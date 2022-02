In questa guida vi mostreremo i codici per aprire tutte le porte presenti in Horizon Forbidden West, una delle ultime esclusive di PS5

Horizon Forbidden West è finalmente disponibile e il nuovo titolo di Guerrilla Games sta riscontrando un forte successo tra i giocatori. Oltre alla caccia di animali meccanici di ogni genere, Il gioco contiene diverse porte che richiedono un codice numerico per essere aperte. Questi codici sono fissi e saranno sempre gli stessi per tutti i giocatori e per le specifiche porte che incontrerete in Horizon Forbidden West.

Scopri ogni segreto celato dietro le porte

Scansionando con il focus incontrerete sul vostro cammino diverse porte in Horizon Forbidden West, porte che per essere aperte necessiteranno di alcuni codici e all’interno di esse potrete ottenere oggetti specifici e utili. Cercando in giro nelle insegne degli edifici oppure tramite la risoluzione di semplici enigmi potrete arrivare alla soluzione. A volte sarà necessario eseguire la scansione di più punti per ottenere parti diverse del codice o per esplorare attentamente l’ambiente. Grazie a questa guida, però, potrete saltare questi passaggi e inserire il codice giusto direttamente sulla console della porta.

Prima parte – Horizon Forbidden West: lista completa dei codici delle porte

Iniziamo la lista con la prima parte dei codici:

Missione principale “Sull’Orlo” – 7482

Missione principale “Culla degli Echi” – 237

Missione secondaria “Eredità Proibita” – 102023 (prima porta) / 402625 (seconda porta)

Seconda parte – Horizon Forbidden West: lista completa dei codici delle porte

Ecco la lista con la seconda parte dei codici:

Missione secondaria “Notti delle Luci” – 739135

Reliquie delle Rovine: Il Timore – 1705

Reliquie delle Rovine: Terra di Nessuno – 2204

Terza parte – Horizon Forbidden West: lista completa dei codici delle porte

Di seguito la lista con la terza parte dei codici:

Reliquie delle Rovine: Selva Irrequieta – 1923

Reliquie delle Rovine: Isola delle Guglie – 2109 (settimo piano)

(settimo piano) Reliquie delle Rovine: Isola delle Guglie – 109 (nono piano)

Quarta parte – Horizon Forbidden West: lista completa dei codici delle porte

Infine la lista con l’ultima parte dei codici:

Reliquie delle Rovine: Isola delle Guglie – 2109109 (sesto piano)

(sesto piano) Porta della Base – 9626118 (piano inferiore, attraverso lo sfiatatoio)

Buona caccia!

Termina qui la lista completa dei codici delle porte di Horizon Forbidden West. Non vi resta altro da fare che avviare il gioco e aprire tutte le porte presenti nelle nuove terre dell’Ovest Proibito per ottenere tanti nuovi oggetti e ricompense che vi torneranno utili. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa guida, se vi è stata utile rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.