Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, quali sono a nostro parere i migliori incantesimi da sbloccare nonappena possibile in Forspoken: tre per ogni tipo di magia, per diventare praticamente inarrestabili

Dopo un’anteprima e una recensione completa, possiamo dire che di Forspoken ve ne abbiamo decisamente parlato abbastanza. Nonostante non sia un titolo eccellente sotto quasi nessun punto di vista, sta comunque riuscendo a divertirci e a portarci via diverse decine di ore di gioco, al di là della narrativa principale. Uscito lo scorso 24 gennaio su PC e in esclusiva console PS5, il titolo è sviluppato da Luminous Productions (gli stessi di Final Fantasy XV, per intenderci) e pubblicato da Square Enix. La protagonista, Frey Holland, si ritroverà immischiata in un’avventura decisamente più grande di lei in un mondo alternativo al nostro contemporaneo, ad Athia, in compagnia di un bracciale senziente di nome Cuff. Un isekai puro e semplice, ma con le sue peculiarità.

Prima di iniziare

Prima di scoprire quali sono i migliori incantesimi da sbloccare subito in Forspoken, vi ricordiamo che qui su tuttoteK potete trovare una buona quantità di articoli e guide a tema. A partire dal cosa sapere prima di acquistare il gioco, potete poi passare ai trucchi e consigli per giocare al meglio, al come sbloccare il viaggio rapido e le migliori abilità da sbloccare. Detto ciò, avventuriamoci nella sezione magie di Frey: quattro diversi tipi di incantesimi di supporto e di attacco, tutti piuttosto potenti in determinati frangenti, ma cosa sbloccare sin da subito per essere più efficienti? Scopriamolo insieme.

La Magia di Frey (viola) | Forspoken: i migliori incantesimi da sbloccare subito

Il primo incantesimo su cui dovrete sin da subito porre lo sguardo fra le magie di Frey (sin da subito disponibili in Forspoken) è decisamente Semina, un incantesimo che vi permetterà di impiantare dei semi nei nemici che causeranno danni per circa 30 secondi. Estremamente utile contro i nemici più grandi e i boss. La descrizione è la seguente:

Scaglia dei semi che infliggono danni continui per un breve quantitativo di tempo.

Si passa poi a Tralcio, utilissimo specialmente nelle prime fasi di gioco in cui Frey non ha a disposizione molti modi per curarsi. Tralcio è un attacco ad area piuttosto ampio, che colpirà tutto intorno a voi in una traiettoria a cerchio e che, oltre ad infliggere danni, ripristinerà una quantità di punti vita proporzionale ai danni inflitti. Ancora più interessante è il suo cooldown molto rapido, cosa che vi consentirà di utilizzarlo più volte in battaglia. La descrizione è la seguente:

Sferza con un tralcio di edera serpeggiante intorno a te infliggendo danni nell’area circostante e ripristinando la tua salute in proporzione ai danni inferti.

Ultimo incantesimo che vogliamo enfatizzare nell’albero delle magie di Frey è Fioritura, che è letteralmente uno degli incantesimi più potenti di ed utili di tutto il gioco. Utilizzandolo, Frey farà nascere un fiore che fungerà da torretta, che colpirà autonomamente i nemici nel corso delle battaglie. Fate in modo di potenziarlo con le sfide incantesimi nel corso della vostra avventura, perché è decisamente uno dei più utili di tutto Forspoken. La descrizione è la seguente:

Fa sbocciare in un punto a tua scelta dei fiori che raccolgono le rocce nelle vicinanze, scagliandole ai nemici.

La magia di Sila (Rossa) | Forspoken: i migliori incantesimi da sbloccare subito

La magia che otterremo sconfiggendo Tantha Sila è quella rossa, quasi interamente votata al melee. Il primo incantesimo che ci sentiamo di consigliarvi da sbloccare in questo caso è dunque Tornado Tagliente, una delle pochissime opzioni ranged in questo caso. Stavolta parliamo di un’incantesimo di attacco e, se terrete premuto R2, potrete castare una lancia che si attacca al nemico ed esplode dopo qualche secondo. La descrizione è la seguente:

Scaglia una lancia magica che danneggia gli avversari e l’area circostante. Se lanciata a mezz’aria, colpisce più lontano e con più forza.

Passiamo poi ad Eruzione, probabilmente l’incantesimo del set Rosso che infligge più danni. Un vero e proprio geyser che si sprigiona ai piedi dei nemici e che colpisce due volte, infliggendo danni anche in un’area circostante. Funziona particolarmente bene contro i boss. La descrizione è la seguente:

Fa ribollire della lava ai piedi dei nemici, che continua ad agire per un po’ di tempo.

