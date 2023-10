Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Lords of the Fallen, reboot del titolo del 2014 ad opera di Hexworks pubblicato da CI Games: siete pronti a diventare il nuovo Lord dei caduti?

Che Deck13 dovesse perlomeno provare a discostarsi dai soulslike lo avevamo già capito dopo The Surge 2, e il buon lavoro svolto con Atlas Fallen ci ha dimostrato che avevamo decisamente ragione. Sta per tornare però in auge uno dei suoi titoli più datati, Lords of the Fallen, datato 2014, che, a seguito di un’operazione a metà fra Reboot e Remake, torna oggi, 13 ottobre, su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Pubblicato sempre da CI Games, stavolta ad occuparsi dello sviluppo sono stati i ragazzi di Hexworks. E proprio in occasione del lancio sono stati divulgati i trofei. Sedetevi perché sono davvero tanti!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Lords of the Fallen consta di 63 statuette totali, di cui 55 di bronzo, 7 d’argento e l’immancabile trofeo di platino. Assenti, in questo caso, i trofei d’oro. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Lords of the Fallen. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Lords of the Fallen: svelata la lista trofei completa

Iniziamo con la prima parte dei trofei di bronzo:

Un velo sollevato : Muori ad Axiom per la prima volta.

: Muori ad Axiom per la prima volta. Oggetti smarriti : Recupera la forza persa con la morte.

: Recupera la forza persa con la morte. Mirabili attrazioni all’interno : Ottieni tutti gli occhi Umbral.

: Ottieni tutti gli occhi Umbral. Collezionista di monili : Ottieni tutti gli anelli e i pendenti.

: Ottieni tutti gli anelli e i pendenti. Collezionista di munizioni : Ottieni tutti i tipi di munizioni.

: Ottieni tutti i tipi di munizioni. Seguace dell’Inferno : Ottieni tutti gli incantesimi dell’Inferno.

: Ottieni tutti gli incantesimi dell’Inferno. Seguace della Radiosità : Ottieni tutti gli incantesimi della Radiosità.

: Ottieni tutti gli incantesimi della Radiosità. Seguace Umbral : Ottieni tutti gli incantesimi Umbral.

: Ottieni tutti gli incantesimi Umbral. Collezionista di oggetti lanciabili : Ottieni tutti gli oggetti lanciabili.

: Ottieni tutti gli oggetti lanciabili. Collezionista di gesti : Ottieni tutti i gesti.

: Ottieni tutti i gesti. Salvezza nel sangue : Potenzia al massimo il Sanguinarix.

: Potenzia al massimo il Sanguinarix. Affinato alla perfezione : Potenzia al massimo un’arma.

: Potenzia al massimo un’arma. Principiante delle rune : Inserisci una runa in una cavità per la prima volta.

: Inserisci una runa in una cavità per la prima volta. Padronanza delle rune : Inserisci tutte e 3 le rune su un’arma o uno scudo.

: Inserisci tutte e 3 le rune su un’arma o uno scudo. Ritagliarsi la vittoria : Potenzia al massimo la lanterna Umbral.

: Potenzia al massimo la lanterna Umbral. Massima intuizione : Riempi la lanterna Umbral di occhi Umbral.

: Riempi la lanterna Umbral di occhi Umbral. Compagni : Evoca un compagno per giocare in modalità cooperativa.

: Evoca un compagno per giocare in modalità cooperativa. Trionfo condiviso: Sconfiggi un boss con un compagno in modalità cooperativa.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Lords of the Fallen: svelata la lista trofei completa

Visto che sono veramente tante, abbiamo diviso le statuette di bronzo in tre parti, qua sotto trovate la seconda:

Vendetta per il Caduto : Vendica un portalanterna caduto.

: Vendica un portalanterna caduto. Nessuna pietà : Sconfiggi un altro giocatore in PVP.

: Sconfiggi un altro giocatore in PVP. Offerte infernali : Dona un totale di 10 mani mozzate.

: Dona un totale di 10 mani mozzate. Offerte radiose : Dona un totale di 10 monete rubate.

: Dona un totale di 10 monete rubate. Offerte Umbral : Dona un totale di 10 occhi strappati.

: Dona un totale di 10 occhi strappati. Sfumature di violenza : Applica una tinta a un pezzo dell’equipaggiamento.

: Applica una tinta a un pezzo dell’equipaggiamento. Ascesa e caduta : Sconfiggi Pieta, Colei del santo rinnovamento.

: Sconfiggi Pieta, Colei del santo rinnovamento. Insieme nella morte : Sconfiggi il Congregatore della carne.

: Sconfiggi il Congregatore della carne. Seppellire il passato : Sconfiggi il Santo silenzioso.

: Sconfiggi il Santo silenzioso. Indesiderabile : Sconfiggi la Progenie rinnegata.

