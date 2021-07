Su Fortnite è stata introdotta la Ferrari 296 GTB come nuovo veicolo guidabile, e se vi chiedete dove la potete trovare, in questa guida vi diremo tutte le località in cui dirigervi

Uno dei punti forti di Fortnite, che gli permette di mantenere nel tempo un certo appeal per il proprio pubblico, sono i crossover con altri grandi nomi e marchi famosi in tutto il mondo. Vi sono state innumerevoli collaborazioni, a partire da quella con la Marvel per Avengers, fino ad arrivare a collaborazioni con star famose in tutto il mondo o con intere federazioni sportive, per citare solo qualche esempio. L’ultima di queste è proprio la collaborazione con il marchio Ferrari, di cui parleremo oggi: in Fortnite è stato inserito infatti come veicolo guidabile proprio il modello 296 GTB del famoso marchio di auto di lusso, e in questa guida vedremo dove potete trovare questa vettura nella vostra partita e quali sfide potrete completare con essa.

Consigli pratici

Vi sono diverse cose da tenere a mente quando ci si chiede dove trovare una Ferrari in giro per la mappa di Fortnite: la prima, e forse più ovvia, è che molto probabilmente non sarete gli unici a cercarla, e che quindi vi dovrete preparare ad eventuali scontri. Un’altra cosa da sapere è che la Ferrari 296 GTB si comporta come le generiche auto sportive che c’erano precedentemente nel gioco: se sull’asfalto si comporta in maniera egregia, fuori strada diventa molto difficile, se non impossibile, guidarla. Ciò significa che, se vorrete andare in giro per la mappa a completare le sfide della Ferrari, forse vi converrà portarvi dietro degli pneumatici fuori strada.

Le location – Fortnite: dove trovare la Ferrari

Dopo un’attenta ricerca, sono state individuate le località della mappa in cui si può trovare un’auto Ferrari con una certa probabilità. Essa si può trovare sia nella zona di Believer Beach, sia nella zona di Lazy Lake. Per quanto riguarda Believer Beach, si può trovare la Ferrari parcheggiata nel parcheggio fuori dall’edificio dell’hotel sul lato est della città. Sembra che ci sia anche un forziere IO nelle vicinanze, e quindi possiamo considerare quella zona come una buona zona per iniziare la partita. Un’altra Ferrari potrebbe generarsi alla stazione di servizio sul lato ovest della città. Spostando la nostra attenzione su Lazy Lakes, possiamo trovare la vettura alla stazione di servizio o al concessionario.

Le sfide – Fortnite: dove trovare la Ferrari

Una delle principali sfide della Ferrari è quella di completare prove a tempo in una delle numerose località sulla mappa. Se si controlla sulla mappa, si possono vedere le icone di ogni sfida contrassegnate in modo abbastanza chiaro. Quando si arriva sul luogo, per iniziare è da trovare il simbolo bianco luminoso fluttuante sopra la strada. Attraversandolo, inizierà le prova a tempo. Dopo aver iniziato la prova, dovrete attraversare tutti i checkpoint (sempre contrassegnati da un simbolo bianco luminoso fluttuante) entro il tempo limite, e così facendo la sfida sarà vinta. Prima di procedere alla conclusione di questa guida di dove trovare la Ferrari in Fortnite, nel prossimo paragrafo vedremo un ultimo consiglio.

Occhio al serbatoio

Ultimo consiglio ma non meno importante, è fondamentale tenere un occhio vigile sull’indicatore del carburante. L’uso del boost della Ferrari, per quanto faccia guadagnare una velocità elevatissima al veicolo, spreca molto carburante, facendo sì che vi ritroviate a piedi prima di quel che pensiate. In generale, sconsigliamo usare il boost: se si inizia una sfida a tempo con un serbatoio che non sia pieno (o quasi), in alcuni casi si potrebbe esaurire prima della fine della sfida.

Cosa ne pensate, quindi, di questo crossover? Dopo aver visto dove trovare la Ferrari in Fortnite, siete riusciti a metterci le mani sopra? In attesa dei vostri commenti, non ci resta che invitarvi a rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per tutti gli aggiornamenti più importanti sul settore videoludico e altro. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.