Fortnite: le migliori impostazioni per giocare su PS4

Per giocare al meglio su Fortnite su PS4 bisogna assicurarsi di avere le migliori impostazioni e settaggi: in questa guida ve li illustreremo

Nel mondo dei videogiochi multiplayer online si è fatto strada in modo prorompente il genere dei battle royale, e tra i numerosi attualmente in circolazione ce n’è uno che continua a prevalere su tutti, ovvero Fortnite. Il dominio che questo semplice titolo è riuscito ad ottenere è dovuto non solo alla sua enorme accessibilità, dovuta alla possibilità di giocarlo gratuitamente su qualunque piattaforma, ma anche ad un gameplay istantaneo e facile da comprendere e uno stile grafico capace di catturare giocatori di tutte le età. Tuttavia, a seconda di dove si gioca ci sono alcune importanti azioni da apportare per fare in modo di potersi godere appieno le partite su Fortnite: in questa guida, andremo allora a concentrarci sulla scorsa console di Sony, ovvero PS4, presentando le migliori impostazioni da applicare per usare efficacemente il controller in questo sparatutto.

Giocare per vincere

Tra le varie impostazioni personalizzabili per le proprie partite a Fortnite, ce n’è una in particolare dove sarà cruciale assegnare i valori migliori possibili a seconda delle proprie abilità e necessità: la sensibilità ADS. Per sensibilità ADS si intende il tasso di movimento della fotocamera mentre si punta con qualsiasi vista della pistola senza un visualizzatore; essa è quindi una parte importante per le proprie partite, che influirà particolarmente nei combattimenti a media e lunga distanza. Le impostazioni quindi dovranno permettere di mirare senza alcun genere di sbavatura o movimento involontario. Altri elementi importanti a cui badare sono poi l’impugnatura del controller e i settaggi dei pulsanti, ma nel caso non siate certi di dove mettere le mani per iniziare, nelle prossime righe andremo a dare le impostazioni di tre pro player di Fortnite, Deyy, REET e WOLFIEZ, che potrete replicare per testare se facciano o meno al caso vostro.

I settaggi di Deyy – Le migliori impostazioni del controller per Fortnite su PS4

L’americano Desjean Hew, conosciuto con il soprannome di “Deyy”, è un professionista di Fortnite e streamer decisamente attivo sui suoi canali Twitch e Youtube. Nel caso vogliate provare le sue impostazioni di Fortnite su PS4, per verificare se siano le migliori nel vostro caso, ecco qui una lista di ognuna:

Impugnatura del controller – Doppio artiglio

Esecuzione automatica – Spento

Builder Pro – Attivato

Modifica tempo di attesa – 0.100 secondi

Sensibilità modalità di costruzione – 2.4x

Sensibilità modalità modifica – 2.4x

Guarda la velocità orizzontale – 43%

Guarda Velocità verticale – 43%

Spinta orizzontale in sterzata – 0%

Spinta verticale in virata – 0%

Tempo di rampa di accelerazione in virata – 0.00 secondi

Potenziamento istantaneo durante la costruzione – Disattivato

Diamo un’occhiata anche alle impostazioni dell’ADS e alla mira:

ADS Look Velocità orizzontale – 9%

ADS Look Velocità verticale – 9%

ADS Turning Boost orizzontale – 0%

ADS Turning Vertical Boost – 0%

Tempo di rampa del boost di rotazione ADS – 0.00 secondi

Look Dampening Time – 0.00 Secondi

Look Input Curve – Lineare

Forza di aiuto alla mira – 100%

Zona morta della levetta sinistra – 10%

Zona morta della levetta destra – 10%

Abilita foot controller – Off

Vibrazione – Spento

I settaggi di Reet – Le migliori impostazioni del controller per Fortnite su PS4

Se le impostazioni di Deyy sembrano non essere proprio ottimali per le vostre partite di Fortnite su PS4, non disperate: ecco le migliori proposte da un altro pro player del gioco, Reet:

Impugnatura del controller – Doppio artiglio

Esecuzione automatica – On

Builder Pro – Attivato

Modifica tempo di attesa – 0.100 secondi

Vibrazione – On

Sensibilità modalità di costruzione – 1.6x

Sensibilità modalità modifica – 1.6x

Guarda la velocità orizzontale – 50%

Guarda Velocità verticale – 60%

Spinta orizzontale in sterzata – 0%

Spinta verticale in virata – 0%

Tempo di rampa di accelerazione in virata – 0.00 secondi

Potenziamento istantaneo durante la costruzione – On

Come prima, verifichiamo i valori di ADS e mira:

ADS Look Velocità orizzontale – 17%

ADS Look Velocità verticale – 17%

ADS Turning Boost orizzontale – 0%

ADS Turning Vertical Boost – 0%

Tempo di rampa del boost di rotazione ADS – 0.00 secondi

Look Dampening Time – 0.20 Secondi

Look Input Curve – Esponenziale

Forza di aiuto alla mira – 100%

Zona morta della levetta sinistra – 6%

Zona morta della levetta destra – 6%

Abilita foot controller – On

I settaggi di WOLFIEZ – Le migliori impostazioni del controller per Fortnite su PS4

Abbiamo visto le impostazioni di Fornite su PS4 di due dei migliori giocatori professionisti del titolo, e dovrebbe essere piuttosto chiaro ormai quali sono le differenze che trovate tra il vostro stile di gioco e quello proposto da questi settaggi. Tuttavia, se ancora state cercando di trovare una quadra che possa soddisfarvi appieno, ecco ancora un altro pro player da cui trarre ispirazione per le impostazioni, WOLFIEZ:

Impugnatura del controller – Standard con paddle

Esecuzione automatica – Spento

Builder Pro – Attivato

Modifica tempo di attesa – 0.100 secondi

Vibrazione – Spento

Sensibilità modalità di costruzione – 2.1x

Sensibilità modalità modifica – 2.2x

Guarda la velocità orizzontale – 57%

Guarda Velocità verticale – 65%

Spinta orizzontale in sterzata – 0%

Spinta verticale in virata – 0%

Tempo di rampa di accelerazione in virata – 0.00 secondi

Potenziamento istantaneo durante la costruzione – Disattivato

Qui i valori di ADS sembrano essere intermedi rispetto ai precedenti:

ADS Look Velocità orizzontale – 12%

ADS Look Velocità verticale – 12%

ADS Turning Boost orizzontale – 0%

ADS Turning Vertical Boost – 0%

Tempo di rampa del boost di rotazione ADS – 0.00 secondi

Look Dampening Time – 0.00 Secondi

Look Input Curve – Lineare

Forza di aiuto alla mira – 100%

Zona morta della levetta sinistra – 10%

Zona morta della levetta destra – 7%

Abilita foot controller – Off

Uno stile unico

Questi erano alcune delle migliori impostazioni che si possono applicare al proprio controller PS4 per sfoggiare uno stile di gioco pari a quello dei player più noti in Fortnite. Ad ogni modo, bisogna ricordare che se nessuna di queste “configurazioni” sembri essere adatta a voi, non siete costretti a forzarvi solo per imitare i più grandi giocatori di questo popolarissimo battle royale; sperimentate con altri valori, alterate la vostra presa, combinate i vari setting elencati in questa lista, magari in questo modo riuscirete ad ottenere un vostro stile di gioco tanto unico quanto letale.

