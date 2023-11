I giochi horror sono un ottimo modo per prendersi un bello spavento, il PlayStation Plus ne è pieno zeppo e in questo articolo scoprirete i migliori riservati agli abbonati al servizio

Il videogioco è il media più coinvolgente mai creato, spingendo il giocatore a prendere le redini in mano e a provare con le sue stesse mani un’avventura. Giusto perché siamo nel periodo adatto, perché non provare questi fantastici giochi horror che sicuramente riusciranno a farvi provare il brivido della tensione e della paura? Abbiamo estratto 5 dei titoli del genere più divertenti da giocare.

Hello Neighbor | I 5 migliori giochi horror su PlayStation Plus

Il primo titolo che ci sentiamo di consigliarvi è Hello Neighbor. Ciò che ha di particolare questo gioco è che all’apparenza sembra un gioco tranquillo, dove avventurarsi nella propria casa e interagire con il proprio vicino. Anche i colori accesi fanno pensare che non ci sia nulla di spaventoso o inquietante in questo gioco, ed è proprio qui che vi sbagliate. Più tempo trascorrerete giocandoci, più vi renderete conto che c’è qualcosa di sbagliato. Il gioco non cade nel classico cliché dell’horror con mostri o fantasmi, ciò di cui dovete aver paura è proprio il vicino. Il personaggio è infatti dotato di un’intelligenza artificiale che si adatta al comportamento del giocatore e farà cose sempre più strane. Il protagonista inoltre troverà cose molto strane e inquietanti progredendo nella storia.

The Medium | I 5 migliori giochi horror su PlayStation Plus

Originariamente esclusiva Microsoft, The Medium è un titolo davvero memorabile che ha implementato un sistema di gameplay innovativo. Quello che rende speciale questo gioco è la possibilità di passare da un mondo all’altro. La protagonista, Marianne, ha infatti l’abilità di comunicare col mondo degli spettri restando nel mondo terreno. I mondi sono gli stessi, ma diversi. Il mondo degli spettri è di una bellezza e un fascino unico, ricco di scene e ambientazioni inquietanti. Il mondo terreno è più familiare ma ricco di sfide. Il punto forte di questo titolo è la narrazione, ogni personaggio, sia nel mondo degli spiriti che nel mondo terreno, ha una storia da raccontare. Le storie che scoprirete poi, messe insieme unendo i punti, crea una trama avvincente. Non si tratta di un semplice horror, ma di farsi avvolgere da una storia intrigante man mano che si va avanti nella campagna a risolvere enigmi.

Inscryption | I 5 migliori giochi horror su PlayStation Plus

Sembra un semplice gioco di carte, ma è qualcosa di più. A rendere affascinante questo gioco è che fa sentire il giocatore perennemente in soggezione. Con lo scorrere delle partite, si scopre una storia agghiacciante e misteriosa. Mentre il giocatore cercherà di creare un mazzo di carte abbastanza forte da vincere, si sentirà perennemente osservato. Vincere una partita è gratificante, ma perdere ti trascina sempre di più nell’oscurità. Non ci sono dei mostri o degli spettri, quello che mette disturba davvero il giocatore è il gioco d’ombre, mistero e ignoto che costringerà il giocatore a discostare continuamente lo sguardo dal mazzo di carte. Il bello di Inscryption è che ci sono varie strategie che portano a scoprire nuovi segreti. Se cercate un gioco con cui passare il tempo divertendovi, ma anche provando inquietudine, questo è il gioco che fa per voi.

The Evil Within 2 | I 5 migliori giochi horror su PlayStation Plus

The Evil Within 2 è un gioiello nel lato horror dei videogiochi. Interpretiamo nuovamente il protagonista del primo capitolo, il detective Sebastian, che cercherà sua figlia scomparsa in un luogo inquietante chiamato STEM. Quello in cui si trova il giocatore è un grande e spaventoso labirinto pieno di mostri che si trovano in punti imprevedibili della mappa. Questo spinge il giocatore a dover valutare attentamente ogni mossa, poiché le scorte sono limitate e un errore potrebbe essere fatale. Dovrà essere cauto e decidere saggiamente tra l’affrontare il nemico di faccia o nascondersi per risparmiare munizioni. Il titolo ha una trama accattivante e il gameplay è molto coinvolgente, con delle boss fight a dir poco indimenticabili.

Resident Evil 7 | I 5 migliori giochi horror su PlayStation Plus

Concludiamo questa lista con un capolavoro del genere horror, Resident Evil 7 di Biohazard. Questo capitolo cambia le carte in tavola della famosa saga di Resident Evil, passando alla visuale in prima persona per donare maggior immersione al giocatore. Il protagonista è Ethan Winters e ha il compito di ritrovare sua moglie scomparsa nella villa Baker. I boss da affrontare sono carismatici e riescono a mantenere alta la tensione durante i combattimenti. Il punto forte è l’effetto sonoro del gioco, così intenso da rendere il tutto realistico. La trama si affittisce sempre di più andando avanti e il giocatore si ritroverà in sintonia col protagonista, provando paura e speranza insieme a lui.

Vi ringraziamo per averci seguito in questa guida, speriamo vi divertiate con questi 5 titoli horror per festeggiare Halloween. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro sul mondo dei videogiochi.