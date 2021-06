In questa guida dedicata a Fortnite vi sveleremo qual è il metodo corretto per ottenere il mantello del cacciatore

Il mantello del cacciatore, arrivato in Fortnite con l’avvento dalla sesta stagione, è un oggetto indossabile utile, come ci rivela la sua descrizione, a neutralizzare il proprio odore. Questo, in termini di gameplay, significa che equipaggiarlo rende inoffensive tutte le creature selvatiche presenti nella mappa di gioco. Inoltre, la creazione di questo particolare mantello è l’obbiettivo di una delle prime sfide della già citata sesta stagione. Scopriamo insieme qual è il metodo per ottenerlo.

Fai da te nelle terre selvagge

Il mantello del cacciatore, in Fortnite, può essere ottenuto solamente attraverso la funzione di crafting, anch’essa introdotta nella penultima stagione del gioco. Fortunatamente, è stato confermato che questa funzione rimarrà parte di Fortnite nonostante l’avvento della stagione 7. È stato inoltre confermato che saranno mantenuti anche gli animali selvatici, la cui presenza rende utile il munirsi del mantello.

Di cosa abbiamo bisogno? – Fortnite: come ottenere il mantello del cacciatore

Come per tutte gli oggetti realizzabile tramite il crafting in Fortnite, per costruire il mantello del cacciatore avremo bisogno di diversi oggetti. In particolare, ci sarà bisogno di procurarsi:

2 Ossa di animali

1 Carne

Entrambi gli ingredienti possono essere recuperati cacciando la fauna selvatica, che può essere trovata in alcuni punti della mappa, diversi in ogni partita. Non è necessario ricercare una specifica tipologia di animale, in quanto si tratta di oggetti che è possibile ottenere abbattendo sia esemplari delle razze aggressive che membri di quelle inoffensive.

E dopo? – Fortnite: come ottenere il mantello del cacciatore

Dopo aver raccolto i corretti ingredienti, si dovrà accedere all’inventario e, successivamente, al menu di Creazione. All’interno di questo, è necessario selezionare prima la Carne (che è l’oggetto indossabile); dopo di che, il menu dovrebbe automaticamente proporre di utilizzare questa insieme alle Ossa di animali per creare il mantello del cacciatore.

Conclusioni

Il mantello del cacciatore è un oggetto relativamente semplice da ottenere che, vista la natura frenetica di Fortnite, può risultare particolarmente utile: in una fase concitata del gioco, o subito dopo uno scontro particolarmente competitivo, il privilegio di non doversi preoccupare dei lupi e dei cinghiali può trasformarsi in un vantaggio non indifferente. Siete degli appassionati del battle royale sviluppato da Epic Games? Potete leggere anche la nostra guida per ottenere la skin di Loki.