: Sconfiggi la Progenie rinnegata. Indomabile fino alla fine : Sconfiggi la Promessa mantenuta.

: Sconfiggi la Promessa mantenuta. Ali del dolore : Sconfiggi il Corvo vuoto.

: Sconfiggi il Corvo vuoto. Volti gemelli del peccato : Sconfiggi Reinhold il Murato.

: Sconfiggi Reinhold il Murato. Giudizio : Sconfiggi la Giudice chierica, la Sentinella radiosa.

: Sconfiggi la Giudice chierica, la Sentinella radiosa. Fine della caccia : Sconfiggi il Mietitore di luce.

: Sconfiggi il Mietitore di luce. Il re è morto : Sconfiggi il Monarca diviso.

: Sconfiggi il Monarca diviso. Una fame saziata : Sconfiggi Elianne, l’Affamata.

: Sconfiggi Elianne, l’Affamata. Caduto: Sconfiggi Adyr, l’Esule perduto.

La terza parte dei trofei di bronzo | Lords of the Fallen: svelata la lista trofei completa

Terminiamo le statuette di bronzo con la terza ed ultima parte:

Nessuno sarà risparmiato : Sconfiggi tutti i boss.

: Sconfiggi tutti i boss. Il prezzo della conoscenza : L’Inquisitore Dunmire ottiene la conoscenza che cerca.

: L’Inquisitore Dunmire ottiene la conoscenza che cerca. Parte del divino : Damarose la Marchiata riceve la sua ricompensa divina.

: Damarose la Marchiata riceve la sua ricompensa divina. Ripresa dei viaggi : Scintillo viene liberato.

: Scintillo viene liberato. Andare avanti : Byron trova un nuovo scopo.

: Byron trova un nuovo scopo. Culto dell’eroe : La fiducia di Drustan nel fratello rimane salda.

: La fiducia di Drustan nel fratello rimane salda. L’eredità di Antanas : Il valore dell’amicizia di Andreas di Ebb viene chiarito.

: Il valore dell’amicizia di Andreas di Ebb viene chiarito. Fedele : Stomund, capitano dei Fidelis, viene accolto nell’Empireo.

: Stomund, capitano dei Fidelis, viene accolto nell’Empireo. Senza scopo : Thehk-Ihir lascia Mournstead.

: Thehk-Ihir lascia Mournstead. Il riposo della regina : Sophesia concede un ultimo favore.

: Sophesia concede un ultimo favore. L’ultimo passo : Il viaggio del viandante di ferro ha finalmente termine.

: Il viaggio del viandante di ferro ha finalmente termine. Riflesso vendicativo : Una traccia Umbral di Isaac affronta il Mietitore di luce.

: Una traccia Umbral di Isaac affronta il Mietitore di luce. Un’ombra dissipata : Sconfiggi l’Ombra Scarlatta.

: Sconfiggi l’Ombra Scarlatta. Essenza della morte : Hai sconfitto un nemico con un Colpo terribile.

: Hai sconfitto un nemico con un Colpo terribile. Prosperare nell’oscurità : Usa un seme vestigiale.

: Usa un seme vestigiale. Il passato plasma il presente : Offri a Molhu la Ciotola delle rivelazioni.

: Offri a Molhu la Ciotola delle rivelazioni. Momenti persistenti : Guarda tutti i marchi Umbral.

: Guarda tutti i marchi Umbral. Riposo tra i morti : Raggiungi l’interno del Ponte del sonno celeste.

: Raggiungi l’interno del Ponte del sonno celeste. Una traccia di veleno: Kukajin conclude i suoi affari a Mournstead.

I trofei d’argento | Lords of the Fallen: svelata la lista trofei completa

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Collezionista di armi : Ottieni tutte le armi.

: Ottieni tutte le armi. Inattaccabile : Ottieni tutti i pezzi di armatura.

: Ottieni tutti i pezzi di armatura. Lord del Risorto : Ottieni il finale di Adyr.

: Ottieni il finale di Adyr. Nella luce noi camminiamo : Ottieni il finale radioso.

: Ottieni il finale radioso. Ritorno al Vuoto : Ottieni il finale di Umbral.

: Ottieni il finale di Umbral. Esperiente : Raggiungi il livello 100.

: Raggiungi il livello 100. Viandante: Visita tutte le aree del gioco.

Il trofeo di platino | Lords of the Fallen: svelata la lista trofei completa

Non essendoci alcun tipo di trofeo d’oro, passiamo direttamente al titolo del trofeo di platino di Lords of the Fallen:

Lord del Caduto: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Lords of the Fallen. Fateci sapere se acquisterete il titolo di Hexworks qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se volete acquistare il titolo ad un prezzo decisamente vantaggioso e con uno sconto clamoroso in versione Deluxe, vi consigliamo di dare un’occhiata alla favolosa offerta di InstantGaming!