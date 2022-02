Horizon Forbidden West: guida alle migliori armi

In questa guida su Horizon Forbidden West vi parleremo di alcune delle migliori armi del gioco e vi spiegheremo anche dove trovarle

Horizon Forbidden West, il nuovo titolo di Sony e Guerrilla Games, è finalmente stato pubblicato e tantissimi giocatori si stanno divertendo ad esplorare le misteriose terre occidentali. Il mondo preistorico-futuristico del gioco è davvero molto affascinante, ma nasconde anche tante insidie. Esplorando queste terre infatti vi imbatterete sicuramente in mastodontiche creature meccaniche e gruppi di esseri umani ben poco amichevoli.

Fortunatamente Aloy è una grande combattente e possiede tutte le carte in regola per affrontare qualsiasi pericolo. Purtroppo però l’abilità non è tutto e per affrontare i pericolosi nemici dell’ovest avrete bisogno anche dei giusti equipaggiamenti. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questa guida, dove vi parleremo di alcune delle migliori armi di Horizon Forbidden West e vi spiegheremo anche dove trovarle.

Menzioni onorevoli

Le migliori armi di Horizon Forbidden West non sono molto facili da trovare e di conseguenza prima di ottenerne una potrebbe passare un po’ di tempo. Per questo motivo, prima di parlare degli equipaggiamenti più potenti, vogliamo menzionarvi quelli più utili da usare nell’early game.

Per prima cosa ci teniamo a parlare dell’Arco da Cacciatore, l’arma iniziale del gioco. Nonostante sia molto semplice, questo strumento è perfetto per affrontare un gran numero di avversari differenti. Grazie alla sua ampia gittata e al suo danno abbastanza alto potrete infatti uccidere molto in fretta i nemici umani e dare molto filo da torcere alle macchine. Inoltra l’arco possiede anche uno slot di potenziamento che, se sfruttato bene, vi permetterà di renderlo ancora più efficace nelle prime fasi di gioco.

Oltre all’arco, un’altra arma utilissima per l’early game è la Fionda Gelida. Quest’arma è in grado di infliggere danni molto elevati ed è anche capace di applicare lo status congelamento. Il congelamento vi permetterà di rallentare i nemici rendendoli allo stesso tempo più vulnerabili ai danni delle altre armi, e per questo motivo è perfetto da usare contro le macchine più agili.

Flagello del Sole – Horizon Forbidden West: guida alle migliori armi

Adesso è arrivato il momento di parlare seriamente delle migliori armi di Forbidden West e per prima cosa partiremo dal Flagello del Sole. Questo potentissimo arco da cacciatore è in grado di infliggere danni devastanti dalla lunga distanza ed è in grado di scagliare frecce infuse con gli elementi fuoco, ghiaccio e veleno. Come se non bastasse poi quest’arma possiede anche ben cinque slot per potenziamenti e tanti perk passivi che miglioreranno ulteriormente le sue prestazioni.

Per ottenere quest’arma potentissima però dovrete prima ripulire tutti i campi dei ribelli sparsi per il mondo di gioco. Di base gli accampamenti sono solo cinque, ma una volta che li avrete liberati tutti avrete accesso ad una missione secondaria che vi porterà fino ad un sesto campo segreto. Una volta che avrete distrutto anche questo accampamento potrete finalmente mettere le mani sul Flagello del Sole.

L’Ammazzacieli – Horizon Forbidden West: guida alle migliori armi

L’Ammazzacieli è una lancia-tuono devastante che vi permetterà di annientare qualsiasi nemico con facilità. Quest’arma infatti è in grado di scagliare sia attacchi incendiari che esplosivi, rendendola così adatta ad affrontare avversari corazzati e non. Inoltre, grazie alla presenza di cinque slot per il potenziamento, potrete renderla ancora più devastante del normale.

L’Ammazzacieli è certamente la migliore arma della sua categoria, ma purtroppo non sarà possibile ottenerla rapidamente. Per mettere le mani su questo strumento infatti dovrete prima completare “GEMINI“, una delle ultime missioni della storia principale. Successivamente potrete accedere a “La via di casa” una missione secondaria molto lunga che una volta completata vi ricompenserà con L’Ammazzacieli.

Ali dei Dieci – Horizon Forbidden West: guida alle migliori armi

Passiamo ora alle Ali dei Dieci, una potentissima fionda leggendaria. Quest’arma è in grado di sparare proiettili adesivi capaci di immobilizzare i nemici rendendoli bersagli facili per i vostri attacchi. ricordatevi solamente di agire rapidamente dopo aver bloccato un avversario, dato che l’effetto dell’arma non dura troppo a lungo.

Anche quest’arma è abbastanza difficile da ottenere, dato che per sbloccarla dovrete prima raccogliere tutte le 12 scatole nere sparse per la mappa di gioco. Inoltre per accedere ad alcune delle scatole nere avrete bisogno di strumenti avanzati che potrete ottenere solo proseguendo molto con la storia principale. Se siete interessati a trovare tutti questi speciali collezionabili, qui di seguito potrete trovare una semplice lista delle aree in cui si nascondono:

Terra di nessuno Vette Biancaveglia Fossa dentata Il promontorio Il marchio di sangue Le sabbie ferme Il bosco della memoria Morsalato Tracciapioggia Candida lacrima Veglia delle sentinelle Isola delle guglie

Rovina di Carja – Horizon Forbidden West: guida alle migliori armi

La Rovina di Carja è un arco da guerriero specializzato nel combattimento dalla corta distanza. Grazie a quest’arma infatti sarete in grado di infliggere gravi danni molto rapidamente ai nemici abbastanza stupidi da essersi avvicinati troppo a voi. Inoltre la Rovina di Carja utilizza anche proiettili perforanti ed è capace di infliggere danni elementali di fuoco aggiuntivi che vi permetteranno di abbattere rapidamente anche le più resistenti macchine di ghiaccio.