Infine, Crogiolo. Se volete utilizzare molto spesso le magie di Sila, vi conviene portare al massimo la potenza di Crogiolo con le sfide incantesimi, perché è in grado di aumentare di molto la quantità di danni inflitti con qualsiasi altro incantesimo del set. Con Crogiolo Frey lancia un cerchio di fuoco particolarmente grande sul campo di battaglia e qualsiasi attacco sferrato all’interno di questo cerchio vedrà aumentata la sua potenza. La descrizione è la seguente:

Circonda l’area con un muro infuocato al cui interno la potenza d’attacco è aumentata.

La magia di Prav (Blu) | Forspoken: i migliori incantesimi da sbloccare subito

Passiamo dunque alla magia Blu di Prav, che si concentra principalmente sul potenziare Frey e depotenziare i suoi nemici. Proprio per quest’ultimo scopo, Idra è particolarmente utile nelle battaglie con grandi gruppi di nemici. Quest’incantesimo scaglia un serpente d’acqua che viaggia fra i nemici e causa lievi danni, ma infligge anche veleno. Estremamente utile nel caso si stiano affrontando nemici con grandi quantità di HP e, se potenziata con le sfide incantesimi, l’effetto del veleno durerà ancora più a lungo. La descrizione è la seguente:

Scaglia una serpeggiante colonna velenosa d’acqua in grado di intossicare coloro che ne vengono colpiti.

Ciascun set di incantesimi ne ha uno che vi permette di scambiarli velocemente premendo L1+R1+uno dei quattro tasti frontali. Sebbene siano tutti piuttosto utili, ammettiamo che Salto elettrizzante lo possiamo annoverare fra quelli indispensabili, specialmente a causa delle sue capacità evasive. Utilizzare quest’incantesimo permetterà a Frey di lanciarsi in aria con la spinta di un getto d’acqua, rendendolo utilissimo per evitare gli attacchi ad area dei nemici. La descrizione è la seguente:

Frey salta in alto lanciando proiettili d’acqua. La sua scorta di proiettili viene riempita mentre passa alla magia di Prav.

Infine, Oubilette. Indubbiamente uno dei migliori incantesimi per il crowd control e per danneggiare larghi gruppi di nemici, Oubilette lancia una gigantesca sfera d’acqua che intrappola uno o più avversari. Colpendo la sfera, quest’ultima esploderà generando danni massivi nell’area. La descrizione è la seguente:

Un attacco che crea un’enorme sfera d’acqua in cui viene intrappolato l’avversario. Se la sfera viene colpita, si verifica un’esplosione che causa danni ad area.

Le magie di Olas (Verde) | Forspoken: i migliori incantesimi da sbloccare subito

Passiamo dunque all’ultimo set di incantesimi, quello verde di Olas, principalmente orientato al causare danni e confondere i nemici. Proiezione è uno degli incantesimi base del set, ma è anche uno di quelli che causa più danni. Frey scaglia una lancia di fulmini ad un nemico causando ingenti danni e generando un danno AoE di elettricità sul breve raggio. Non è decisamente veloce come tanti altri incantesimi, ma risulterà piuttosto utile. La descrizione è la seguente:

Scaglia sugli avversari una lancia carica del potere di una tempesta che avvolge l’area circostante nell’elettricità.

Passiamo dunque a Sublimazione, ossia l’incantesimo che prenderà immediatamente il posto di Tralcio una volta sbloccato il set Verde. Sublimazione è senza alcun dubbio l’incantesimo più utile in termini di cura di tutto Forspoken e, attivandolo, Frey risucchierà automaticamente l’energia vitale dai nemici circostanti, mentre potrà comunque concentrarsi nell’attaccare con altre magie. Fenomenale. La descrizione è la seguente:

Assorbe la forza vitale dell’area circostante, permettendo di recuperare lentamente la salute.

L’ultimo incantesimo che vogliamo annoverare in questa guida è Distorsione, il più emblematico del set verde. Non solo causa molti danni un ampio raggio d’effetto, ma ciò che lo rende davvero utile è la possibilità di infliggere Confusione ai nemici. Ed è, in realtà, l’unico incantesimo del gioco ad avere un’effetto simile. Una volta confusi, i nemici iniziano ad attaccarsi gli uni con gli altri, spostando completamente l’attenzione da Frey. La descrizione è la seguente:

Attacca i nemici e li avvolge in una nebbia disorientante che li spinge anche ad attaccarsi a vicenda.

Buon divertimento!

Termina qui la nostra guida sui migliori incantesimi da sbloccare subito in Forspoken. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, se state giocando al titolo di Luminous Productions o non vi ha convinti ad acquistarlo, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!