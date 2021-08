Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Foreclosed, il recente action-shooter che riesce tranquillamente a mettere d’accordo gli amanti del cyberpunk e delle graphic novel

Se siete amanti del Cyberpunk e siete rimasti ampiamente scottati dall’esperienza con il traballante Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red, ci sono un paio di titoli che potete pensare di recuperare nel mentre mettete la crema idratante. In primis, The Ascent, esclusiva Microsoft recentemente arrivata anche su Xbox Game Pass sin dal day one. Inoltre, disponibile dal 12 agosto, c’è anche Foreclosed, la nuova creatura targata Merge Games arrivata su tutte le piattaforme disponibili dell’attuale e della scorsa generazione, compreso Nintendo Switch. E se lo state giocando, vi vogliamo dare una mano per completarlo al meglio: benvenuti, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Foreclosed consta di 25 trofei totali, di cui 9 di bronzo, 8 d’argento, 7 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle rilasciate dagli sviluppatori, queste potrebbero contenere spoiler su trama o ambientazione. Sconsigliamo quindi la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Foreclosed. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo – Foreclosed: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo con i trofei di bronzo di Foreclosed:

Breccia : Hackera il tuo primo dispositivo;

: Hackera il tuo primo dispositivo; Sovraccarico Silenzioso : Hackera un impianto mentale per la prima volta;

: Hackera un impianto mentale per la prima volta; Telecinesi : Usa la telecinesi per la prima volta;

: Usa la telecinesi per la prima volta; Un’Arma Simbiotica : Ottieni la pistola simbiotica;

: Ottieni la pistola simbiotica; Una Pista Falsa : Scopri il piano di Kyklos;

: Scopri il piano di Kyklos; Una Decisione Difficile : Liberati del Perito;

: Liberati del Perito; Neuro-connector : Ottieni il neuro-connector;

: Ottieni il neuro-connector; Saldo e Stralcio : Ottieni la firma di tutti i creditori per il saldo e stralcio;

: Ottieni la firma di tutti i creditori per il saldo e stralcio; Addestramento I.A.: Spendi il tuo primo punto EXP.

I trofei d’argento – Foreclosed: svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito, invece, trovate i trofei d’argento:

Guastatore : Hackera tutte le torrette nel Club Lussuoso;

: Hackera tutte le torrette nel Club Lussuoso; A un Click di Distanza : Prendi la tua decisione finale e concludi il gioco;

: Prendi la tua decisione finale e concludi il gioco; Cecchino : Esegui 75 colpi alla testa;

: Esegui 75 colpi alla testa; Sollevamento Pesi : Solleva 25 nemici;

: Solleva 25 nemici; La Mente sulla Materia : Lancia 25 oggetti usando la telecinesi;

: Lancia 25 oggetti usando la telecinesi; Inarrestabile : Sconfiggi 250 nemici;

: Sconfiggi 250 nemici; Flatline : Esegui 15 uccisioni silenziose;

: Esegui 15 uccisioni silenziose; Il Cacciatore: Manda a segno 500 proiettili telecinetici.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Foreclosed: svelata la lista trofei completa!

Vediamo insieme i trofei d’oro:

Cecchino Veterano : Esegui 150 colpi alla testa;

: Esegui 150 colpi alla testa; Gravità Zero : Solleva 50 nemici;

: Solleva 50 nemici; Dominatore della Gravità : Lancia 50 oggetti usando la telecinesi;

: Lancia 50 oggetti usando la telecinesi; Cyborg : Sconfiggi 350 nemici;

: Sconfiggi 350 nemici; Brain-hacker : Esegui 30 uccisioni silenziose;

: Esegui 30 uccisioni silenziose; Senza Via di Fuga : Manda a segno 1000 proiettili telecinetici;

: Manda a segno 1000 proiettili telecinetici; Una Voce nel Buio: Sblocca il finale segreto intercettando tutti i segnali nascosti in una singola partita.

Terminiamo con il titolo del trofeo di platino di Foreclosed:

Caso Chiuso: Non hai lasciato nessun conto in sospeso.

Buon divertimento!

