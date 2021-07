In questa nostra breve guida, vogliamo illustrarvi quali sono le sfide di Fortnite Stagione 7 settimana 8 disponibili, come sempre, dal mercoledì

Ritornano le nostre guide a tema Fortnite, con un’attenzione particolare a quelle che saranno le sfide settimanali delle stagioni che via via si susseguiranno nel gioco. L’ultima estesa patch del titolo ha portato nelle mani di tutti i fan la nuova stagione 7, con un corposo aggiornamento che ha anche aggiunto una nuova modalità di prestazioni grafiche. Insomma, le novità giunte sono davvero tante, in pieno stile Epic Games. Vediamo insieme, con questa nostra breve guida, quali sono le Sfide Leggendarie ed Epiche di questa settimana 8 della stagione 7 di Fortnite!

Anche questa settimana torna Slone!

Vi ricordiamo che le sfide leggendarie sono ufficialmente disponibili a partire da mercoledì, come per ogni settimana, mentre le epiche da giovedì. Iniziamo la guida dicendovi che, come c’era da aspettarsi, anche le sfide di questa Settimana 5 di Fortnite Stagione 7 sono incentrate sulla narrativa. Anche questa settimana torna prorompente Slone a darci ordini. Per riceverli, vi basterà recarvi a qualsiasi telefono pubblico, così come indicato dalla prima sfida leggendaria di questa settimana. Come sempre, potrete rivolgervi a qualsiasi telefono pubblico troverete per strada, specialmente alle stazioni degli autobus.

Per sconfiggere le guardie OI vi basterà recarvi alle stazioni satellitari sparse per la mappa e, quando la missione sarà attiva, dropperanno la carta che dovrete raccogliere. Sempre nelle stazioni satellitarie troverete i computer degli agenti OI, mentre per cancellare la memoria agli NPC elencati vi basterà interagire con loro. Non sono quindi missioni leggendarie particolarmente complesse, anche questa settimana.

Le Sfide Leggendarie – Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 8

Qui di seguito trovate la lista completa delle Sfide Leggendarie di questa settimana 8, con tanto di punti esperienza che otterrete portandole a termine:

Ricevi gli ordini di Slone da un telefono pubblico 0/1 , 150000 punti esperienza;

, 150000 punti esperienza; Raccogli la scheda d’accesso da una guardia OI 0/1 , 450000 punti esperienza;

, 450000 punti esperienza; Posiziona cimici in diversi luoghi strategici 0/3, 30000 punti esperienza;

30000 punti esperienza; Interagisci con il computer di un agente OI, 0/1 30000 punti esperienza;

0/1 30000 punti esperienza; Cancella la memoria di Jonesy Bunker, Predatore della palude o Bill l’Umano, 0/1, 30000 punti esperienza;

0/1, 30000 punti esperienza; Discuti con i personaggi per identificare l’infiltrato, 0/5, 30000 punti esperienza.

Tutto molto facile!

Particolarmente semplici anche le Sfide Epiche, la prima delle quali vi chiederà semplicemente di utilizzare 4 Shield in qualsiasi modalità. Raccogliere risorse e costruire strutture sono meccaniche di base per qualsiasi giocatore di Fortnite, così come completare missioni taglia disponibili nelle varie bacheche. Per quel che riguarda l’incendiare nemici o strutture, vi consigliamo di preferire queste ultime. Vi basterà lanciare una lucciola e scagliarla contro una struttura nemica! Per quel che riguarda l’ultima sfida, invece, vi consigliamo di recarvi a Cala Credente, molto più accessibile e meno… abitata!

Le Sfide Epiche – Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 6

Qui di seguito trovate la lista completa delle Sfide Epiche di questa settimana 8, con tanto di punti esperienza che otterrete portandole a termine:

Usa pozioni scudo in una partita singola 0/4 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Raccogli risorse da costruzione 0/750 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Visita Cala Corallina, Golf campo base e Capanno Ordinario 0/3 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Costruisci strutture 0/25 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Completa taglie dalle bacheche delle taglie 0/3 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Incendia giocatori nemici o strutture dei giocatori nemici 0/15 , 30000 punti esperienza;

, 30000 punti esperienza; Usa un’emote davanti a una telecamera a Cala Credente o Lago Languido 0/1, 30000 punti esperienza.

Buon divertimento!

