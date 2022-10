Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Gotham Knights, il nuovo progetto dedicato alla Bat-famiglia di Warner Bros Games in arrivo il prossimo 21 ottobre su PC e console

Lo sappiamo tutti quanti che anche voi siete in attesa di un nuovo capitolo della serie Arkham. Lo sa anche Warner Bros, ovviamente, che però ha deciso di non puntare sul Cavaliere Oscuro per il prossimo capitolo dedicato ai supereroi DC, ma alla Bat-Family. Ed ecco che Gotham Knights si avvicina a passi da gigante, con l’uscita prevista il prossimo 21 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X | S, per darci l’impressione di star giocando a un nuovo capitolo della serie, seppur non sarà così. In attesa dell’arrivo, nelle scorse ore è stata rilasciata la lista trofei ufficiale, di cui vi parliamo in questa guida dedicata. Benvenuti, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Gotham Knights consta di 49 statuette totali, di cui 39 di bronzo, 7 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di guide come queste, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Gotham Knights. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Gotham Knights: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

Questioni in sospeso : Completa il dossier 01: L’ULTIMO CASO DI BATMAN

: Completa il dossier 01: L’ULTIMO CASO DI BATMAN Parole sussurrate : Completa il dossier 02: LA TANA DEL BIANCONIGLIO

: Completa il dossier 02: LA TANA DEL BIANCONIGLIO Sotto chiave : Completa il dossier 03: NELL’OMBRA

: Completa il dossier 03: NELL’OMBRA Orchi all’Orchard : Completa il dossier 04: IL BALLO IN MASCHERA

: Completa il dossier 04: IL BALLO IN MASCHERA Nascosta tra le mura : Completa il dossier 05: LA CORTE DEI GUFI

: Completa il dossier 05: LA CORTE DEI GUFI Senza Voce : Completa il dossier 06: JACOB KANE

: Completa il dossier 06: JACOB KANE Richiedere Asylum : Completa il dossier 07: LA LEGA DELLE OMBRE

: Completa il dossier 07: LA LEGA DELLE OMBRE Il Cavaliere di Gotham : Completa il dossier 08: LA TESTA DEL DEMONE

: Completa il dossier 08: LA TESTA DEL DEMONE Il profumo della Victor-ia : Scopri un nuovo problema ai Laboratori S.T.A.R.

: Scopri un nuovo problema ai Laboratori S.T.A.R. Crisi del Quart(z)o di secolo : Indaga sul trambusto ai Quartz Labs

: Indaga sul trambusto ai Quartz Labs Calmare i bollenti spiriti : Riporta un detenuto dietro le sbarre di Blackgate

: Riporta un detenuto dietro le sbarre di Blackgate Ridi, pagliaccio : Incontra una fonte insolita al penitenziario di Blackgate

: Incontra una fonte insolita al penitenziario di Blackgate QaoS totale : Scopri un programma di autoaiuto per le strade di Gotham

: Scopri un programma di autoaiuto per le strade di Gotham Fenomeno da circo : Interrompi una presentazione al teatro Monarch

: Interrompi una presentazione al teatro Monarch Ostacolo da a-rgill-are : Scova un supercriminale che non dovrebbe trovarsi a Gotham City

: Scova un supercriminale che non dovrebbe trovarsi a Gotham City Lo spettacolo (non) deve continuare : Distruggi un set cinematografico e fai infuriare il regista

: Distruggi un set cinematografico e fai infuriare il regista La Bat-famiglia : Gioca nei panni di Batgirl, Robin, Nightwing e Cappuccio Rosso

: Gioca nei panni di Batgirl, Robin, Nightwing e Cappuccio Rosso L’allenamento dà i suoi frutti : Completa tutti e 16 gli esercizi dell’area d’addestramento

: Completa tutti e 16 gli esercizi dell’area d’addestramento Informazioni riservate di Gotham City: Trova tutte le registrazioni audio di Bruce Wayne

La seconda parte dei trofei di bronzo | Gotham Knights: svelata la lista trofei completa!

Completiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Alibi di ferro : Proteggi con successo l’identità segreta di Batman

: Proteggi con successo l’identità segreta di Batman A tutto gas : Completa tutte le prove a tempo con la Batcycle

: Completa tutte le prove a tempo con la Batcycle Cavaliere : Sblocca Cavaliere con Batgirl, Robin, Nightwing o Cappuccio Rosso

: Sblocca Cavaliere con Batgirl, Robin, Nightwing o Cappuccio Rosso Un degno erede : Sblocca il grado finale dell’abilità Cavaliere di tutti i membri della Bat-famiglia

: Sblocca il grado finale dell’abilità Cavaliere di tutti i membri della Bat-famiglia Primo passo verso il cavalierato : Sblocca un’abilità per la prima volta

: Sblocca un’abilità per la prima volta Forza inarrestabile : Sblocca tutte e quattro le barre di slancio come Batgirl, Robin, Nightwing o Cappuccio Rosso

: Sblocca tutte e quattro le barre di slancio come Batgirl, Robin, Nightwing o Cappuccio Rosso Riunione di famiglia : Sconfiggi 30 madrine della mala

: Sconfiggi 30 madrine della mala Elettroshock a volontà : Sconfiggi 45 elettrocutori Ispettori

: Sconfiggi 45 elettrocutori Ispettori Squa-drone : Sconfiggi 30 signori dei droni Ispettori

: Sconfiggi 30 signori dei droni Ispettori Demolitore : Sconfiggi 30 Bulldozer Freak

: Sconfiggi 30 Bulldozer Freak Con le mani Legate : Sconfiggi 45 assassini e 30 lanciatori della Lega delle Ombre

: Sconfiggi 45 assassini e 30 lanciatori della Lega delle Ombre La Man-Bat-famiglia : Sconfiggi 10 Man-Bat a Gotham City

: Sconfiggi 10 Man-Bat a Gotham City Artiglieria scadente : Sconfiggi 40 Artigli Feroci, 25 Artigli Gladiatori e 15 Artigli Cacciatori

: Sconfiggi 40 Artigli Feroci, 25 Artigli Gladiatori e 15 Artigli Cacciatori Nel tuo elemento : Applica un qualsiasi effetto elementale sui nemici 50 volte

: Applica un qualsiasi effetto elementale sui nemici 50 volte Rivendico la mia superiorità murales : Scopri tutti i murales del progetto “Murales di Gotham City” di Tim

: Scopri tutti i murales del progetto “Murales di Gotham City” di Tim Facoltà di storia : Localizza tutti i luoghi storici di Gotham City

: Localizza tutti i luoghi storici di Gotham City Collezionista di Batarang : Recupera tutti i Batarang nascosti a Gotham City

: Recupera tutti i Batarang nascosti a Gotham City So tutto al rigu(f)ardo : Trova tutte le pagine mancanti del leggendario Historia Strigidae

: Trova tutte le pagine mancanti del leggendario Historia Strigidae Custode di Gotham : Completa 50 sfide

: Completa 50 sfide Esperienza nella fusione: Ottieni 50 modchip tramite la fusione dei modchip

I trofei d’argento | Gotham Knights: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Allerta neve : Mantieni il sangue freddo e supera la tempesta all’Elliott Center

: Mantieni il sangue freddo e supera la tempesta all’Elliott Center Assistansia sanitaria universale : Visita il Gotham City General Hospital dopo l’orario di visita

: Visita il Gotham City General Hospital dopo l’orario di visita Sotto il sasso sta l’argilla : Risolvi il caso all’acquedotto di Gotham

: Risolvi il caso all’acquedotto di Gotham Fine di un’era : Completa tutti i dossier dei supercriminali

: Completa tutti i dossier dei supercriminali Slancio appassionato : Sblocca tutte le abilità di slancio come Batgirl, Robin, Nightwing o Cappuccio Rosso

: Sblocca tutte le abilità di slancio come Batgirl, Robin, Nightwing o Cappuccio Rosso Non se ci sono io : Sventa con successo tutti i crimini premeditati in una sola notte

: Sventa con successo tutti i crimini premeditati in una sola notte Vestiti a dovere: Crea un set di equipaggiamento leggendario completo (tuta, arma da mischia, arma a distanza)

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Gotham Knights: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo verso la fine con le due statuette d’oro:

Lui sarebbe così fiero di te : Raggiungi il livello massimo con un membro qualsiasi della Bat-famiglia

: Raggiungi il livello massimo con un membro qualsiasi della Bat-famiglia Vigilante esperto: Impedisci 250 crimini a Gotham City

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Gotham Knights:

Erede del Cappuccio: Ottieni tutti i trofei di Gotham Knights

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Gotham Knights. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!