Purtroppo però quest’arma è una delle più difficili da ottenere di tutto il gioco. Infatti per sbloccare la Rovina di Carja dovrete prima completare tutte e quattro le Gare Sfide del gioco. Queste gare non sono altro che corse in cui dovrete cavalcare una macchina e completare per primi un percorso prestabilito. All’apparenza questa sfide potrebbero sembrarvi semplici, ma in molti casi non sarà affatto facile riuscire ad arrivare in cima al podio.

Orgoglio del Creatore – Horizon Forbidden West: guida alle migliori armi

L’Orgoglio del Creatore è un lancia-trappole molto potente che vi permetterà di bloccare i vostri nemici e infliggere allo stesso tempo gravi danni. Quest’arma infatti vi permetterà di piazzare delle letali trappole esplosive di tre tipologie diverse che vi permetteranno di abbattere con facilità anche le bestie più grandi e corazzate.

Sfortunatamente però l’Orgoglio del Creatore è l’arma più difficile da ottenere in Horizon Forbidden West, dato che per trovarla dovrete prima completare una sfida non da poco. Prima di mettere le mani su questo strumento infatti dovrete completare tutte le prove dei terreni di caccia ottenendo il punteggio massimo.

Ombra Cerca Morte – Horizon Forbidden West: guida alle migliori armi

Tra tutti gli archi da cacciatore del gioco, l’Ombra Cerca Morte è certamente uno dei più efficaci contro le macchine. Quest’arma è specializzata nel distruggere l’armatura dei nemici folgorandoli allo stesso tempo grazie alle sue potentissime frecce elettriche. Inoltre questo arco è anche estremamente rapido e di conseguenza vi permetterà di colpire con un gran numero di frecce anche i nemici più veloci.

Per ottenere quest’eccellente arco dovrete per prima cosa ottenere accesso all’Arena e successivamente partecipare ad un gran numero di sfide per ottenere medaglie. Una volta che avrete accumulato un totale di 80 medaglie, potrete finalmente andare da Dukka alle Fauci dell’arena e scambiarle per l’Ombra Cerca Morte.

Caduta della Forgia – Horizon Forbidden West: guida alle migliori armi

Gli archi di precisione sono armi studiate per infliggere danni molto elevati da grandi distanze e tra tutti quelli presenti nel gioco il migliore è certamente il Caduta della Forgia. Quest’arma potentissima infatti è in grado di scagliare sia frecce perforanti che al plasma, e possiede ben cinque slot per il potenziamento che vi permetteranno di renderla ancora più letale. L’unico lato negativo del Caduta della forgia è il suo basso rateo di fuoco ma, considerando che è pensata per le lunghe distanze, questa problematica è tranquillamente trascurabile.

Per ottenere quest’arma dovrete seguire lo stesso identico procedimento di cui vi abbiamo parlato nel precedente paragrafo. Anche in questo caso infatti dovrete affrontare un gran numero di sfide nell’arena e portare a Dukka 80 medaglie.

La Fucina Esplosiva – Horizon Forbidden West: guida alle migliori armi

La Fucina Esplosiva è forse l’equipaggiamento più potente in assoluto di Horizon Forbidden West. Quest’arma devastante è in grado di decimare anche gli avversari più grandi e potenti grazie a ben tre tipi diversi di proiettili perforanti. Inoltre, grazie alle munizioni esplosive, è anche in grado di decimare facilmente piccoli gruppi di nemici.

La Fucina Esplosiva è certamente un’arma devastante e anche in questo caso per ottenerla dovrete guadagnare 80 medaglie nell’arena. Questo vuol dire che se volete ottenere tutte le armi leggendarie di Dukka dovrete accumulare in totale ben 240 medaglie.

Ritorno degli Antenati – Horizon Forbidden West: guida alle migliori armi

Il Ritorno degli Antenati è un’arma molto particolare che vi permetterà di lanciare un disco di energia che colpirà i nemici e poi ritornerà verso di voi. Una volta che il proiettile sarà abbastanza vicino potrete provare a prenderlo al volo con il giusto tempismo e, se ci riuscirete, il prossimo lancio infliggerà danni maggiori. In questo modo potrete aumentare sempre di più la potenza della vostra arma e infliggere tantissimi danni sprecando pochissime munizioni.

Quest’arma è davvero molto potente e divertente da usare, ma purtroppo non è semplice da ottenere. Per trovare il Ritorno degli Antenati dovrete infatti raccogliere ben nove ornamenti e consegnarli a Stemmur. Qui sotto potrete trovare una lista dei luoghi in cui trovare tutti gli ornamenti:

Il Timore A sud di Aspracatena

Terra di nessuno A sud-ovest di Luce Arida

Le sabbieferme Nella zona desertica a sud

La costa lunga A nord-est di Thornmarsh

Selva irrequieta A nord-est di Plainsong

Isola delle guglie Sull’isola più ad ovest della mappa

Brama secca A ovest della base

Tana del fuggiasco A sud-est del Bulwark

Luci nella notte Per ottenere questo ornamento dovrete completare la missione secondaria “Luci nella notte”



Pronti per la caccia

