempo prezioso e di spostare le loro palline. Ogni scatto sarà diverso a seconda del personaggio selezionato e potrà colpire ad impatto – dopo un salto – oppure speronare gli avversari.

A questo si aggiunge anche un tiro speciale, attivabile però solo in determinate circostanze. Questo particolare tiro infatti non potrà esser sempre utilizzato, ma sarà disponibile solamente dopo che avremo riempito l’apposita barra al 100%. Per farlo non dovremo far altro che raccogliere le monete durante la nostra corsa verso la pallina. Questi tiri ci permetteranno di raggiungere più agilmente la buca e infastidire gli avversari. Quello che ci sentiamo di proporvi quindi in questa guida ai trucchi e consigli per Mario Golf Super Rush è di prestare massima attenzione alla selezione del personaggio in base al vostro stile di gioco.

Imparare a tirare – Mario Golf Super Rush, trucchi e consigli

Fra i trucchi e i consigli più ovvi e banali che possiamo fornirvi in questa guida su Mario Golf Super Rush, c’è sicuramente quello di eseguire dei tiri perfetti per avvicinarvi e approcciare al green e quindi alla buca. Tuttavia adesso vi spiegheremo anche come farlo in qualsiasi caso. Sebbene sia un titolo arcade, effettuare degli ottimi tiri non sarà affatto una passeggiata. Per prima cosa dobbiamo tener conto delle numerose mazze che compongono la nostra attrezzatura e scegliere quella più adatta.

Sbagliando mazza infatti, non solamente effettueremo dei tiri meno potenti, ma cambierà anche l’altezza e la velocità della pallina. Questo potrebbe sembrare un dettaglio da poco, ma con il vento, fattore attivo in ogni campo sebbene con diverse intensità, il discorso cambia. Questo agente atmosferico infatti tenderà a cambiare la traiettoria della nostra pallina, modificandone la direzione e la velocità. Controllare i parametri del vento sarà facilissimo. Vi basterà guardare l’angolo in alto a sinistra e regolare di conseguenza il vostro tiro.

Per regolare al meglio la traiettoria e selezionare la mazza che più fa al caso vostro, potete utilizzare l’utilissima visuale dall’alto premendo il tasto X. Fatto ciò potrete premere il tasto A per colpire la pallina (se utilizzate la modalità controller). La barra sulla destra è l’indicatore della forza che applicherete nel tiro; più sarà piena, più lontano spedirete la vostra pallina. Mentre caricate il colpo, una volta giunti alla potenza che vi interessa, premendo due volte A applicherete un topspin per far viaggiare ancora di più la pallina una volta impattato con il terreno.

Contrariamente, premendo B, applicherete un backspin che fermerà prima la pallina una volta arrivata a terra. Una volta completata la carica arriva il momento di indirizzare la pallina. La barra cambierà colore e, a seconda del vostro livello di spin, sarà suddivisa in più zone. Potrete applicare un effetto diverso in ognuna di queste per far arrivare la vostra pallina in luoghi altrimenti irraggiungibili. Ad esempio, tenendo la levetta sinistra verso il basso, farete rimbalzare la pallina sulle superfici d’acqua.

Prestate attenzione al terreno – Mario Golf Super Rush, trucchi e consigli

Insomma, tirare con precisione per andare in buca direttamente non è poi così semplice come si potrebbe pensare. A questo aggiungeteci anche il rotolamento della pallina e l’inclinazione più o meno importante della superficie stessa sulla quale atterrerà. Come se non bastasse, a complicarci la vita ci penseranno anche i vari ostacoli che incontreremo lungo il percorso.

Ecco perché un discorso a parte, in questa guida sui trucchi e consigli per giocare a Mario Golf Super Rush, va fatto per parlarvi delle avversità presenti nei vari campi che vi potranno mettere in seria difficoltà. Consideriamo per un attimo il caso più banale che possa esistere: un tiro sul fairway a circa 100 m dalla buca posizionata esattamente davanti a noi senza ostacoli.

Consideriamo il vento e la distanza dalla buca selezionando l’apposita mazza. Se sulla barra del tiro troviamo una bandierina, dovremmo fermare il caricamento leggermente prima, in modo da permettere alla palla di approcciare alla buca rotolando e non saltellando. Fatto ciò non è detto che la palla entri comunque. Sebbene sia tutto esattamente calcolato, la pendenza del green potrebbe incidere sulla traiettoria. Ecco perché è molto importante il tasto R.

