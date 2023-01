Hi-Fi Rush: la lista completa delle canzoni presenti del gioco

È stata pubblicata la lista completa delle canzoni presenti in Hi-Fi Rush, il videogioco fenomeno del momento targato Tango Gameworks

Tutti abbiamo sentito parlare di Hi-Fi Rush, la novità del momento annunciato e pubblicato su Game Pass durante l’ultimo evento targato Xbox Developer_ Direct e di cui è possibile leggere una nostra guida cliccando su questo link. Del titolo ne è stata infatti annunciata l’uscita immediata durante lo show con disponibilità anch’essa istantanea (o quasi) sul servizio in abbonamento Microsoft.

Il videogioco è un titolo sviluppato in Unreal Engine 4 dalla componente artistica fumettosa e presenta un gameplay inusuale, è infatti un action in terza persona i cui combattimenti presentano delle combo che sono basate sul corretto ritmo di pressione dei tasti in base alla musica che il gioco ci propone. A tal riguardo sono state infatti svelate tutte le canzoni presenti nel gioco.

La musica dice tutto – Hi-Fi Rush: lista canzoni

Ovviamente tutti sappiamo che Hi-Fi Rush come la maggior parte dei videogiochi presenta della musica con licenza, questo all’atto pratico garantisce all’utente finale la presenza di canzoni famose quali titoli dei Nine Inch Nails o The Black Keys. Streamer e content creator non preoccupatevi, in quanto il videogioco presenta anche una modalità streamer, la quale sostituisce la musica con licenza con brani originali composti appositamente per non farvi incorrere in avvisi di copyright.

È d’obbligo quindi dividere la lista in due parti, nella prima inseriremo l’elenco delle canzoni con licenza, mentre nella seconda parte inseriremo la lista della musica originale e studiata appositamente per tutti gli streamer che vogliono fare di Hi-Fi Rush il loro cavallo di battaglia del momento.

La musica con licenza – Hi-Fi Rush: lista canzoni

A seguire abbiamo la lista delle canzoni sotto licenza.

1,000,000 – Nine Inch Nails

The Perfect Drug – Nine Inch Nails

Lonely Boy – The Black Keys

Invaders Must Die – The Prodigy

Whirring – The Joy Formidable

INAZAWA CHAINSAW – Number Girl

Wolfgang’s 5th Symphony – Wolfgang Gartner

Zwan – Honestly

La musica senza licenza – Hi-Fi Rush: lista canzoni

In Hi-Fi Rush nella lista delle canzoni è presente anche della musica realizzata appositamente per il videogioco. Attivando la modalità streamer quindi ascolterai soltanto le tracce indicate di seguito, senza incorrere a nessun avviso per violazione di copyright. Streamer di tutto il mondo, Tango Gameworks ha pensato anche a voi.

A seguire la lista delle canzoni per la libera pubblicazione di contenuti.

I Got This – Shuichi Kobori

Heatwave – Shuichi Kobori

Heatwave (VARRT Mix) – Shuichi Kobori

Security Shutdown – Shuichi Kobori

Can’t Stop Us Now – Shuichi Kobori

This’ll Be Rough – Shuichi Kobori

Negotiation – Shuichi Kobori

Production Destruction – REO

Some People Call This Teamwork – REO

Test Chamber – REO

Dev Engine – REO

Through the Halls of History – REO

Backstage Hustle – Reo and Masatoshi Yanagi

Let’s Hope This Works – Masatoshi Yanagi

Reflection – Masatoshi Yanagi

Challenger! – Masatoshi Yanagi

Give it All You Got – Masatoshi Yanagi

Boss (Vandaley Theme) – Masatoshi Yanagi

How Far We’ve Come – Masatoshi Yanagi

Snap (Out of It) – Masatoshi Yanagi

A New Fight – Masatoshi Yanagi

Exposition – Masatoshi Yanagi

Mission Report! – Masatoshi Yanagi

What the Future Holds – Masatoshi Yanagi

The Beacon – The Glass Pyramids

Too Big to Fail – The Glass Pyramids

Captive Normal – The Glass Pyramids

Buzzsaw – The Glass Pyramids

My Heart Feels No Pain – The Glass Pyramids

INTRUDER – The Glass Pyramids

Fizzith – The Glass Pyramids

Surfacing – The Glass Pyramids

In a Blink – The Glass Pyramids

Synesthesia – The Glass Pyramids

Delle canzoni veramente eccellenti

Come è stato possibile vedere nella lista delle canzoni presenti in Hi-Fi Rush abbiamo la presenza di canzoni davvero orecchiabili, ma essendo un videogioco basato sulle tracce musicali era indubbia la qualità delle stesse. Ricordiamo che il videogioco è attualmente disponibile per gli abbonati Game Pass ed è disponibile su Xbox Series X/S e PC anche come acquisto singolo.

Dopo avervi presentato questo articolo vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che gira intorno al mondo videoludico e non solo, ed a tenere un dito pronto a cliccare sul sito Instant Gaming, dove potete trovare tutti i videogiochi del momento (e oltre) a prezzi decisamente concorrenziali.