Halo Infinite: le migliori impostazioni su PC

Una pratica guida per giocare al meglio ad Halo Infinite su PC con le migliori impostazioni possibili

Halo Infinite è finalmente arrivato, in questi giorni gli utenti possono giocare gratuitamente la modalità multiplayer. La modalità campagna arriverà soltanto a dicembre, ma la componente online è sempre stata fondamentale per l’esclusiva di Microsoft, tanto da aver ridefinito il genere essendo stato un pioniere con la possibilità di giocare i primi capitoli con lo schermo condiviso e poi online. Grazie all’inclusione del gioco nel Game Pass, moltissimi giocatori potranno provare Halo Infinite per la prima volta, tra questi anche i giocatori PC, che possono già giocare simultaneamente al titolo. Per coloro che giocano ad Halo Infinite su PC arriva questa guida per le migliori impostazioni, così da configurare al meglio l’esperienza multiplayer del titolo di 343 Industries.

Le migliori impostazioni grafiche

Halo Infinite ha davvero tantissime impostazioni diverse su PC, e alcune scelte sono migliori di altre, anche se molte di questo dipendono dal proprio PC. Con un PC di ultima generazione si possono però sperimentare varie configurazioni, specialmente per le singole opzioni. Ricordate sempre di controllare che i driver della vostra scheda video siano aggiornati all’ultima versione, dato che spesso le aziende produttrici rilasciano delle patch dedicate proprio ai giochi usciti di recente, così da ottimizzarne il funzionamento.

Nelle opzioni relative alla grafica, se avete un’ottima scheda video, potete mettere tranquillamente tutto a qualità Ultra, ma alcuni aspetti non necessitano del massimo delle prestazioni per far girare il titolo al meglio. Ad esempio l’Antialiasing, la profondità di campo e i riflessi possono anche essere impostati ad Alto, così da avere un impatto meno pesante sulla velocità del gioco e garantire anche la stabilità degli FPS. Alla fine sperimentate a seconda della vostra configurazione fino a quando non avete un buon compromesso tra fluidità e qualità grafica.

Tastiera/Mouse – Halo Infinite: le migliori impostazioni su PC

Su PC ovviamente è consigliabile giocare con l’accoppiata vincente di tastiera e mouse. Anche se Halo è stato il primo sparatutto a sfruttare per bene un pad, su PC l’accoppiata tastiera più mouse non si batte. Le impostazioni da usare nelle categorie sono:

Invert Look – Dipende molto da come siete abituati a giocare, se preferite che la visuale vada in su quando spostate il mouse in avanti allora lasciate quest’opzione Off.

Invert Flight – La stessa identica cosa dell’opzione precedente, ma questa vale per i veicoli volanti

Hold to Crouch – Off

Hold to Zoom – On

Hold to Sprint – On

Maintain Sprint – On

Auto Climber – On

Step Jump – On

Mouse Magnetism – Off, è un po’ l’auto-aim su console, che può aiutare con un controller, ma con un mouse rischia di essere fastidiosa.

Movement Assisted Steering – On.

Per quanto riguarda invece la Sensibilità del mouse, anche qui dipende molto da come siete abituati, e dovrete sperimentare un po’ per trovare la giusta sensibilità che migliori la vostra precisione. Solitamente una sensibilità bassa significa una precisione maggiore, ma questo dipende sempre da come siete stati abituati in altri sparatutto.

Migliori impostazioni per il multiplayer – Halo Infinite: le migliori impostazioni su PC

Per giocare in multiplayer al meglio bisogna configurare alcune impostazioni grafiche e altre opzioni legate allo schermo in maniera specifica, così da ottenere performance più fluide e migliori, dato che ogni piccolo aiuto può fare la differenza tra la vita e il respawn in Halo Infinite su PC. Il Field of View è da tenere in considerazione perché questa opzione varia a seconda del vostro monitor; con schermi più piccoli conviene non tenerla troppo alta come opzione perché può creare più disturbi che altro. Di base conviene tenerla a un valore di 80 e poi regolarsi in base alle prestazioni. Con un monitor più grande potrete anche aumentare il valore.

Tenete poi sempre il valore dei FPS a un minimo di 60, mentre il massimo sarà scelto in base alla vostra configurazione, ma puntate sempre al massimo possibile, più il gioco sarà fluido e più giocherete meglio. Per quanto riguarda invece alcune specifiche sezioni grafiche, queste sono quelle consigliate per giocare al meglio su gran parte delle configurazioni, così da favorire le performance al dettaglio grafico:

Anti-Aliasing – Low.

Texture Filtering – Low

Ambient Occlusion – Low

Texture Quality – Medium

Geometry Quality – Medium

Reflections – Off

Depth of Field – High

Shadow Quality – Off

Lighting Quality – Medium

Volumetric Dog Quality – Low

Cloud Quality – Low

Dynamic Wind – Off

Ground Cover Quality – Low

Effects Quality – Medium

Decals Quality – Low

Animation Quality – Auto

Terrain Quality – Medium

Simulation Quality – Low

Flocking Quality – Off

Async Compute – Off

Migliori impostazioni per l’audio – Halo Infinite: le migliori impostazioni su PC

Per quanto riguarda l’audio invece, quando si gioca in multiplayer conviene favorire principalmente l’audio ambientale così da poter sentire prima i nemici e capire anche la direzione da cui stanno arrivando o da cui vi stanno sparando. Dunque la musica del gioco, per quanto bella da ascoltare nella modalità Campagna, sarà superflua in Multiplayer. Ecco dunque alcune impostazioni consigliate per il multiplayer di Halo Infinite.

Main – 10.

Music – 0.

Menu Music – 0.

Sound Effects – 7.

Environmental Effects – 7.

Hit Detection – 9.

Dynamic Range – Tenete il Dynamic Mode se vi trovate bene, altrimenti la modalità compressa potrà aiutarvi a sentire i rumori in maniera migliore.

Subtitles – A seconda della vostra preferenza personale

Voice Chat Device – Il vostro microfono

Voice Chat Options – A seconda della vostra preferenza personale

I requisiti minimi e consigliati di Halo Infinite

Giunti alla conclusione di questa guida dedicata alle migliori impostazioni su PC per Halo Infinite, ecco quali sono le impostazioni minime e consigliate per il gioco.

Requisiti minimi:

Sistema Operativo : Windows 10 October 2018 Update

: Windows 10 October 2018 Update CPU : AMD Ryzen 5 2600 o Intel Core i5-9500

: AMD Ryzen 5 2600 o Intel Core i5-9500 GPU : AMD Radeon RX 5500 XT (8GB) o NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB)

: AMD Radeon RX 5500 XT (8GB) o NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) Video RAM : 6 GB

: 6 GB RAM di sistema : 8 GB

: 8 GB Spazio di archiviazione: 50 GB

Requisiti consigliati:

Sistema operativo : Windows 10 19H2 x64

: Windows 10 19H2 x64 CPU : AMD Ryzen 7 3700X or Intel i7-9700k

: AMD Ryzen 7 3700X or Intel i7-9700k Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM GPU : Radeon RX 5700 XT or Nvidia RTX 2070

: Radeon RX 5700 XT or Nvidia RTX 2070 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio di archiviazione: 50 GB di spazio disponibile

Potete trovare altre guide su Halo Infinite sulle nostre pagine, come ad esempio trucchi e consigli per il multiplayer o come salire di livello nel Battle Pass.