Grazie a questo tasto attiveremo il telemetro, che ci permetterà di misurare in maniera precisa sia la distanza e l’altezza della buca che le varie pendenze che riguardano il green. Non esiste al mondo nessun campo da golf esattamente liscio, ragion per cui è sempre utile e importante calcolare ogni irregolarità prima di tirare. Se invece il tiro non è così semplice come in questo caso, allora ci converrà utilizzare nuovamente il tasto X per aprire la visuale dall’alto.

Con questa funzionalità saremo in grado di vedere eventuali ostacoli lungo la traiettoria della pallina e anche quelli nascosti alla nostra vista, come ad esempio i vari bunker di sabbia e non solo. Tutti questi passaggi andranno ripetuti ad ogni tiro se vogliamo arrivare in buca utilizzando il minor numero di colpi possibili.

Speed Golf e Battaglia Golf – Mario Golf Super Rush, trucchi e consigli

Importante è anche la modalità nella quale vi cimenterete. Sebbene nella classica si tratti solamente di colpire la pallina, in Speed Golf e Battaglia Golf dovrete anche correre. Il tempo in queste modalità è molto importante, anche se non è il fattore principale. Eseguire dei tiri puliti impiegando qualche secondo in più può risultare più utile che effettuarne diversi ma con un risultato mediocre.

Nella prima parte di questa guida sui trucchi e consigli per giocare al meglio a Mario Golf Super Rush, vi abbiamo parlato di abilità speciali, più precisamente del tiro speciale e dello scatto speciale. In queste modalità potrete utilizzare entrambe queste abilità per mettere in difficoltà gli avversari e per raggiungere più velocemente la vostra pallina. Lungo il percorso incontrerete delle monete che vi permetteranno di caricare il tiro speciale e dei cuoricini che vi forniranno resistenza da utilizzare per gli scatti.

La Speed Golf è una modalità basata tutta sul tempo. Terminare prima degli avversari la buca sicuramente è importante, ma non è tutto. Ogni tiro fornirà una penalità di 30 secondi. Quindi il consiglio che ci sentiamo di darvi è di approcciare il prima possibile alla palla una volta colpita e di effettuare sempre tiri precisi e ben calibrati. Impiegare 2-3 secondi di più in un tiro vi permetterà di risparmiare qualche colpo, facendovi recuperare tempo prezioso.

Nella modalità Battaglia Golf invece la velocità sarà il fattore chiave. Questa si svolgerà all’interno di un’arena e prevede di conquistare prima degli avversari 3 buche per vincere. Qui la precisione sarà relativa, ma comunque importante. Non importa il numero di tiri che effettuerete, l’importante è far entrare la pallina in buca. Ovviamente con una precisione maggiore impiegherete meno tiri. Ciò implica che impiegherete meno tempo e quindi avrete una possibilità maggiore di conquistare la buca. Prestate tuttavia attenzione ai tiri speciali degli avversari e ai vari imprevisti dell’arena.

Comandi di movimento per un maggior divertimento!

Se volete vivere un approccio più dinamico, i comandi di movimento sono sicuramente quello che fa al caso vostro. Questo sicuramente può rendere le partite più dinamiche e interessanti perché non si baserà tanto sul fatto di saper gestire le meccaniche imparate durante l’Avventura Golf, quanto di eseguire swing precisi, riuscendo a calibrare la forza da imprimere alla pallina. Anche questa modalità permette a più giocatori di giocare insieme, fino a un massimo di quattro persone.

Prima di ogni partita vi chiederà che stile di gioco volete utilizzare, se “Pulsanti” o “Comandi di movimento“. Per utilizzare quest’ultimo non vi resterà che impugnare uno dei Joy-Con con i tasti laterali rivolti verso l’alto. Eseguite degli swing precisi per ottenere dei colpi puliti. Prestate particolare attenzione al movimento perché rischierete di dare una traiettoria diversa alla pallina. Sicuramente questo stile di gioco si addice di più a partite contro gli amici che contro l’IA, ma nulla vi vieta di diventare dei campioni anche con questa tecnica.

Per questa guida su trucchi e consigli per diventare i migliori golfisti su Mario Golf Super Rush è ormai tutto. Se siete alla ricerca di qualche gioco per Nintendo Switch in sconto, vi consigliamo di dare uno sguardo su Instant Gaming. Per non perdervi future guide e la recensione del titolo, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!