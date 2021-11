Forza Horizon 5: cinque consigli per iniziare a giocare

Alcuni consigli per iniziare a giocare al meglio su Forza Horizon 5, la nuova esclusiva automobilistica di Microsoft

Finalmente è disponibile su Xbox Series X e S Forza Horizon 5, la nuovissima esclusiva delle console Microsoft che, grazie anche all’uscita di Halo Infinite il prossimo mese, chiude nel modo migliore possibile questo 2021 per le console della famiglia Xbox. Naturalmente essendo un’esclusiva Microsoft, il titolo è disponibile anche su Xbox Game Pass sin dal lancio. Il nuovo Forza Horizon ci porta in Messico per un’avventura su 4 ruote piena di gare e altri divertimenti, inseriti in un open world bellissimo da vedere. Per facilitarvi la progressione abbiamo pensato di elencare qui 5 consigli per iniziare a giocare a Forza Horizon 5, così da poter iniziare il nuovo titolo di corse nel miglior modo possibile.

Ricordarsi delle ricompense nel menu Accolades

Il primo dei 5 consigli per iniziare a giocare a Forza Horizon 5 è una cosa molto semplice, ma che a volte si rischia di perdere di vista. Il gioco infatti vi premierà continuamente per le varie attività che svolgerete, con nuove macchine o dialoghi per il Forza Link, il sistema di quick chat interno del gioco. Queste ricompense si possono ottenere nel menu Accolades, che è in pratica una sorta di lista di Achievements interni al gioco. Non dimenticate dunque di controllare spesso questo menu, perché non tutte le ricompense vengono riscattate automaticamente e rischiate di perdervi importanti premi come persino delle nuove macchine.

Comprate la Buenas Vistas Player House il prima possibile – Forza Horizon 5: cinque consigli per iniziare

Le Player House permettono di ottenere molte abilità e perks per le vostre auto, e una delle più utili è sicuramente la Buenas Vistas. Questa infatti vi permetterà di sbloccare l’abilità per effettuare viaggi rapidi su qualsiasi strada presente sulla mappa. Nel gioco esiste la possibilità di viaggiare istantaneamente tra le varie Player House e nei Festival Sites, ma andando avanti con il gioco e sbloccando maggiori porzioni della mappa, vi accorgerete di quanto questa abilità sia utile per raggiungere in poco tempo qualsiasi evento presente sulla mappa e facilitarvi anche l’ottenimento dell’achievement che richiede di guidare su tutte e 578 le strade del gioco.

Iniziate ognuna delle Horizon Adventure prima di continuare soltanto in una di esse – Forza Horizon 5: cinque consigli per iniziare

Dopo la fase introduttiva, vi verranno affidate le chiavi della città e sarete liberi di progredire nel gioco come vorrete. Sarebbe saggio però dare priorità ai sei tipi di corsa principali del gioco, ossia: Gare su Strada, Gare su Sterrato, Gare Cross-Country, Gare Clandestine, Gare di Accelerazione e Sfide di Derapata e di Velocità. Una volta ottenuti abbastanza riconoscimenti sbloccherete la possibilità di giocare un nuovo capitolo della Horizon Adventure. Dovreste per prima cosa puntare a sbloccare le prime gare di ognuna di queste discipline, così da ottenere nuove Player House, e soprattutto, nuove attività sparse per la mappa del Messico, così potrete sin da subito ottenere il massimo dal vasto open world del gioco.

Spendete saggiamente i vostri Car Voucher – Forza Horizon 5: cinque consigli per iniziare

Uno dei consigli da tenere a mente per iniziare Forza Horizon 5, specialmente se avete la Premium Edition o l’add-on acquistato per la versione per Game Pass, è come utilizzare il Car Voucher ottenuto con il Welcome Pack. Questo voucher vi permetterà di ottenere qualsiasi macchina esistente nel gioco gratuitamente, dunque non sprecatolo con una macchina qualunque, ma puntate a utilizzarlo per un veicolo che, innanzitutto vi piaccia, e poi che sia molto costoso. In questo modo potrete ottenere un’auto potente e veloce facilmente senza dover accumulare milioni di crediti per poterla comprare. Pensateci bene dunque, dato che avrete una sola possibilità.

Fotografate le auto all’inizio di ogni gara

Come detto nel primo dei consigli per iniziare Forza Horizon 5, otterrete frequentemente numerosi Accoledes nel gioco, ma c’è un modo per ottenerne facilmente degli ulteriori, ossia fotografando nuove auto mai viste prima. Sbloccando la Lugar Tranquilo Player House sbloccherete l’Horizon Promo, in pratica il Photo Mode del gioco. Ogni 25 macchine fotografate per la prima volta riceverete un nuovo Accolades, così da ottenere nuove ricompense. Il metodo migliore per fare in fretta quest’obiettivo è: partecipare a delle gare contro l’IA, attivare la modalità foto e fare una foto panoramica di tutte le auto in gara ai nastri di partenza. Potrete capire quali sono le auto che non avete ancora fotografato perché questa avranno l’icona di una camera sopra di esse. Non dovrete nemmeno salvare la foto in questo modo, e potrete facilmente ottenere nuovi Accolades scambiabili per nuove auto e altri vantaggi.

La nostra guida dedicata ai consigli per iniziare Forza Horizon 5 finisce qui