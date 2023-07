Scopriamo insieme, in questo fugace articolo dedicato, la lista completa di tutti i capitoli che costituiscono la main quest di Final Fantasy XVI: sarà un lungo viaggio, non solo metaforico

Nel mentre anche giugno è finito e ci affacciamo ad un mese di luglio decisamente più scevro, in termini di uscite, rispetto agli scorsi trenta giorni, Final Fantasy XVI continua a sterminare ore ed ore della nostra esistenza. Arrivato lo scorso 22 giugno in esclusiva PlayStation 5, vi abbiamo parlato dell’ultima fatica di Square Enix in una recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui, e che ha confermato tutte le prime impressioni di cui avevamo discusso nell’anteprima che l’ha preceduta. Il nostro viaggio accanto a Clive continua per quella voglia di completismo che permea qualsiasi appassionato di JRPG e, nel mentre, vogliamo ripercorrere con voi la sua avventura.

La prima parte | Final Fantasy XVI: la lista di tutti i capitoli!

E come ripercorrerla? Esponendovi la lista completa di tutti i capitoli principali di Final Fantasy XVI. In totale sono 68 ed abbiamo escluso, per ovvie ragioni, tutte le missioni secondarie di vario ordine ed importanza. Qui di seguito trovate la prima metà del gioco:

Una fiamma evocata

L’uccisione della Dominante

Orgoglio

Alba e Tramonto

Perso nella nebbia

Un giovane in fuga

Incontro fortuito

Rifugio sicuro

Un fuoco che cova

Più forte delle parole

Nel cuore della notte

Controvento

Le ali del cambiamento

Risveglio

Colpa e castigo

Cacciatore e preda

Ritorno a casa

Costruire ponti

Il destino di un portatore

Il viaggio continua

I vecchi tempi

Ricordi sepolti

Il senso della vita

Riparare agli sbagli

La dama

La maledizione dei cristalli

Cid il Fuorilegge

Casa dolce casa

Tempesta incombente

Nubi oscure all’orizzonte

Liberazione

Legami di sangue

Luce nell’oscurità

Bianco o nero

La seconda parte | Final Fantasy XVI: la lista di tutti i capitoli!

Qui di seguito, invece, trovate la seconda parte di tutti i capitoli principali:

Un paese di mostri

Fuoco e ghiaccio

Dopo la tempesta

Pena capitale

Fulmine a ciel sereno

Chi ben comincia…

Enigma nella sabbia

Sulle tracce dei cristalli

Into the Darkness

Out of the Shadow

Letting off Steam I

Letting off Steam II

Letting off Steam III

Onward

To Catch a Thief

Blood from the Stones

Fire in the Sky

Things Fall Apart

Why We Fight

The Flames of War

Down the Rabbit Hole

Cloak and Dagger

Evenfall

A Song of Hope

Like Father, Like Daughter

Full Steam

Through the Maelstrom

Across the Narrow

Footfalls in Ash

The Last King

Brotherhood

Streets of Madness

Back to Their Origin

Of Gods and Men

Buon divertimento!

