In questa nostra breve guida su Genshin Impact vi spiegheremo come ottenere Diluc, uno degli otto cinque stelle attualmente disponibili nel titolo di miHoYo

Da timido esperimento di gatcha free-to-play su console a successo mondiale: gli step di Genshin Impact sono stati molto veloci e altrettanto meritati. Ve ne abbiamo parlato in un articolo dedicato, che abbiamo preferito definire Non-Recensione a causa della natura in continuo sviluppo del titolo, ma ci ritroviamo ancora una volta a sottolineare quanto miHoYo abbia saputo centrare tutti i punti più giusti per la creazione di un titolo di successo. Ad accompagnare la qualità, c’è anche un certo fattore “dipendenza” che deriva tutto dalle componenti gacha. Nel gioco è possibile raccogliere diversi tipi di materiali che possono poi essere scambiati nel negozio, al posto del denaro reale. Materiali che possono essere generalmente ottenuti completando missioni e facendo il log-in al gioco quotidianamente. In questo articolo, vogliamo spiegarvi come poter ottenere uno dei personaggi più ricercati dell’intero gioco: Diluc.

Il nobile di fuoco

Prima di scoprire come ottenere Diluc, vi ricordiamo che qui su tuttoteK trovate una lunga lista di guide dedicate a Genshin Impact. A partire, ad esempio, da come aumentare velocemente l’Adventure Rank e come salire velocemente di livello, per passare a come giocare in due giocatori, come sbloccare nuovi personaggi, come ottenere Primogems, la nostra guida all’Ascension dei vari personaggi, la guida agli artefatti e i trucchi e consigli per iniziare a giocare. Detto questo, iniziamo, con una brutta notizia: il come ottenere Diluc non Genshin Impact non è decisamente facile.

Dawn Winery – Genshin Impact: come ottenere Diluc

Innanzitutto, chi è Diluc? Di base è uno dei più forti personaggi giocabili nel titolo di miHoYo, per la precisione un cinque stelle di elemento fuoco, considerato anche questo uno dei migliori dell’intero gioco. Diluc è il proprietario della Dawn Winery, oltre ad essere uno stimato nobile nella società di Mondstadt. Nonostante il suo aspetto da apatico e indifferente, Diluc è in realtà molto attaccato al fato della città ed è anche il protettore delle strade di notte. Infatti, il nobile è colui che si cela dietro la maschera del Darknhight Hero.

Ottenere Diluc in Genshin Impact è piuttosto difficile, visto che non è possibile farlo attraverso metodi tradizionali come il completamento di missioni legate alla storia o all’open-world. L’unico modo per sbloccarlo come personaggio giocabile è totalmente basato sulla mera fortuna. Diluc fa infatti parte della pool del personaggi pescabili in Genshin Impact, tramite le Acquaint e le Intertwined Fates, la “moneta” di gioco per effettuare le pesche dei personaggi, sicuramente non così semplice da ottenere se rimaniamo nei metodi “in-game”.

0.6 % – Genshin Impact: come ottenere Diluc

Utilizzare le Fates vi darà una possibilità dello 0.6% di ottenere Diluc da una pesca. Capirete bene quindi che se vorrete pescarlo in un tempo ragionevole, la cosa più semplice da fare è acquistare le Fates tramite moneta reale. Se invece siete giocatori che non vogliono spendere denaro in Genshin Impact, la strada sarà decisamente più lunga e impervia. Il nobile di fuoco è decisamente uno dei personaggi più rari del gioco, a testimonianza dell’estremo potere che acquisirete se riuscirete, per pura fortuna, ad ottenerlo. Preparatevi a pescare, insomma!

Buona… fortuna!

Ed ecco qua che termina la nostra guida sul come ottenere Diluc in Genshin Impact. Che cosa ne pensate del titolo di miHoYo? Ci state ancora giocando? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!